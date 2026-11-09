„Noaptea de Cristal” (Kristallnacht), marcată în toate sinagogile din lume. Au trecut 88 de ani de la tragicul moment

Potrivit Times of Israel, această inițiativă urmărește să comemoreze pogromul nazist din 9 – 10 noiembrie 1938, când locuințele, magazinele și zeci de instituții evreiești de pe teritoriul Germaniei și Austriei au fost atacate.

În urma tragicului eveniment, peste 91 de cetățeni evrei au fost uciși, iar mii de alți oameni au fost trimiși în lagărele de concentrare.

Cronologia evenimentelor arată că peste 7.500 de afaceri evreiești au fost vandalizate, iar alte 1.400 de sinagogi au fost atacate. Unele dintre aceste lăcașuri de cult au fost arse din temelii.

Istoricii consideră că pogromul din noaptea de 9 – 10 noiembrie 1938 reprezintă precursorul Holocaustului.

„Noaptea de Cristal”, eveniment marcat în mii de sinagogi

Potrivit campaniei, participanții au fost încurajați să lase clădirile iluminate și să distribuie fotografiile pe rețelele sociale, cu mesajul #Spreadthelight.

Dalia Yohanan, coordonatoare a proiectului prin intermediul organizației sale, denumită Or Dolek, susține că peste 1.000 de sinagogi sunt implicate în acțiunea de anul acesta.

Proiectul este gestionat și cu sprijinul Mișcării Kibbutzurilor Religioase și de Yad Vashem – Memorialul Holocaustului de la Ierusalim.

„Noaptea de Cristal a reprezentat un punct de cotitură clar pentru naziști în demersul lor de a-i distruge pe evrei. După acel moment, au realizat că pot face tot ce doresc, iar lumea va rămâne tăcută”, a mărturisit organizatoarea, potrivit sursei citate.

Primul eveniment dedicat pogromului din noaptea de 9 – 10 noiembrie 1938 s-a desfășurat în 2008, când s-au împlinit 70 de ani de la această tragedie.

„Se întâmpla înainte de apariția rețelelor de socializare; a fost un proiect de mică anvergură, care nu a beneficiat de multă mediatizare la acea vreme. Întrucât nu se mai dorea continuarea proiectului, mi-am asumat eu responsabilitatea de a-l duce mai departe”, a adăugat Dalia Yohanan.

Dalia Yohanan a mărturisit faptul că tatăl său, Naftali Wertheimer, a reușit să supraviețuiască „Nopții de Cristal”. Copil fiind, el a reușit să se ascundă sub o masă, în vreme ce vecinii aruncau cu pietre în geamurile casei familiei sale.