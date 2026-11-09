Nicușor Dan, prima conferință de presă după instalarea Guvernului Niculescu. Temele abordate VIDEO

Marți, 10 noiembrie, președintele Nicușor Dan organizează o conferință de presă.

Mihai Dima
Nicușor Dan, prima conferință de presă după instalarea Guvernului Niculescu. Temele abordate VIDEO

Sursa: Facebook Luca Niculescu

Marți, 10 noiembrie, președintele Nicușor Dan organizează o conferință de presă.

Nicușor Dan organizează marți, 10 noiembrie 2026, la Palatul Cotroceni o conferință de presă. Este prima sa întâlnire cu jurnaliștii după instalarea Guvernului Niculescu.

Conferința de presă a președintelui Nicușor Dan este programată pentru ora 19:00.

„Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriți”, a precizat președintele într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Nicușor Dan, conferință de presă după instalarea Guvernului Niculescu

Aceasta este prima conferință de presă pe care președintele României o susține după instalarea Guvernului Niculescu, care a încheiat criza politică de la București.

Subiectul central al întâlnirii cu jurnaliștii ar avea legătură cu momentul crizei politice pe care a traversat-o România.

De la momentul demiterii lui Ilie Bolojan, președintele a desemnat patru candidați pentru funcția de prim-ministru.

A patra nominalizare, cea a lui Luca Niculescu, a reușit să formeze un guvern alături de PSD.

Această conferință vine la o zi după declarațiile pe care șeful statului le-a susținut alături de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, în timpul vizitei acesteia la București.

Principalele teme de discuție ale celor doi au vizat securitatea la Marea Neagră și investițiile în domeniul apărării. Ulterior, Ursula von der Leyen a părăsit Palatul Cotroceni și a mers la Palatul Victoria, acolo unde s-a întâlnit cu premierul Luca Niculescu.

 

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