VIDEO Bunicii, îndemnați să le ceară voie nepoților înainte să-i ia în brațe. Campania care a stârnit controverse în Irlanda

Ce conține videoclipul despre consimțământul în familie

Materialul video, cu o durată de 30 de secunde, face parte din campania națională „We-Consent”, care urmărește să promoveze înțelegerea și respectarea consimțământului în Irlanda. Videoclipul a fost distribuit pe scară largă pe rețelele sociale și a atras atenția presei internaționale, inclusiv a publicației New York Post.

Reclama prezintă doi copii care își întâmpină bunicii la ușă. Băiatul îi îmbrățișează cu entuziasm, în timp ce sora lui adolescentă pare deranjată de apropierea bunicilor, care încearcă să o sărute.

La final, apare mesajul: „Nu toată lumea vrea neapărat îmbrățișări. Chiar dacă vin din partea celor care îi iubesc”. Spotul se încheie cu o altă formulare: „Ciudat? Poate. Important? Absolut”.

Ideea campaniei este că limitele personale trebuie respectate încă din copilărie, inclusiv în relațiile cu membrii familiei, însă modul în care a fost transmis acest mesaj a provocat reacții critice.

🇮🇪 The Irish state has published an advert discouraging grandparents from hugging their grandchildren, as part of a campaign designed to promote „consent”. https://t.co/mQKRn8Dvu3 — Europa.com (@europa) October 21, 2026

Ministrul Justiției: videoclipul a fost jignitor la adresa bunicilor

Ministrul irlandez al Justiției, Jim O’Callaghan, membru al partidului Fianna Fáil, a criticat materialul și a spus că acesta nu reprezintă poziția Guvernului. Potrivit declarației sale, videoclipul a fost retras după discuțiile dintre funcționarii ministerului și reprezentanții DRCC.

„A fost atât inadecvat, cât și jignitor la adresa bunicilor”, a afirmat ministrul.

Oficialul a mai ținut să sublinieze că, deși este important ca oamenii să înțeleagă consimțământul în relațiile sexuale, videoclipul nu a contribuit la acest obiectiv și, în multe privințe, a avut efectul opus.

La rândul său, senatorul Gareth Scahill, din partidul Fine Gael, a criticat folosirea banilor publici pentru realizarea materialului și a descris videoclipul drept un exemplu de comunicare prost gândită și a avertizat că acesta ar putea fi jignitor pentru persoanele în vârstă.

Scahill a subliniat că respectarea consimțământului este o problemă serioasă și a recunoscut activitatea desfășurată de DRCC și de alte organizații pentru protejarea victimelor violului și ale violenței sexuale, inclusiv a copiilor. Totuși, el a considerat că mesajul reclamei a fost nepotrivit. Senatorul a ironizat abordarea campaniei și a întrebat dacă, în viitor, oamenii vor trebui să semneze formulare de consimțământ în aeroporturi înainte de a-și întâmpina membrii familiei.

DRCC retrage videoclipurile pentru a reevalua mesajul campaniei

Centrul de Criză pentru Victimele Violului din Dublin a declarat pentru postul RTÉ că a realizat trei videoclipuri pentru a-i învăța pe oameni, încă din copilărie, să respecte limitele celorlalți.

După controversele stârnite de unul dintre clipuri, organizația a anunțat că le retrage temporar de pe rețelele sociale, pentru a verifica dacă transmit mesajul dorit.

Ministerul Justiției a precizat că videoclipurile au fost realizate de centru, cu ajutorul voluntarilor și cu costuri reduse, și că nu au făcut parte dintr-o campanie publicitară a Guvernului.