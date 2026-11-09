Șofer bătut pentru că a frânat brusc pe autostradă. Agresorii, reținuți

O șicanare în trafic pe A1 București – Râmnicu Vâlcea s-a încheiat la secția de poliție.

Mihai Dima
Șofer bătut pentru că a frânat brusc pe autostradă. Agresorii, reținuți

O șicanare în trafic pe A1 București – Râmnicu Vâlcea s-a încheiat la secția de poliție.

Doi bărbați s-au ales cu dosare penale și au fost reținuți, în urma unei șicanări în trafic pe A1. Aceștia au agresat un șofer care a frânat brusc.

Incidentul s-a petrecut duminică pe A1 București – Râmnicu Vâlcea. Polițiștii au fost alertați în urma unui apel la 112, efectuat de un bărbat de 47 de ani.

Acesta a declarat că a fost agresat de două persoane, într-o benzinărie.

„Din primele cercetări efectuate de poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Argeş a rezultat că bărbatul în cauză, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe autostrada A1 Bucureşti- Piteşti, ar fi fost implicat într-o şicanare în trafic cu conducătorul altui autoturism, iar ulterior, în timp ce se afla în staţia peco mai sus amintită, ar fi fost abordat de doi bărbaţi care, reproşându-i o manevră de frânare bruscă după depăşire, l-ar fi agresat fizic, lovindu-l cu pumnii. Totodată, prin modul de manifestare, aceştia au provocat indignarea persoanelor care au asistat la cele întâmplate, tulburând ordinea şi liniştea publică”, potrivit Poliției Județene Argeș.

Șofer agresat, autorii reținuți

După agresiune, autorii s-au urcat în mașină și și-au continuat drumul.

La scurt timp, mașina a fost identificată de polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrăzi.

„În autovehicul au fost depistaţi cei doi bărbaţi suspectaţi de comiterea agresiunii. Ei au vârste de 27 şi de 38 de ani şi sunt din judeţul Olt. Amândoi au fost conduşi la sediul poliţiei, pentru cercetări. După audieri, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, fiind acuzaţi de lovire sau alte violenţe şi tulburare a ordinii şi liniştii publice”, mai arată polițiștii.

Aceștia au fost prezentați cu propunere de arestare preventivă de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni.

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