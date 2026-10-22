Top 12 cărți, recomandate de cititorul Luca Niculescu. „Dacă acesta e defectul pe care mi l-au găsit, să-mi mai găsească și altele la fel”

Actualul premier Luca Niculescu, fost jurnalist, diplomat și colaborator timp de mai mulți ani al revistei Dilema Veche, vorbește frecvent despre cărțile pe care le citește.

Recomandările sale acoperă literatura britanică, romane de dragoste, istorie, memorialistică diplomatică și reportaj.

Top 12

Unele recomandări sunt însoțite și de propriile povești. Cum e cea din perioada când era student la Strasbourg și o bibliotecară i-a recomandat un roman de David Lodge.

Cartea lui Lodge l-a captivat însă atât de mult încât a citit toată noaptea și a ratat examenul de-a doua zi. Norocul lui a fost că și profesorul era un admirator al lui Lodge, așa că i-a permis să dea examenul în altă zi.

Urban face un inventar al acestor recomandări și le rezumă la 12 titluri despre care actualul premier a scris pe rețelele de socializare sau în Dilema Veche.

„Istoria orbilor. România în război, 1940–1945” – Alina Pavelescu și Șerban-Liviu Pavelescu „Profits, Prophets, Coaches and Kings” – Jared Diamond „Note. Relatări” – Camil Demetrescu „Umbra soarelui” – Ryszard Kapuscinski „Plecare/Plecari” – Julian Barnes „Brațară pe glezna ta” – Radu Paraschivescu „Ce mica-i lumea” – David Lodge „Ne jamais arriver” – Beatrice „Firea românilor” – volum ingrijit de Daniel Barbu „Despre lăutarism” – Constantin Noica „Destinul României” – Henri Prost „Operațiunea Autonomus. În România în vreme de război” – Ivor Porter

Ironizat pentru recomandările, sale, Niculescu le-a răspuns spunând că și-ar dori să i se găsească şi alte defecte de acest fel.

Mai mult, el a anunțat că intenționează să scrie propria sa carte despre experienţa pe care a avut-o în relaţia cu OCDE, precum şi despre încercarea de a forma un guvern.

„Defectul” de a citi

„Dacă faptul că un prim-ministru desemnat citește este defectul pe care mi l-au găsit, să mai găsească și altele ca acesta”, a spus Luca Niculescu, întrebat la Digi 24 cum privește comentariile ironice despre activitatea sa de cititor.

El a afirmat că îi place să citească din mai multe domenii și să recomande cărțile care îl impresionează, preferând să nu scrie despre volumele care îi plac mai puțin.

„Nu ştiu cine spunea, lectura este singurul viciu nepedepsit. Se pare că am primit şi o pedeapsă pentru lectură. Îmi place mult să citesc din toate zonele şi îmi place să fac şi recomandări dacă îmi place câte o carte, pentru că sunt unele pe care le citesc şi îmi plac mai puţin şi atunci nu scriu despre ele”, a afirmat Luca Niculescu la Digi 24.

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