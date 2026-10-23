Este bine că a avut loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării!

Pentru că investirea noului guvern a adus și noi membri în CSAT! Pentru că CSAT este organismul cel mai credibil în a spune românilor și aliaților României ce are de gând să facă țara noastră în urma „unor încălcări ale spațiului aerian național și lovirea cu drone a unor nave comerciale, în apele teritoriale ale României și în imediata apropiere a acestora”.

CSAT ne anunță că se impun “măsuri concrete pentru protejarea vieților omenești, menținerea accesului liber în porturile naționale și asigurarea securității obiectivelor energetice din Zona Economică Exclusivă”.

Destul de eliptic, CSAT ne anunță că s-a discutat despre “acțiunile necesare pentru consolidarea suplimentară a capacităților naționale de supraveghere, prevenire și răspuns” și că “prioritățile strategice vizează dezvoltarea accelerată a capabilităților de supraveghere maritimă, de combatere a minelor marine și de intervenție eficientă împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național”.

Offf, oare cum va reuși România să facă aceste lucruri? CSAT nu ne oferă indicii concrete dar ne anunță că “au analizat modalitățile de intensificare a coordonării în cadrul NATO… și identificarea unor noi măsuri de răspuns la amenințările din regiunea Mării Negre, fundamentate pe concluziile reuniunii Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie 2026”.

Deunăzi, scriam despre postarea lui Nicușor Dan referitoare la concluziile acestei reuniuni, în urma căreia ne anunța că “așteptăm un sprijin mai puternic prin capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză, precum și o postură NATO adaptată și consolidată în regiune”.

În aceiași postare, Nicușor Dan ne anunța și care au fost concluziile reuniunii: “solidaritatea aliaților este de neclintit. Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele și spațiul nostru aerian, este împărtășit de întreaga Alianță”.

Poate este prea devreme ca NATO să aibă o strategie clară cu privire la ce „capacități suplimentare” poate oferi la Marea Neagră? Nu pot să nu mă întreb ce va face România până când NATO se va clarifica cu ce va contribui suplimentar!

Deocamdată știm că aeronave din Franța, SUA și Turcia au desfășurat deja mai multe misiuni de patrulare în zona Mării Negre, Allison Hart, purtătoarea de cuvânt a NATO declarând că: „NATO va trimite resurse suplimentare în regiune, inclusiv sprijin pentru supraveghere, recunoaștere și investigații criminalistice”. Să sperăm că NATO va înțelege că dacă doar constată nu înseamnă că amenințarea dispare de la sine!

Până atunci aflăm din Cotidianul, că Nicușor Dan a oferit un interviu, pentru emisiunea „The Julie Mason Show” din SUA, în care reiterează că România reprezintă un partener strategic de încredere pentru SUA și aduce unele lămuriri suplimentare față de articolul semnat zilele trecute pentru o altă publicație din SUA – „The Daily Signal”. În acel articol, Nicușor Dan menționa că România este dispusă să îşi asume responsabilităţi şi costuri mai mari pe flancul estic al NATO, astfel încât o prezenţă americană consolidată în sectorul românesc al Mării Negre să devină mai puţin costisitoare. De data aceasta, Președintele Românie pune punctul pe i: “construim o bază în apropierea Mării Negre, baza de la Kogălniceanu, în care investim patru miliarde de dolari și care va deveni cea mai mare din Europa”. Astfel, Nicușor Dan oferă concretețe ideii exprimate în „The Daily Signal”: „este foarte important și pentru partea americană, deoarece România este un loc potrivit pentru proiectarea forței militare către alte regiuni, precum Orientul Mijlociu”!

Oare SUA va fi de acord că România este un loc potrivit pentru proiectarea puterii sale către alte regiuni? Cum a fost cazul când am pus la dispoziție facilități de sprijin logistic pentru susținerea războiului SUA în Iran?

O speranță se înfiripă în acest sens dacă este să luăm în calcul spusele lui Silviu-Iulian Coșa, noul șef al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României, care a declarat că experții americani vor elabora un plan care să prevadă măsurile necesare pentru ca România să se poată apăra eficient de drone. Mai precis, oficiali români au discutat cu experți ai Departamentului de Stat în privința reacției la pătrunderea unor drone pe teritoriul național.

Vești bune vin și dinspre Guvernul României! Astfel, Luca Niculescu ne anunță că i-a transmis prim-ministrului Bulgariei că „trebuie să lucrăm împreună și cu Turcia pentru a asigura securitatea navigației în Marea Neagră”!

Sună mult mai realist pentru o soluție la Marea Neagră, comparativ cu cele menționate în programul de guvernare, în care se menționa că vrem să “extindem cooperarea de apărare cu partenerii din NATO și UE, mai ales Franța, Germania, Italia, Polonia, Regatul Unit și Turcia pentru securitatea Mării Negre, prin proiecte comune de pregătire, înzestrare și sprijin logistic”.

Mă întrebam deunăzi cum va reacționa Turcia la acestei idei din programul de guvernare a lui Luca Niculescu! Ce părere are Turcia despre o prezență militară a Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei și Marii Britanii la Marea Neagră?

Ca o completare, care vine să aducă claritate strategică, este fraza din comunicatul de după ședința CSAT de azi care vorbește despre “valorificarea optimă a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, la care România este parte alături de Turcia și Bulgaria”.

Oare este prea puțin să ne bazăm pe suplimentarea numărului de soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu, ca forță de proiecție a puterii SUA în Orientul Mijlociu și nu numai, după cum bine promovează Nicușor Dan în presa americană? Un factor de descurajare pentru ca Rusia să se apropie de litoralul românesc? Sau ca să înțelegem că o trilaterală Turcia – România – Bulgaria la Marea Neagră este mai realistă decât speranța că Franța, Germania, Italia, Polonia, Regatul Unit vor fi interesate să investească în securitatea regiunii? De pildă, Germania și Polonia nu sunt cam ocupate cu asigurarea securității Mării Baltice?

Să nu uit… nu cred că ar trebui să se supere nimeni din UE dacă Bulgaria și România vor investi bani din SAFE pentru securizarea Mării Negre! Chiar dacă acest lucru va însemna și achiziții de tehnică militară „Made in NATO” (prin includerea SUA și Turciei) și nu doar „Made in UE”!