Greșeala care te poate face să dai caloriferul mai tare decât este necesar. Scandinavii o evită de ani de zile

Deși suntem in ultima lună de toamnă, temperaturile au scăzut considerabil în multe zone. „Dăm drumul la centrală!”sau ”Dă centrala mai tare!”, ar spune unii. Cei mai mulți însă nu prea iau în calcul acest sfat. Fie pentru că nu au centrale de apartament, fie pentru că nu au bani să plătească facturile. Pentru toți, am pregătit o listă de trucuri la care pot aplica pentru a păstra în case temperaturi ambientale acceptabile. Fără cheltuieli prea mari! Trucurile merită luate în calcul mai ales fiindcă sunt folosite în țările nordice, unde temperaturile exterioare sunt mult mai mici decât la noi. Acolo, nu doar iernile sunt diferite ci și abordarea este așa.

Experții în eficiență energetică consultați de publicații din Suedia și Finlanda explică faptul că este mai important să păstrezi căldura deja produsă decât să consumi energie suplimentară pentru a genera și mai multă. Iată câteva sfaturi:

Nu bloca zona caloriferului!

Unul dintre cele mai frecvente lucruri observate de specialiști este că multe persoane blochează fără să își dea seama circulația aerului cald. Perdelele lungi, draperiile groase sau mobilierul amplasat în fața caloriferelor împiedică răspândirea căldurii în cameră și reduc eficiența sistemului de încălzire. Energimyndigheten (Agenția pentru Energie a Suediei) recomandă în mod explicit ca mobila să nu fie amplasată în fața caloriferelor sau a altor instrumente de încălzire.

Folosește folie cu bule pe geamuri

O altă soluție care a atras atenția în ultimii ani este folosirea foliei cu bule de aer pe geamurile care pierd căldură. Metoda este populară în multe țări europene pentru locuințele mai vechi. Ea funcționează pe un principiu simplu. Stratul de aer dintre bule creează o barieră suplimentară între frigul de afară și interiorul locuinței. Și, cu toate că nu înlocuiește tâmplăria performantă, poate reduce senzația de geam rece și pierderile de căldură în anumite situații.

Verifică ferestrele

Dacă tot suntem la ferestre, verifică dacă acestea sunt etanșe. Nu doar bine închise. Dacă simți aer rece în dreptul ferestrelor e cazul să iei măsuri. Buretele subțire care se lipește la ferestre face minuni.

De asemenea, verifică dacă nu cumva garniturile sunt uzate sau dacă balamalele sunt reglate. Dacă da, frigul intră rapid iar tu încălzești casa degeaba.

Nu aerisi ore întregi!

Nordicii acordă însă și mai multă atenție unui detaliu pe care mulți români îl ignoră: aerisirea. În loc să lase geamul întredeschis ore în șir, ei țin ferestrele larg deschise (pe rând) doar câteva minute. In acest fel, aerul din camera se schimbă rapid, însă pereții și mobilierul nu apucă să se răcească semnificativ. Această metodă apare constant în recomandările pentru locuințe din Suedia și Finlanda.

Folosește textile groase

La fel de importante sunt și textilele. Presa scandinavă și ghidurile dedicate economiei de energie amintesc frecvent rolul covoarelor groase și al draperiilor imediat după lăsarea serii.

Mai exact, nordicii trag draperiile în dreptul ferestrelor ca să limiteze pierderile de căldură prin geam. Atenție! Sfatul rămâne valabil doar dacă nu e un calorifer în dreptul ferestrei. In acest caz, draperia trebuie să fie scurtă și să nu acopere caloriferul.

Covoarele groase care acoperă podelele țin și ele căldura bine închisă în încăperi.

Nu pierde căldura

Mesajul pe care nordicii îl repetă de ani de zile este unul simplu: înainte să mărești căldura, verifică dacă nu cumva o pierzi deja. O perdea trasă greșit, un geam neetanșat sau un calorifer ascuns după mobilă pot avea un impact mai mare decât creșterea temperaturii cu câteva grade. Iar într-o perioadă în care costurile cu energia rămân o preocupare pentru multe familii, astfel de obiceiuri pot face diferența atât pentru confort, cât și pentru factură.

Sursa foto https://www.magnific.com/