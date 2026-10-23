Ludovic Orban pune alianța președintelui cu PSD pe seama serviciilor secrete. SRI respinge acuzațiile de implicare politică

Fostul premier Ludovic Orban acuză o implicare a structurilor de forță în societatea românească. El a declarat joi seară că serviciile de informații au scăpat de sub controlul civil și intervin în domenii cheie, un fenomen necaracteristic statelor democratice.

„De 10 ani, de 20 de ani, eu am susținut reforma serviciilor de informații din România. Avem cea mai mare densitate de ofițeri de informații, avem cele mai multe instituții care se ocupă de informații și avem un sistem militarizat care e total necaracteristic democrațiilor din Europa. Nici măcar asta nu scrie în lege, că e obligatoriu ca directorul să fie civil, să nu fie ofițer militar”, a afirmat Ludovic Orban într-o emisiune la B1TV.

Lipsa controlului civil

Fostul premier precizează că structurile informative s-au extins în sectoare „nepermise”. El acuză interferențe directe din partea SRI, SPP și SIE în partide politice, în administrație, în justiție, în economie și în presă. Totuși, Orban a recunoscut că nu deține documente pentru a susține aceste afirmații în mod oficial, dar a invocat episoade de notorietate publică.

„Dacă aș fi avut dovezi, aș fi prezentat public. De la câmpul tactic din justiție, din vremea generalului Dumbravă, până la popularea cu ofițeri ai SRI a Direcției Generale Antifraudă. De la declarația lui Vîlceanu cum că alianța din 2021, alianța PNL-PSD impusă de Iohannis, a fost discutată într-o vilă de protocol a SRI”, a explicat acesta.

Planul electoral pentru anul 2030

În ceea ce privește scena politică, Ludovic Orban a readus în discuție relația dintre președintele Nicușor Dan și Partidul Social Democrat. Fost consilier prezidențial, Orban consideră că șeful statului s-a apropiat de social-democrați cu scopul de a asigura susținerea pentru al doilea mandat și va oferi la schimb guvernarea.

„Eu am spus că este foarte greu de explicat de ce Nicușor Dan, care a fost sprijinit de PNL și de USR ca să ajungă președintele României, de partide de centru-dreapta, este orientat să aibă ca principal partener PSD-ul. […] Planul lui Nicușor este să obțină sprijinul PSD la alegerile prezidențiale din 2030”, a menționat fostul premier.

Conform analizei sale, președintele nu cunoaște mecanismele interne ale PSD și se bazează strict pe informațiile structurilor de stat. „Cel mai probabil, i s-a recomandat PSD-ul ca partener pentru că cei din serviciile de informații i-au dat asigurări că PSD-ul ar putea respecta o astfel de înțelegere. El nu avea de unde să obțină această încredere”, a subliniat Ludovic Orban.

Reacția Serviciului Român de Informații

Acuzațiile repetate ale fostului prim-ministru au generat o reacție oficială din partea Serviciului Român de Informații, după primul episod în care Orban aducea acuzații la adresa SRI, marți. Instituția a respins categoric afirmațiile referitoare la presupusele garanții politice acordate președintelui.

„SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă”, a transmis marți seară biroul de presă al structurii de informații.