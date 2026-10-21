CTP analizează ceremonia de la Cotroceni. Cele două premiere absolute ale președintelui Nicușor Dan și „omagiul” fals pentru Ilie Bolojan

Ceremonia de depunere a jurământului la Palatul Cotroceni pentru noul Guvern a adus pe scena politică o atitudine inedită a președintelui Nicușor Dan. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a disecat comportamentul șefului statului într-o intervenție la B1TV. Jurnalistul a identificat două premiere absolute în discursul prezidențial.

„Domnul Nicușor Dan a realizat două premiere în această ceremonie. Mai întâi, l-a lăudat pe domnul Bolojan. Premieră absolută! I-a pronunțat numele și i-a mulțumit pentru activitatea pe care a avut-o atât înainte, în guvernul de dinainte de moțiune, cât și după. Formidabil!”, a subliniat CTP.

Jurnalistul consideră că acest gest ascunde de fapt o strategie de comunicare, pusă în aplicare abia după instalarea unui cabinet favorabil.

„De ce face asta domnul Nicușor Dan? Acum că s-a văzut cu sacii în căruță, cu pohta ce-a pohtit de la bun început, dar de-aia rău de tot, chiar de la bun început, de când a fost învestit președinte, să nu-l fi numit pe Bolojan, să fi pus prim-ministru PSD și PSD-ul majoritar la guvernare. Văd că la asta a ajuns, acum”, a explicat gazetarul.

În opinia sa, președintele dorește să își repare imaginea în fața propriilor susținători printr-un omagiu public în care „nu crede nici cât negru sub unghie”.

„Purtătorul de cuvânt” de la Palatul Victoria și noii miniștri

Analiza a vizat și rolul noului premier tehnocrat în raport cu forța politică a social-democraților. Cristian Tudor Popescu a descris o ierarhie diferită a puterii din noul Executiv față de cea oficială.

„Domnul Luca Niculescu nu este PSD-ist, domnul Luca Niculescu este purtătorul de cuvânt al domnului Nicușor Dan. Întrebarea este dacă domnul Nicușor Dan, de pildă, poate să îi impună ceva domnului pe care îl numeați adevăratul premier, și anume domnul Neacșu? Asta e întrebarea de astăzi”, a lansat CTP o temă clară de dezbatere.

A doua premieră a vizat starea de spirit vizibil relaxată a președintelui și modul de adresare către noii miniștri, majoritatea de la PSD.

„Ce a mai făcut domnul Nicușor Dan? Pe care nu l-am văzut atât de confortabil ca în seara asta… I-a numit pe miniștrii «dragi membri ai Guvernului» în adresarea sa de la sfârșit. Așa ceva n-a spus niciodată. «Dragi membri ai guvernului», deci ăștia sunt dragi. Până acum nu i-a fost drag niciun membru al guvernului, nici măcar domnul Tomac, dar acum, iată, toți erau dragi, și membrii guvernului, și consilierii, și șefa Curții Constituționale, toți îi erau dragi. O a doua premieră”, a concluzionat CTP.