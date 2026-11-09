O operațiune polițienească de amploare a avut loc în districtul Kitay-Gorod, o zonă populară printre tinerii din Moscova. Potrivit martorilor oculari, peste zece dube de poliție au ajuns în Parcul Gorka. Forțele de ordine au început să rețină persoane pe străzile din jur, în apropierea cafenelelor, barurilor și magazinelor.

Potrivit publicației Baza, numărul persoanelor reținute a depășit 200. Alte instituții media rusești relatează că peste o sută de persoane au fost reținute, în timp ce unele surse citează cifre chiar mai mari. Poliția din Moscova nu a publicat o cifră oficială.

Mulți dintre cei reținuți erau minori. Unii adolescenți au fost duși la secțiile de poliție Basmanny și Tagansky, unde părinții lor au așteptat ore întregi să fie eliberați. Martorii oculari susțin că poliția i-a luat chiar și pe cei care pur și simplu se plimbau pe străzi și nu tulburaseră liniștea publică.

Mai mulți participanți la razie au relatat jurnaliștilor despre utilizarea forței fizice. În special, un adolescent de 15 ani a declarat că poliția i-a bătut pe cei reținuți, în timp ce una dintre fete a raportat că telefoanele mobile i-au fost deteriorate.

Alți martori oculari au vorbit despre faptul că au fost ținuți perioade lungi de timp în dube de poliție supraaglomerate, fără a-și putea contacta rudele. Părinții minorilor s-au plâns că nu li s-a spus de ce au fost reținuți copiii lor și nici nu au fost informați când vor fi eliberați.

Centrul Moscovei, sâmbătă seara

În seara zilei de 7 noiembrie, în centrul Moscovei, forțele de securitate au făcut o razie în timpul căreia au reținut peste 200 de tineri, inclusiv minori. Cei reținuți au fost duși la secțiile de poliție, unde bărbaților li s-au înmânat citații pentru a se prezenta la birourile de recrutare militară.

Conform relatărilor din mass-media rusă, chiar și studenții cu amânări valide de la recrutare au primit aceste documente. Unii dintre cei reținuți au raportat, de asemenea, că au fost bătuți și supuși unor rele tratamente din partea poliției.

Rudele celor reținuți au declarat că poliția i-a dus pe „toți cei care erau pe stradă” în dube de poliție din districtul Kitay-Gorod fără a oferi nicio explicație.

Printre cei reținuți s-au aflat inclusiv minori, iar poliția nu i-a anunțat pe părinți.

Dubele de poliție s-au îndreptat spre secțiile de poliție Basmani și Taganski.

Bătuți, cu telefoanele sparte

O tânără reținută a declarat că forțele de ordine i-au bătut pe cei reținuți și le-au spart telefoanele înainte de a le fotografia documentele și pe ei, chiar acolo, pe stradă.

Minorii reținuți nu au avut voie nici să folosească toaleta. „Ne-au spus: «Nu vă putem ajuta, puteți să faceții fie în pantaloni, fie în spatele unui copac și să fiți amendați»”, a declarat unul din cei reținuți.

Unii dintre cei reținuți în Kitay-Gorod au fost ulterior eliberați din secțiile de poliție.

Un băiat în vârstă de 15 ani a declarat pentru Ostorojno, Novosti („Atenție la știri”), că a fost bătut de poliție.

„Măsuri preventive”

Între timp, Direcția Principală a Ministerului Afacerilor Interne de la Moscova a confirmat razia, dar a spus că face parte din seria „măsurilor preventive”. Unul dintre obiectivele declarate ale operațiunii a fost prevenirea „consumului de băuturi alcoolice în locuri publice”.

Direcția a explicat că razia a fost necesară pentru menținerea ordinii publice. Conform relatării oficiale, forțele de securitate investigau posibile infracțiuni administrative, în special consumul de alcool în locuri publice.

Poliția a raportat că cei reținuți au fost duși la secțiile de poliție pentru a stabili faptele cazului și că vor fi luate măsuri corespunzătoare împotriva celor găsiți vinovați de încălcarea legii.

Cei eliberați de la secția de poliție Taganski au declarat pentru Ostorojno, Novosti, că adulții deținuți în Kitai-Gorod primeau notificări de recrutare pentru a se prezenta la birourile de recrutare militară.

Ministerul Afacerilor Interne nu explică de ce bărbaților li s-au înmânat citații pentru a se prezenta la birourile de înregistrare și recrutare militară în timpul unei astfel de operațiuni.

Ministerul nu a comentat nici acuzațiile de bătăi sau ofertele de semnare a contractelor militare.

Convocați forțat la război, bătuți în toaleta secției de poliție

Potrivit deținuților eliberați, bărbații adulți au fost aduși în grupuri de aproximativ zece persoane, li s-au dat documente prin care li se cerea să se prezinte la biroul de recrutare militară și apoi au fost trimiși înapoi.

«Ostóróžno, novóšti» relatează că până și studenții cu o amânare oficială de la recrutare au primit convocare militară. Unul dintre cei reținuți a confirmat jurnaliștilor RBC că, în urma verificării documentelor sale la secția de poliție Taganski, i s-a înmânat o convocare militară.

„Aduc câte 10 persoane odată, distribuie ordine de recrutare și le iau de acolo”, au povestit cei eliberați.

Un bărbat a povestit că mai mulți deținuți care s-au „certat” cu ofițerii au fost bătuți în toaleta secției de poliție.

Baza a relatat că peste 200 de tineri au fost reținuți în timpul raziei din Kitay-Gorod. Cel puțin 17 adolescenți au primit sancțiuni administrative pentru consumul de alcool într-un loc public.