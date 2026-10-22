PRIMA NEWS Ce înseamnă intrarea PNL în opoziţie. Dragoş Pîslaru, fost ministru: „Avem colegi care s-au obişnuit cu ideea că statul e o puşculiţă”

„Cel mai greu lucru este că avem în continuare colegi care s-au obişnuit cu ideea că statul este o puşculiţă. Un partid, când este la guvernare, are acces la resurse. Până la urmă, este o miză foarte mare (n.r. pentru aleşii locali). Avem modele de administraţie publică locală de succes.
Aceşti ani de opoziţie până la alegerile din 2028 le-ar permite să ia un nou mandat pe un val corect care duce România spre modernizare, nu înapoi”, a afirmat fostul ministru liberal Dragoş Pîslaru, la Prima News, în cadrul emisiunii „Interese mari şi mici”.
Oficialul a vorbit şi despre reforma internă care ar trebui să aibă loc în PNL, după trecerea în opoziţie.
„Aş vrea să consider că fac parte dintr-un val care aduce un pic de reformă şi de profesionalism în PNL, alături de Oana Gheorghiu, de alţi colegi care au venit şi eu cred că PNL a dat şi dă în continuare semne că îşi doreşte această reformă, preşedintele partidului a anunţat-o şi nu cred că există dubii, că PNL-ul se va duce înapoi în direcţia PSD-ului sau că mai discutăm de jumătăţi de măsură care nu au făcut neapărat cinste.
Este o perioadă pe care PNL nu poate să o şteargă din istorie.
În acelaşi timp, poate să demonstreze că odată cu venirea lui Ilie Bolojan arătăm o altă linie pe care partidul o oferă, ca opţiune principală pentru alegerile din 2028”, a mai spus Pîslaru.