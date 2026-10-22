Top 12 cărți, recomandate de cititorul Luca Niculescu. „Dacă acesta e defectul pe care mi l-au găsit, să-mi mai găsească și altele la fel”

Actualul premier Luca Niculescu, fost jurnalist, diplomat și colaborator timp de mai mulți ani al revistei Dilema Veche, vorbește frecvent despre cărțile pe care le citește.
Recomandările sale acoperă literatura britanică, romane de dragoste, istorie, memorialistică diplomatică și reportaj.
Top 12
Unele recomandări sunt însoțite și de propriile povești. Cum e cea din perioada când era student la Strasbourg și o bibliotecară i-a recomandat un roman de David Lodge.
Cartea lui Lodge l-a captivat însă atât de mult încât a citit toată noaptea și a ratat examenul de-a doua zi. Norocul lui a fost că și profesorul era un admirator al lui Lodge, așa că i-a permis să dea examenul în altă zi.
Urban face un inventar al acestor recomandări și le rezumă la 12 titluri despre care actualul premier a scris pe rețelele de socializare sau în Dilema Veche.
- „Istoria orbilor. România în război, 1940–1945” – Alina Pavelescu și Șerban-Liviu Pavelescu
- „Profits, Prophets, Coaches and Kings” – Jared Diamond
- „Note. Relatări” – Camil Demetrescu
- „Umbra soarelui” – Ryszard Kapuscinski
- „Plecare/Plecari” – Julian Barnes
- „Brațară pe glezna ta” – Radu Paraschivescu
- „Ce mica-i lumea” – David Lodge
- „Ne jamais arriver” – Beatrice
- „Firea românilor” – volum ingrijit de Daniel Barbu
- „Despre lăutarism” – Constantin Noica
- „Destinul României” – Henri Prost
- „Operațiunea Autonomus. În România în vreme de război” – Ivor Porter
Ironizat pentru recomandările, sale, Niculescu le-a răspuns spunând că și-ar dori să i se găsească şi alte defecte de acest fel.
Mai mult, el a anunțat că intenționează să scrie propria sa carte despre experienţa pe care a avut-o în relaţia cu OCDE, precum şi despre încercarea de a forma un guvern.
„Defectul” de a citi
„Dacă faptul că un prim-ministru desemnat citește este defectul pe care mi l-au găsit, să mai găsească și altele ca acesta”, a spus Luca Niculescu, întrebat la Digi 24 cum privește comentariile ironice despre activitatea sa de cititor.
El a afirmat că îi place să citească din mai multe domenii și să recomande cărțile care îl impresionează, preferând să nu scrie despre volumele care îi plac mai puțin.
„Nu ştiu cine spunea, lectura este singurul viciu nepedepsit. Se pare că am primit şi o pedeapsă pentru lectură. Îmi place mult să citesc din toate zonele şi îmi place să fac şi recomandări dacă îmi place câte o carte, pentru că sunt unele pe care le citesc şi îmi plac mai puţin şi atunci nu scriu despre ele”, a afirmat Luca Niculescu la Digi 24.
20 comentarii
Oare își mai amintește D-nul Luca Niculescu care a fost PRIMA carte din viața lui ?!Prima carte din viața mea a fost BASMELE ROMÂNILOR, culese de Petre Ispirescu . O recomand SI eu, la orice vârstă SI demnitate.
După răutate si invidie, cred ca disprețul manelizat si carcotealea este a doua piele a noastră. Ne place ne transformam in mutanți tatuati, isterici si fara respect. Vrem sa muncească alții pt noi, sa sa eludam si sa profitam, sa-i gonim pe oamenii valoroși, pt ca ne atasam de babuini. Va recomand Fahrenheit 451 in care veți citi despre arderea cărților si, implicit a civilizației omenirii. Am uitat de umanitate , de Dumnezeu.
Cenzore – ai terminat „Capra cu trei iezi” ?
Ce mai, @ neagu mircea este cel mai tare comentac pe forumuri… Minte multa nu se cere….Minati mai! Cu mai multi „virusi”!
din anul 2012 ma duceam la internet cafee pana in 2013 cand mi-am cumparat un laptop si am invatzat cat de cum cum se umbla cu un calculator . daca nu ai calculator nu stii prea multe despre calculator , invetzi sa pui antivirusuri pe calculator , cum se pun aplicatii pe calculator , cat de cat sa mearga calculatorul bine ! si sa nu ai virusuri pe calculator !
Este foarte rau ! Ca in 2026 Sa fie Interzis Internetul in Romania ! Am traii in Subcultura ! si in Nestiintza Culturala si Stintzifica !
Am Uitat ! Si mai Citeam Tehnium Si Magazin Istoric ! Si Sambata Magazin ! Era cel mai Bun Ziar de Informare De Stintza ! Acum le gasesti pe toate pe Internet in 2026 ! In 1970 Romania era intr-un Vid de Cultura ! Nu aveam Voie la Internet ! Nu aveam Internet in 1970 ! Americanii Aveau Internet in 1970 !
Eu Citeam in 1970 Arici Pogonici !
Despre capodopera „Cronica de Familie” a prozatorului de geniu Petru Dumitriu descentent al unui personaj istoric, din roman – ati auzit, dle. LN ?
Ar trebui și miniștrii să recomande cărți. În plus, date fiind istoria noastră cu tradiție francofonă și bunele relații ale Premierului și Președintelui cu instituții culturale franceze, normal ar fi să avem acum, subvenționat de guvern, ArteTV netradus, gratuit și obligatoriu pe toate rețelele de telecablu.
Acuma nu mai trebuie pupat sandokan bolojan ca sa schimbat macazul il pupati si promovati pe banja luca.halal presa halal tv.
„Recomandările sale acoperă literatura britanică, romane de dragoste, istorie, memorialistică diplomatică și reportaj.” Se diseca totul. Dar, de observat, nu a gasit niciun poet sau prozator roman de recomandat.
Ce mari scriitori pot să se formeze când românii citeau cât citeau până la 1880 cărți tipărite cu alfabetul chirilic. Nemții și alte popoare din Occident citeau de la 1600 cărți scrise cu alfabetul latin. Chinezii și coreeni aveau ziare în anul 300. M. Grancea
cati autori i-au trebuit lui Iisus, Budda, Platon, Socrate, Pitagora etc. pt a intelege pe Dumnezeu? Nu cat citesti ci cum citesti sau si mai mult cum si cat gandesti…
Oare ați citit toate recomandările pe care le-a făcut? Sunt 6 autori români printre ele.
Cred ca in sfârșit putem avea încredere in cineva care citeste si mai ales recomanda si la alții, cu toate ca e cineva aproape de politică. Poate ca asta mai schimba din mentalitatea care ne.a acaparat si uite unde am ajuns….
laudam victimizandu-ne ca ar fi unii care sa nu aprecieze daca ne place sa citim…pasiunile ca si credenta/religia sunt lucruri intime pe care un om adevarat nu le pune pe taraba in piata…i se spune discretie…dar pt asta trebuie sa ai ceva ce nu au decat oamenii adevarati…cei retrasi in ungherul lor…care au adunat comorile intelepciunii si din care uneori apar fragmente in eseuri, etc.
Dar Confesiunile unui asasin economic de John Perkins le-a citit.
Bunǎ observație. În rest, acest top 12 e mai degrabǎ maculaturǎ.
daca a citit sau nu, se poate trai si fara o carte atat de dureroasa…poate e chiar mai bine sa nu stii, iar in general realitatea este o tragedie din care iesim doar daca avem speranta ca intr-o zi va fi bine sau ca se va face dreptate…in mod dramatic unii au plecat fara sa li se faca dreptate…