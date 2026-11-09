Cristian Tudor Popescu, despre „gruparea mai puternică” din PSD. Consideră că nu Grindeanu conduce partidul

Invitat la TVR1, Cristian Tudor Popescu a făcut o analiză a Partidului Social Democrat.

Mihai Dima
Cristian Tudor Popescu, despre „gruparea mai puternică” din PSD. Consideră că nu Grindeanu conduce partidul

FOTO: Facebook / Cristian Tudor Popescu

Invitat la TVR1, Cristian Tudor Popescu a făcut o analiză a Partidului Social Democrat.

În intervenția sa, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a pus sub lupă PSD. El a explicat ce înseamnă „ascensiunea «AUR-ismului» din PSD”.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține că tabăra „AUR-iștilor din PSD” este reliefată de avertismentul pe care Claudiu Manda l-a transmis miniștrilor PSD.

„Era să zic PSD-ul lui Grindeanu”, a spus CTP, la TVR1.

Jurnalistul a fost întrebat dacă, în opinia sa, Sorin Grindeanu este cel care conduce PSD. Acesta a spus ferm că „NU”. Apoi a făcut referire la avertismentul pe care Claudiu Manda, secretarul general al partidului, l-a transmis miniștrilor PSD din Guvernul Luca Niculescu.

„E mai puternică gruparea asta «AUR-istă» din PSD”, a adăugat gazetarul.

Ulterior, el a fost întrebat dacă face referire la Claudiu Manda.

„Sigur că da. E mai puternică. Faptul că și-a asumat Manda acest pas, să îi amenințe el pe miniștrii PSD – bănuiesc că pe ceilalți nu poate – asta spune ceva despre ascensiunea grupării de la Craiova în PSD”, a mai spus jurnalistul.

Totodată, el a mai adăugat și că: „Ce se întâmplă acum cu Manda este ascensiunea «AUR-ismului» din PSD, care se poate înțelege cu AUR mult mai bine”.

Cristian Tudor Popescu, analiză și despre AUR

Ulterior, jurnalistul a explicat faptul că AUR va fi afectat de rezultatul alegerilor din Statele Unite ale Americii.

„Ce s-a întâmplat în America va avea repercusiuni în toată lumea – și în Europa, și în România. Până acum, Trump era un stâlp de susținere pentru AUR. Tot timpul se refereau la el ca la, de fapt, marele conducător al României, un fel de Ceaușescu, de nou Ceaușescu al României. Indiferent cine era președinte în România, de fapt domnul Trump e «împăratul» și «vizirul» său ar fi trebuit să fie domnul Călin Georgescu. Acum îi va fi mai greu AUR-ului fără Trump, care o să își vadă de propria-i supraviețuire”, a mai spus gazetarul.

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