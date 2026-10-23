UPDATE 10:50 – Judecătorii Curții de Apel București nu au ajuns la un acord privind măsura preventivă în cazul lui Călin Georgescu. Instanța a dispus formarea unui complet de divergență, după ce primii doi magistrați au luat decizii contrare. Unul dintre judecători a votat pentru plasarea inculpatului în arest la domiciliu. Celălalt magistrat a decis menținerea măsurii arestului preventiv. Procedura legală impune acum intervenția unui al treilea judecător. Acesta va analiza dosarul și va înclina balanța. Decizia completului va fi definitivă.

Curtea de Apel București pronunță astăzi decizia definitivă cu privire la măsura preventivă aplicată lui Călin Georgescu. Magistrații analizează contestația procurorilor după ce Tribunalul București a hotărât pe 13 octombrie plasarea fostului candidat la prezidențiale în arest la domiciliu. Până la verdictul instanței superioare, Georgescu rămâne în Arestul Central, acolo unde se află din data de 29 septembrie.

Magistratul de la Tribunalul București care a dictat arestul la domiciliu este același judecător care respinsese inițial cererea de arestare preventivă. La acel moment, instanța de fond a impus controlul judiciar, dar Curtea de Apel a modificat decizia și a dispus încarcerarea preventivă pentru 30 de zile.

Acuzațiile din dosarul de înșelăciune

În acest dosar, procurorii îi acuză pe Călin Georgescu, pe Ioan Rusen și pe un cetățean italian de constituirea unui grup infracțional organizat. Anchetatorii arată că faptele au început în luna septembrie 2021. Membrii grupului au organizat întâlniri în București, în județul Argeș și în Marea Britanie, unde au convins un om de afaceri român să transfere sume mari de bani în conturi controlate de ei, scrie news.ro.

Victima a primit promisiunea unei finanțări de șase milioane de euro printr-un contract de creditare bancară. Acordarea sumei era condiționată de depunerea unei garanții de peste un milion de euro. Ulterior, inculpații i-au cerut omului de afaceri încă 100.000 de euro, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro. Prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro.

Pentru recuperarea sumei, DIICOT a pus sechestru pe conturile bancare ale lui Georgescu și pe vila acestuia din localitatea Mogoșoaia.

Anchetele și dosarele în care este vizat Călin Georgescu

Fostul candidat la prezidențiale este implicat în alte patru dosare penale. Un dosar recent a fost deschis de Parchetul Judecătoriei Buftea pentru utilizarea salutului legionar la ieșirea dintr-o secție de poliție din Buftea. Anchetatorii s-au deplasat joi la Arestul Central pentru audieri, dar Georgescu a invocat dreptul la tăcere și a refuzat să dea declarații.

Un alt dosar vizează operațiuni ilegale cu dispozitive informatice. Procurorii DIICOT îl acuză pe Georgescu de angajarea unui specialist pentru scanarea vilei din Mogoșoaia. Scopul acțiunii era identificarea și bruierea aparatelor de înregistrare audio-video instalate de autorități pentru supravegherea tehnică.

În paralel, instanțele judecă alte două dosare mai vechi. Într-o cauză, Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de fostul mercenar Horațiu Potra pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false. În celălalt dosar, procurorii îl acuză de propagandă legionară și de promovarea în public a unor persoane condamnate pentru crime de război.