Fostul partener refuză să plătească pensia alimentară? Se vor putea executa silit și banii viitori, fără drumuri la tribunal, a decis ÎCCJ

Practic, conform deciziei Înaltei Curți, părintele care încearcă să recupereze banii pentru copil nu va mai trebui să solicite o nouă încuviințare pentru fiecare lună în care obligația este încălcată. Această decizie a magistraților Înaltei Curți vine în sprijinul părinților care se confruntă cu întârzieri repetate la plata pensiei de întreținere, deoarece poate reduce timpul și demersurile necesare pentru recuperarea sumelor datorate.

Cum se va aplica Decizia ÎCCJ nr. 14 din 9 noiembrie 2026 privind executarea pensiei alimentare

Pentru a înțelege mai bine cum se aplică această schimbare, să luăm exemplul unui părinte care trebuie să plătească lunar 500 de lei pentru întreținerea copilului, dar nu își respectă obligația timp de trei luni. În acest caz, restanța ajunge la 1.500 de lei, iar părintele care se ocupă de copil poate apela la un executor judecătoresc, care solicită instanței încuviințarea executării silite.

Potrivit deciziei ÎCCJ, dacă instanța aprobă executarea silită pentru cei 1.500 de lei deja datorați, aceeași încuviințare va putea acoperi și ratele lunare care vor deveni scadente ulterior și vor rămâne neachitate, până când copilul împlinește 18 ani.

Astfel, dacă neplata continuă, părintele nu va mai fi nevoit să reia procedura în instanță în fiecare lună pentru a putea recupera noile restanțe.

Totuși, asta nu înseamnă însă că executorul poate recupera anticipat pensia de întreținere pentru lunile următoare, deoarece e necesar ca fiecare rată să ajungă la scadență și să rămână neachitată înainte de a putea fi executată silit. Cu toate acestea, marele avantaj este că nu mai trebuie obținută o nouă încuviințare din partea instanței pentru fiecare sumă restantă, atât timp cât prevederile titlului executoriu nu se schimbă.

Potrivit unui comunicat al ÎCCJ, magistrații explică faptul că această soluție ține cont atât de interesul superior al copilului, cât și de caracterul periodic al pensiei de întreținere, care trebuie achitată la intervale regulate.

Prin urmare, instanța supremă urmărește să evite repetarea unor demersuri judiciare pentru aceeași obligație de plată, atunci când părintele continuă să nu își respecte responsabilitatea.

Decizia nr. 14 din 9 noiembrie 2026 a fost pronunțată de Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, în urma unei sesizări făcute de procurorul general și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după redactarea considerentelor și semnarea documentului.

Întrebări și răspunsuri despre executarea silită a pensiei alimentare

1. Mai trebuie părintele să ceară instanței o nouă încuviințare în fiecare lună?

Nu. Potrivit deciziei ÎCCJ, o singură încuviințare a executării silite poate acoperi atât restanțele deja acumulate, cât și ratele lunare care vor deveni scadente ulterior și nu vor fi achitate.

2. Pot fi executate silit și ratele de pensie alimentară care nu au ajuns încă la scadență?

Nu. Fiecare rată poate fi executată numai după ce ajunge la scadență și dacă părintele obligat la plată nu a achitat-o. Decizia nu permite recuperarea anticipată a sumelor pentru lunile viitoare.

3. Până când poate fi folosită aceeași încuviințare a executării silite?

Aceasta poate acoperi ratele care devin scadente ulterior și rămân neachitate până când copilul împlinește 18 ani, atât timp cât prevederile titlului executoriu nu se schimbă.

4. Ce se întâmplă dacă părintele continuă să nu plătească pensia alimentară?

Dacă neplata continuă, noile rate neachitate pot fi incluse în executarea silită în baza încuviințării deja obținute. Părintele care se ocupă de copil nu mai trebuie să solicite instanței o nouă aprobare pentru fiecare lună.

5. Ce se întâmplă dacă se schimbă suma stabilită drept pensie de întreținere?

Decizia ÎCCJ precizează că aceeași încuviințare poate fi folosită atât timp cât prevederile titlului executoriu nu se schimbă. Prin urmare, dacă se modifică obligația stabilită prin titlul executoriu, nu se poate presupune că încuviințarea inițială acoperă automat și noua situație.

6. De când se aplică decizia ÎCCJ?

Decizia nr. 14 din 9 noiembrie 2026 urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după redactarea considerentelor și semnarea documentului.