Taxă pentru pernă și pătură, sute de ore suplimentare și salarii de doar 2 euro pe oră. Români exploatați în ferme din Italia și Spania

În Italia, 84 de muncitori ar fi fost exploatați, iar suspecții ar fi obținut peste 750.000 de euro

Potrivit informațiilor transmise de Rador, Garda Financiară din Trento a pus în aplicare un ordin de sechestru preventiv în valoare de 790.514 euro, emis de judecătorul pentru anchete preliminare de la Tribunalul din Trento, la solicitarea Parchetului, pe numele unui antreprenor agricol local, precum și pe al altor cinci persoane din familia sa, suspectați de apartenența la o organizație infracțională implicată în exploatarea forței de muncă și fraudă.

Ancheta, desfășurată de Garda Financiară în colaborare cu Serviciul pentru Muncă al Provinciei Autonome Trento, a identificat 84 de lucrători din Maroc, România, India, Nigeria, Pakistan și Camerun care ar fi fost exploatați în timpul recoltării fructelor de pădure și în activități conexe, între 2018 și 2024. Majoritatea erau cetățeni din afara Uniunii Europene, veniți în Italia în baza sistemului cunoscut drept „Decreto flussi”, care reglementează fluxurile de lucrători străini.

Potrivit anchetatorilor, muncitorii angajați sezonier ajungeau să lucreze chiar și 250 de ore suplimentare pe lună peste limita legală, iar plata pentru orele lucrate, inclusiv cele suplimentare, ar fi fost semnificativ sub nivelurile prevăzute de contractul colectiv național de muncă.

Muncitorii ar fi plătit inclusiv pentru pernă, pătură și transport

Salariile, deja reduse, ar fi fost diminuate prin diverse taxe impuse lucrătorilor. Potrivit anchetei, aceștia plăteau trei euro pe noapte pentru cazare, 100 de euro pentru o pătură și o pernă și încă cinci euro pentru combustibil de fiecare dată când erau transportați la cumpărături cu un vehicul al suspecților.

Condițiile de locuire ar fi fost, de asemenea, improprii. Muncitorii erau cazați în clădiri degradate, care nu respectau standardele sanitare și de igienă și erau atât de aglomerate încât nu ofereau suficient spațiu pentru păstrarea bunurilor personale.

Mai mult, oamenii erau vulnerabili și din cauză că nu cunoșteau limba italiană, aveau nevoie de bani pentru a-și întreține familiile și nu aveau multe alte oportunități de a lucra.

Nouă cetățeni marocani ar fi plătit până la 5.000 de euro pentru schimbarea permiselor

Anchetatorii italieni au identificat și suspiciuni de fraudă agravată. Nouă cetățeni marocani ar fi plătit în total 37.500 de euro persoanelor cercetate, după ce ar fi fost convinși că trebuie să achite aceste sume pentru a-și transforma permisele de ședere pentru muncă sezonieră în permise pentru angajare obișnuită.

Procedura reglementată prin „Decreto flussi” ar trebui să fie gratuită. În acest caz, însă, lucrătorilor li s-ar fi cerut între 4.000 și 5.000 de euro. În plus, suspecții i-ar fi amenințat că, dacă nu plătesc, își vor pierde locurile de muncă, locuințele și dreptul legal de a rămâne în Italia.

În provincia Asti, 15 români ar fi fost ținuți în condiții degradante

Într-un alt caz grav din Italia, 15 muncitori români au fost descoperiți de carabinierii din cadrul Nucleului de Inspecție a Muncii la o fermă din zona Asti.

Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, aceștia ar fi trăit în condiții degradante, ar fi avut documentele reținute și ar fi primit pentru recoltarea strugurilor salarii de numai doi euro pe oră.

Cazul a readus în atenție exploatarea muncitorilor agricoli din Italia, iar cu ocazia aceasta, o comisie parlamentară condusă de deputata Chiara Gribaudo a vizitat zonele Saluzzo, Cuneo și Asti pentru a analiza situația. Sindicatele reclamă condiții precare de muncă și abuzuri.

Potrivit estimărilor citate de presa italiană, munca agricolă ilegală ajunge la 18–20% în provincia Cuneo și la 36–38% în zona Torino, motiv pentru care Chiara Gribaudo cere măsuri legislative mai ferme pentru protejarea victimelor exploatării prin muncă și modificarea legislației privind imigrația.

În Spania, românii ar fi fost recrutați prin anunțuri false și ținuți sub controlul unei rețele familiale

Un alt caz grav a fost anchetat în provincia Sevilla, unde poliția spaniolă a destructurat o grupare familială suspectată de trafic de persoane și exploatarea muncitorilor sezonieri români în agricultură, potrivit TVR.

Victimele ar fi fost recrutate din România, în special din zona orașului Alexandria, prin anunțuri publicate pe rețelele sociale. Membrii grupării, cunoscută sub numele „Muti”, le-ar fi promis locuri de muncă bine plătite și condiții avantajoase. Transportul cu autocarul până în Spania era achitat inițial de rețea, dar costul devenea ulterior o datorie pe care muncitorii trebuiau să o plătească prin muncă.