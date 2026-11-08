Ajutoarele pentru facturile la energie și gaze s-ar putea schimba. Ce criterii analizează Guvernul

Banii care nu au ajuns la cei vulnerabili

Ministerul Energiei vrea să stabilească, înainte de orice, care sunt familiile cu adevărat în nevoie. Autoritățile susțin că, în anii trecuți, o parte din banii alocați nu au ajuns întotdeauna la persoanele cele mai vulnerabile.

Printre soluțiile discutate se află și un registru al consumatorilor vulnerabili, care ar permite identificarea corectă a celor cu dificultăți la plata facturilor.

Pe ce criterii ar putea fi acordat sprijinul

Pentru a stabili cine ar putea primi ajutor, autoritățile analizează veniturile populației și evoluția prețurilor la energie. Pe baza acestor date urmează să fie fixate pragurile de venit și suma cuvenită gospodăriilor eligibile.

Ministrul Energiei a susținut că sprijinul trebuie să ajungă la oamenii cu probleme reale, nu să fie împărțit fără evaluarea situației fiecărei gospodării. Pentru aceasta, a explicat el, sunt necesare câteva lămuriri prealabile:

„Trebuie să vedem cui ne adresăm cu adevărat, care este nivelul de venit pentru grupa de consumatori pe care trebuie să o luăm în considerare și, nu în ultimul rând, pentru a evalua cuantumul ajutorului care trebuie acordat“, a declarat Dumitru Chisăliță.

Sumele și veniturile maxime ale beneficiarilor nu au fost încă stabilite, iar criteriile sunt în continuare discutate între ministerele implicate.

Prelungirea ordonanței privind sărăcia energetică

Guvernul are în vedere și prelungirea Ordonanței de urgență nr. 35/2025, care prevede un mecanism de sprijin pentru gospodăriile aflate în sărăcie energetică.

Programul actual se aplică până la 31 decembrie 2026. Autoritățile analizează continuarea lui, dar cu reguli noi, astfel încât ajutorul să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie de el.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Nițulescu, a spus că sunt analizate mai multe variante de sprijin, care nu vizează doar familiile vulnerabile, ci și alte categorii de consumatori, casnici și non-casnici.

Oficialul a explicat direcția în care se merge.

„Am identificat posibilitățile să prelungim această Ordonanță 35/2025, care are termen de finalitate 31 decembrie 2026. Bineînțeles, regândită, corect, analizând exact care sunt acei consumatori vulnerabili“, a explicat oficialul.

Actualii beneficiari nu au, așadar, garanția că vor primi ajutor în aceleași condiții după expirarea programului. Decizia finală depinde de criteriile pe care Guvernul le va stabili în perioada următoare.

Liberalizarea pieței gazelor, pas cu pas

Ministerul Energiei vrea trecerea la o piață liberalizată a gazelor naturale, cu prețuri stabilite în condițiile pieței, dar susține că procesul cere o pregătire atentă.

Schimbarea contează pentru populație, fiindcă poate influența prețurile plătite la gaze. Din acest motiv, ministrul consideră că liberalizarea nu trebuie grăbită și că ar fi nevoie de măsuri intermediare, care să ferească consumatorii de efecte negative.

„A trece către o piață liberalizată nu se poate face în câteva luni. Din perspectiva noastră este foarte importantă o pregătire“, a afirmat Dumitru Chisăliță.

Ministrul a precizat că nu susține revenirea la o piață reglementată, ci o trecere treptată, pentru ca schimbarea să nu producă dezechilibre și pierderi pentru populație sau pentru companiile din domeniu.

Autoritățile au în vedere și evoluțiile de pe piețele internaționale și europene de energie, unde prețurile pot influența costurile suportate de consumatorii din România.

Ce nu se știe încă despre noile reguli

Guvernul nu a anunțat data la care vor fi prezentate noile reguli și nici valoarea ajutoarelor, iar ministerele implicate analizează mai multe scenarii. O decizie va trebui să stabilească categoriile de beneficiari și modul în care va fi acordat sprijinul.

Pentru românii cu venituri mici, contează în special pragul de venit, suma primită și perioada în care ajutorul va fi disponibil. Până la o decizie oficială, formele actuale de sprijin rămân reglementate de actele normative în vigoare, iar eventualele modificări nu pot fi considerate deja adoptate.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, în timpul vizitei premierului Luca Niculescu și a ministrului Energiei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Premierul Luca Niculescu a anunțat repornirea Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, care nu a produs energie timp de aproximativ 100 de zile.