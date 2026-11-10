Cât îți aduc 10.000 de lei investiți în titluri de stat TEZAUR? Simulare pentru sume între 1.000 și 50.000 de lei

Noua emisiune vine cu trei variante de investiție în titluri de stat, în funcție de perioada pentru care ești dispus să păstrezi banii: un an, trei ani sau cinci ani.
Dobânzile sunt de 6,50% pentru titlurile cu scadența la un an, 7% pentru cele pe trei ani și 7,50% pentru investițiile pe cinci ani. Un avantaj important este că veniturile obținute din dobânzi sunt neimpozabile, astfel că sumele calculate reprezintă câștigul pe care îl încasezi efectiv.
Câți bani primești în plus dacă investești 10.000 de lei
Pentru a vedea mai clar ce înseamnă aceste dobânzi, să luăm exemplul unei persoane care are economii de 10.000 de lei și decide să le investească în titluri de stat.
Dacă alege varianta pe un an, va încasa 650 de lei din dobândă, iar la scadență își va primi înapoi și cei 10.000 de lei investiți.
Dacă preferă să păstreze banii investiți timp de trei ani, câștigul total din dobânzi ajunge la 2.100 de lei, în condițiile în care statul plătește anual o dobândă de 7%.
Pentru maturitatea de cinci ani, dobânda crește la 7,50%, ceea ce înseamnă 750 de lei încasați în fiecare an și un câștig cumulat de 3.750 de lei până la finalul perioadei. La scadență, investitorul primește înapoi și suma inițială de 10.000 de lei.
Așadar, cu cât perioada de investiție este mai lungă, cu atât câștigul total este mai mare. Totuși, diferența nu trebuie privită doar prin prisma dobânzii, deoarece atunci când alegi o maturitate de trei sau cinci ani, trebuie să te gândești și dacă îți poți permite să nu folosești acei bani în tot acest interval.
Am făcut și o simulare mai amplă pentru a vedea câți bani poți câștiga în funcție de suma investită și de perioada pentru care alegi să păstrezi titlurile de stat. Spre exemplu, dacă ai reușit să economisești 50.000 de lei și alegi să îi investești în titluri de stat TEZAUR, câștigul poate deveni considerabil. Pentru o investiție pe un an, dobânda de 6,50% îți aduce 3.250 de lei în plus, dar dacă alegi maturitatea de trei ani, la dobânda anuală de 7% vei încasa în total 10.500 de lei, iar pentru varianta pe cinci ani, cu o dobândă de 7,50%, câștigul cumulat ajunge la 18.750 de lei. Asta înseamnă că, la finalul celor cinci ani, primești înapoi cei 50.000 de lei investiți, pe lângă dobânzile încasate anual.
|Suma investită
|1 an – 6,50%
|3 ani – 7%
|5 ani – 7,50%
|1.000 lei
|65 lei
|210 lei
|375 lei
|5.000 lei
|325 lei
|1.050 lei
|1.875 lei
|10.000 lei
|650 lei
|2.100 lei
|3.750 lei
|20.000 lei
|1.300 lei
|4.200 lei
|7.500 lei
|50.000 lei
|3.250 lei
|10.500 lei
|18.750 lei
Notă: Valorile reprezintă câștigul total din dobânzi pentru întreaga perioadă de investiție, fără reinvestirea dobânzilor încasate. Dobânda se plătește anual, iar veniturile sunt neimpozabile.
Cine poate investi în titlurile de stat TEZAUR
Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, iar titlurile au o valoare nominală de un leu și sunt emise în formă dematerializată. Asta înseamnă că nu primești un document fizic pentru fiecare titlu cumpărat, ci deții instrumentele financiare în evidențele instituției prin care ai făcut subscrierea.
Poți cumpăra titluri de stat în mai multe rânduri pe durata emisiunii, în condițiile prevăzute în prospect. Dacă te răzgândești, ai posibilitatea să soliciți anularea subscrierii, însă numai în perioada în care oferta este deschisă.
Titlurile sunt și transferabile, iar investitorii pot solicita răscumpărarea lor înainte de scadență. Este însă important să verifici condițiile din prospect înainte de a lua o astfel de decizie, deoarece ieșirea din investiție înainte de termen poate influența dobânda pe care o primești. Prin urmare, dacă știi că ai putea avea nevoie de bani în următorii ani, este mai prudent să nu investești întreaga rezervă într-o emisiune cu maturitate lungă.
Cum și până când poți cumpăra titlurile de stat
Ministerul Finanțelor pune la dispoziție mai multe modalități de subscriere, astfel încât poți cumpăra titluri de stat atât online, cât și prin intermediul unităților Trezoreriei Statului sau ale Poștei Române. Termenul-limită diferă în funcție de canalul ales, motiv pentru care este bine să verifici calendarul înainte de a face plata.
Pentru cei care preferă să cumpere online, subscrierea prin Ghișeul.ro este disponibilă între 9 noiembrie și 2 decembrie 2026. Prin Spațiul Privat Virtual (SPV), persoanele eligibile și înregistrate pentru această operațiune pot subscrie până la 3 decembrie. Cei care aleg să meargă direct la Trezoreria Statului pot cumpăra titluri până la 4 decembrie 2026.
Titlurile pot fi cumpărate și prin oficiile Poștei Române, însă termenul diferă în funcție de localitate: până la 3 decembrie în mediul urban și până la 2 decembrie în mediul rural.
Dobânzile sunt plătite anual, la datele stabilite în prospectul emisiunii, iar suma investită este restituită la scadență. Astfel, dacă alegi o maturitate de cinci ani, vei încasa dobânda în fiecare an, fără să fie nevoie să aștepți încheierea întregii perioade pentru a primi venitul aferent investiției.
Merită să îți păstrezi economiile în titluri de stat?
Dobânzile oferite de noua emisiune TEZAUR pot fi atractive pentru cei care au economii pe care nu intenționează să le folosească în viitorul apropiat. Totuși, alegerea maturității trebuie făcută în funcție de situația financiară a fiecăruia, nu doar după procentul afișat de stat.
O dobândă de 7,50% poate aduce un câștig mai mare decât una de 6,50%, însă presupune să păstrezi investiția timp de cinci ani. Dacă în acest interval apare o cheltuială neprevăzută și ai nevoie de bani, răscumpărarea anticipată poate să nu fie la fel de avantajoasă ca păstrarea titlurilor până la scadență. Din acest motiv, este bine să păstrezi separat o rezervă pentru urgențe și să investești doar banii de care nu ai nevoie imediat.
Mai trebuie luat în calcul și efectul inflației. Chiar dacă dobânda este încasată integral și nu este impozitată, creșterea prețurilor poate reduce puterea de cumpărare a banilor pe parcursul anilor.
Cu alte cuvinte, câștigul în lei nu înseamnă automat și o creștere identică a valorii reale a economiilor.
Titlurile TEZAUR pot reprezenta o soluție pentru cei care vor să obțină un venit previzibil din banii economisiți și sunt dispuși să îi păstreze investiți până la scadență. Important este să alegi perioada care se potrivește planurilor tale financiare, astfel încât câștigul obținut să nu vină în detrimentul accesului la banii de care ai putea avea nevoie.