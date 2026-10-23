POLITICO Tinerii din Serbia provoacă regimul de la Belgrad. Lista electorală a studenților a depășit partidul lui Vučić în sondaje

Președintele sârb Aleksandar Vucic a câștigat toate alegerile la care a participat din anul 2012 până în prezent. Totuși, la scrutinul parlamentar de duminică, mișcarea condusă de studenți are o șansă de a învinge Partidul Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, conform unei analize POLITICO.

Un sondaj publicat marți de platforma independentă Noua Gândire Politică Sârbă plasează Lista Studențească pe primul loc. Formațiunea tinerilor a obținut 44,5%, în timp ce partidul lui Vucic a înregistrat 42,7%. Este pentru prima dată în mai bine de un deceniu când o listă a opoziției conduce într-un sondaj național înaintea unui scrutin.

„Generația Z și studenții se ridică și luptă pentru un guvern care va investi în viitorul lor, în loc să ne submineze activ înainte ca noi să ne începem cum trebuie viețile de adulți”, a declarat pentru POLITICO Kosta Golubović, un student la drept în vârstă de 21 de ani de la Universitatea din Novi Sad.

Cea mai mare mișcare de protest din istoria modernă a Serbiei a început în luna noiembrie a anului 2024. O copertină a gării din Novi Sad, proaspăt renovată, s-a prăbușit și a ucis 16 persoane, inclusiv doi copii mici. Comemorările s-au transformat în proteste masive, pe fondul negării oricărei vinovății de către autorități, situație care a forțat demisia fostului prim-ministru. Manifestațiile au atins apogeul în martie 2025, cu peste 325.000 de participanți la Belgrad.

Strategii de campanie și rețelele sociale

Editorul platformei de sondare, Đorđe Vukadinović, a explicat că cifrele reprezintă o imagine de moment și a reclamat atacuri constante din partea oficialilor guvernamentali și a presei afiliate. Tinerii de pe Lista Studențească au derulat o campanie susținută, din ușă în ușă, pentru a ajunge în toate colțurile țării.

„Avem energia. Am refuzat să acceptăm că aceasta a fost o cauză pierdută sau să acceptăm că există zone moarte pro-SNS în care noi nu am ajuns”, a explicat Golubović.

În tabăra puterii, Aleksandar Vucic, care a renunțat la mandatul de președinte pentru a candida la funcția de prim-ministru, a mizat pe o campanie online atipică. Acesta a postat clipuri pe rețeaua TikTok în care conduce mașina, cântă piese populare sau joacă rolul unui chelner care preia comenzile unei familii.

Într-un alt clip, Vucic stă la masă cu un scaun gol pe care se află fotografia lui Ilija Srdanović, candidatul principal al studenților, alături de o piatră folosită tradițional în Balcani pentru presarea verzei murate.

Tăcerea Europei și profilul candidaților studenți

Partidul condus de Vucic a petrecut ultimii 14 ani în postura de partener incomod, dar indispensabil al Occidentului. Serbia a refuzat să impună sancțiuni Rusiei, iar liderul de la Belgrad a participat la parada de Ziua Victoriei organizată de Vladimir Putin la Moscova anul trecut.

Liderii europeni au ignorat majoritatea acestor acțiuni și au preferat un regim predictibil la Belgrad în locul unuia democratic, menționează jurnaliștii POLITICO. Aceștia amintesc că oficialii europeni au reacționat foarte lent față de protestele studențești.

Igor Novaković, analist în cadrul Centrului pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, a arătat că mișcarea studenților este „puternic depersonalizată” și se axează pe probleme cu atracție electorală largă, în special pe statul de drept.

Pentru a contracara atacurile puterii, tinerii au construit o listă electorală cu experți din diverse domenii: medici, ingineri și profesori.

„Mulți oameni sunt bucuroși să audă că cineva nu este politician, ci, să zicem, medic. Nu este greu să promovezi ideea că un expert va ajuta mai mult decât cineva a cărui principală abilitate este să vorbească la microfon timp de 30 de ani la rând”, a precizat studentul Kosta Golubović.

Totodată, tinerii au format o echipă extinsă pe rețelele sociale, cu aproximativ 900 de influenceri și un public total de peste 40 de milioane de urmăritori, rețetă cu care contracarează postările electorale ale guvernului.

„Chiar dacă (n.r. cei din SNS) nu pierd categoric, ei se vor confrunta cu o perioadă de legitimitate și autoritate slăbite”, a concluzionat analistul Igor Novaković.