TikTok caută la Milano un absolvent fără experiență. Cât plătește și ce bonusuri ar putea primi

Un post de început de carieră, cu start în 2027

Anunțul vizează poziția Creator Operations Graduate, din zona TikTok Shop Operations, destinată celor aflați la primii pași în carieră, arată sursa citată.

Experiența profesională anterioară nu este o condiție obligatorie. Locul de muncă este la Milano, în departamentul Global Operations, iar începerea activității e programată pentru 2027.

Ce va face noul angajat

Rolul are ca sarcini gestionarea creatorilor de conținut, derularea campaniilor comerciale și analiza rezultatelor obținute. Angajatul se va ocupa și de planificarea unor programe lunare și trimestriale, menite să îmbunătățească atât producția de conținut, cât și performanțele comerciale, arată publicația italiană.

Salariul de pornire, exprimat în brut

Anunțul indică un salariu anual brut inițial de 33.600 de euro. Suma nu reprezintă venitul net, pentru că banii primiți efectiv depind de impozite, de contribuțiile la asigurările sociale și de situația personală a fiecărui angajat.

Bonusuri și acțiuni, fără garanție

Peste salariul de bază, pachetul ar putea cuprinde bonusuri acordate la latitudinea companiei și acțiuni cu restricții, cunoscute drept Restricted Stock Units, alături de beneficiile oferite de TikTok. Aceste componente sunt însă opționale și nu se acordă automat oricărui candidat, conform aceleiași surse.

Pe portalul de cariere, postul figurează ca Regular, ceea ce înseamnă o angajare obișnuită în companie, nu un stagiu.

Miza: vânzările direct din aplicație

Recrutarea face parte din dezvoltarea TikTok Shop, serviciul prin care produsele sunt vândute direct în experiența utilizatorilor pe rețelele sociale.

Prin acest proiect, platforma vrea să transforme în cumpărături atenția atrasă de videoclipuri, iar căutarea de noi talente în Italia arată că TikTok mizează pe comerțul digital, potrivit Corriere della Sera.

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