Cât îți aduc 10.000 de lei investiți în titluri de stat TEZAUR? Simulare pentru sume între 1.000 și 50.000 de lei

Noua emisiune vine cu trei variante de investiție în titluri de stat, în funcție de perioada pentru care ești dispus să păstrezi banii: un an, trei ani sau cinci ani.

Dobânzile sunt de 6,50% pentru titlurile cu scadența la un an, 7% pentru cele pe trei ani și 7,50% pentru investițiile pe cinci ani. Un avantaj important este că veniturile obținute din dobânzi sunt neimpozabile, astfel că sumele calculate reprezintă câștigul pe care îl încasezi efectiv.

Câți bani primești în plus dacă investești 10.000 de lei

Pentru a vedea mai clar ce înseamnă aceste dobânzi, să luăm exemplul unei persoane care are economii de 10.000 de lei și decide să le investească în titluri de stat.

Dacă alege varianta pe un an, va încasa 650 de lei din dobândă, iar la scadență își va primi înapoi și cei 10.000 de lei investiți.

Dacă preferă să păstreze banii investiți timp de trei ani, câștigul total din dobânzi ajunge la 2.100 de lei, în condițiile în care statul plătește anual o dobândă de 7%.

Pentru maturitatea de cinci ani, dobânda crește la 7,50%, ceea ce înseamnă 750 de lei încasați în fiecare an și un câștig cumulat de 3.750 de lei până la finalul perioadei. La scadență, investitorul primește înapoi și suma inițială de 10.000 de lei.

Așadar, cu cât perioada de investiție este mai lungă, cu atât câștigul total este mai mare. Totuși, diferența nu trebuie privită doar prin prisma dobânzii, deoarece atunci când alegi o maturitate de trei sau cinci ani, trebuie să te gândești și dacă îți poți permite să nu folosești acei bani în tot acest interval.

Am făcut și o simulare mai amplă pentru a vedea câți bani poți câștiga în funcție de suma investită și de perioada pentru care alegi să păstrezi titlurile de stat. Spre exemplu, dacă ai reușit să economisești 50.000 de lei și alegi să îi investești în titluri de stat TEZAUR, câștigul poate deveni considerabil. Pentru o investiție pe un an, dobânda de 6,50% îți aduce 3.250 de lei în plus, dar dacă alegi maturitatea de trei ani, la dobânda anuală de 7% vei încasa în total 10.500 de lei, iar pentru varianta pe cinci ani, cu o dobândă de 7,50%, câștigul cumulat ajunge la 18.750 de lei. Asta înseamnă că, la finalul celor cinci ani, primești înapoi cei 50.000 de lei investiți, pe lângă dobânzile încasate anual.

Suma investită 1 an – 6,50% 3 ani – 7% 5 ani – 7,50% 1.000 lei 65 lei 210 lei 375 lei 5.000 lei 325 lei 1.050 lei 1.875 lei 10.000 lei 650 lei 2.100 lei 3.750 lei 20.000 lei 1.300 lei 4.200 lei 7.500 lei 50.000 lei 3.250 lei 10.500 lei 18.750 lei Notă: Valorile reprezintă câștigul total din dobânzi pentru întreaga perioadă de investiție, fără reinvestirea dobânzilor încasate. Dobânda se plătește anual, iar veniturile sunt neimpozabile.