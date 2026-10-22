PRIMA NEWS Ce înseamnă intrarea PNL în opoziţie. Dragoş Pîslaru, fost ministru: „Avem colegi care s-au obişnuit cu ideea că statul e o puşculiţă”

„Avem colegi care s-au obișnuit cu ideea că statul e o pușculiță.”

Madalina Bahrim
PRIMA NEWS Ce înseamnă intrarea PNL în opoziţie. Dragoş Pîslaru, fost ministru: „Avem colegi care s-au obişnuit cu ideea că statul e o puşculiţă”

„Avem colegi care s-au obișnuit cu ideea că statul e o pușculiță.”

Dragoş Pîslaru, fost ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi fost ministru interimar al Muncii a vorbit joi seara, la Prima News, despre intrarea PNL în opoziţie, dar şi despre lucrurile care ar trebui să se schimbe în partid după ieşirea de la guvernare.

„Cel mai greu lucru este că avem în continuare colegi care s-au obişnuit cu ideea că statul este o puşculiţă. Un partid, când este la guvernare, are acces la resurse. Până la urmă, este o miză foarte mare (n.r. pentru aleşii locali). Avem modele de administraţie publică locală de succes.

Aceşti ani de opoziţie până la alegerile din 2028 le-ar permite să ia un nou mandat pe un val corect care duce România spre modernizare, nu înapoi”, a afirmat fostul ministru liberal Dragoş Pîslaru, la Prima News, în cadrul emisiunii „Interese mari şi mici”.

Oficialul a vorbit şi despre reforma internă care ar trebui să aibă loc în PNL, după trecerea în opoziţie.

„Aş vrea să consider că fac parte dintr-un val care aduce un pic de reformă şi de profesionalism în PNL, alături de Oana Gheorghiu, de alţi colegi care au venit şi eu cred că PNL a dat şi dă în continuare semne că îşi doreşte această reformă, preşedintele partidului a anunţat-o şi nu cred că există dubii, că PNL-ul se va duce înapoi în direcţia PSD-ului sau că mai discutăm de jumătăţi de măsură care nu au făcut neapărat cinste.

Este o perioadă pe care PNL nu poate să o şteargă din istorie.

În acelaşi timp, poate să demonstreze că odată cu venirea lui Ilie Bolojan arătăm o altă linie pe care partidul o oferă, ca opţiune principală pentru alegerile din 2028”, a mai spus Pîslaru.

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