PRIMA NEWS Ce înseamnă intrarea PNL în opoziţie. Dragoş Pîslaru, fost ministru: „Avem colegi care s-au obişnuit cu ideea că statul e o puşculiţă”

„Cel mai greu lucru este că avem în continuare colegi care s-au obişnuit cu ideea că statul este o puşculiţă. Un partid, când este la guvernare, are acces la resurse. Până la urmă, este o miză foarte mare (n.r. pentru aleşii locali). Avem modele de administraţie publică locală de succes.

Aceşti ani de opoziţie până la alegerile din 2028 le-ar permite să ia un nou mandat pe un val corect care duce România spre modernizare, nu înapoi”, a afirmat fostul ministru liberal Dragoş Pîslaru, la Prima News, în cadrul emisiunii „Interese mari şi mici”.

Oficialul a vorbit şi despre reforma internă care ar trebui să aibă loc în PNL, după trecerea în opoziţie.