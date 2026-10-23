Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că Rusia încearcă să intensifice războiul din Ucraina și să provoace statele europene, afirmând că România nu dorește escaladarea conflictului, dar se pregătește pentru noi incidente cu dronele rusești.

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat postului Bloomberg, că Rusia încearcă să intensifice războiul din Ucraina și să provoace țările europene, inclusiv România, prin atacuri hibride și incursiuni cu drone. Șeful statului a spus că Bucureștiul nu urmărește escaladarea conflictului, dar își consolidează capacitățile de apărare, cu sprijin din partea aliaților NATO.

Rusia intensifică presiunea asupra Europei

Nicușor Dan a susținut că amenințarea rusă nu se limitează la frontul din Ucraina, ci include și acțiuni îndreptate împotriva societăților europene. El a făcut referire la atacuri cibernetice, sabotaje și dezinformare, pe care le-a descris ca parte a unui război hibrid amplu.

„Sunt total de acord cu cancelarul german. De obicei suntem de acord în cadrul Consiliului European”, a spus președintele României.

El a explicat că, pe lângă agresiunea militară din Ucraina, România se confruntă cu efectele colaterale ale războiului, printre care se numără obiecte care cad pe teritoriul țării.

„Dar, pe de altă parte, putem vedea întregul război hibrid pe care rușii îl desfășoară împotriva tuturor țărilor europene, adică atacuri cibernetice, sabotaje, dezinformare. Și, desigur, acest lucru ne afectează societățile”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a recunoscut că statele europene nu au fost pregătite pentru acest tip de confruntare. „Sincer, nu am fost pregătiți să facem față unui astfel de război hibrid”, a spus el în interviul pentru Bloomberg.

Dronele rusești și răspunsul României

Nicușor Dan a vorbit și despre incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian românesc, un subiect aflat în centrul discuțiilor cu partenerii NATO. El a explicat că astfel de incidente au început să apară acum aproximativ un an și jumătate, în contextul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

„Da, s-a întâmplat. A început să se întâmple acum un an și jumătate să avem drone pe pământ, pe teritoriul nostru”, a declarat președintele. Potrivit acestuia, unele drone destinate țintelor din Ucraina au ajuns pe teritoriul României.

El a făcut distincție între incidentele de la granița de la Dunăre și situația din Marea Neagră. Nicușor Dan a susținut că, în zona mării, o dronă care lovește o navă indică faptul că aceasta a fost țintită, având în vedere dimensiunea spațiului marin.

„Acum, în Marea Neagră, nu mai este un incident, pentru ca o dronă să lovească o navă, nava trebuie să fie țintită, pentru că spațiul este atât de mare”, a spus șeful statului.

România a reacționat prin achiziționarea de capacități militare în cadrul unui program european de securitate și prin solicitarea de echipamente temporare de la aliați. Nicușor Dan a explicat că țara a cerut sprijin și în urma unei ședințe NATO desfășurate în săptămâna precedentă interviului.

„Am comandat, în cadrul programului european de securitate, multe capacități. Și, în această perioadă, am cerut aliaților noștri să pună la dispoziție echipamente temporare. Unii dintre ei ne-au ajutat, iar noi facem același lucru”, a afirmat președintele României.

El a adăugat că, după o nouă reuniune NATO, România a obținut sprijin suplimentar pentru a face față provocărilor din Marea Neagră. „Am obținut un sprijin, din punct de vedere tehnic”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a susținut că obiectivul Rusiei este să provoace o escaladare și să antreneze alte state europene în conflict. România, a subliniat el, urmărește să evite acest scenariu, fără să renunțe la apărarea teritoriului și a apelor teritoriale.

„Imaginea de ansamblu este că Rusia încearcă să intensifice acest război din Ucraina, încearcă să provoace celelalte țări europene. Noi nu vrem să escaladăm. Vrem să păstrăm calmul și să neutralizăm amenințările care ajung pe teritoriul nostru sau în apele noastre teritoriale”, a declarat Nicușor Dan.

În timpul interviului, prezentatorul Bloomberg a menționat date furnizate de Guvernul României privind incidentele raportate de la începutul războiului din Ucraina: 164 de atacuri în apropierea graniței, 112 decolări de avioane, 54 de drone doborâte și 81 de fragmente de drone identificate. Nicușor Dan nu a contestat aceste cifre, dar a insistat că răspunsul Bucureștiului trebuie să rămână măsurat.

„Rușii încearcă să escaladeze, să provoace toate țările europene, iar noi nu trebuie să intrăm în acest proces de escaladare”, a spus președintele.

El a explicat că România are întâlniri săptămânale în cadrul NATO și că acestea pot deveni mai frecvente dacă situația o impune. Potrivit șefului statului, țara devine tot mai bine echipată pentru a răspunde provocărilor și pentru a se pregăti pentru perioada următoare.

„Am devenit mai bine echipați pentru a răspunde acestei provocări, să rămânem calmi și să ne pregătim mai bine pentru luna viitoare și pentru anul viitor”, a afirmat Nicușor Dan.

Sprijinul pentru Ucraina și pacea

În ceea ce privește războiul din Ucraina, președintele a recunoscut importanța sprijinului american de la începutul conflictului, dar a subliniat că responsabilitatea financiară a Europei trebuie să crească. El a considerat logic ca statele europene să susțină mai mult Ucraina din punct de vedere financiar.

„A existat un sprijin american pentru Ucraina de la începutul acestui război. Dar, desigur, este mai mult o problemă europeană, așa cum au afirmat și Statele Unite. Deci, din punct de vedere financiar, este logic ca europenii să susțină mai mult partea ucraineană”, a spus Nicușor Dan.

Despre un eventual acord de pace, președintele a afirmat că toată lumea dorește încheierea războiului, însă orice proces de negociere trebuie să includă Ucraina și populația sa. El a respins ideea ca soarta Ucrainei să fie decisă fără consimțământul acesteia.

„Procesul de pace din Ucraina trebuie să implice poporul ucrainean. Aceasta este poziția noastră”, a declarat Nicușor Dan.

El a adăugat că ucrainenii au declarat public, de mai mulți ani, că sunt pregătiți pentru negocieri adecvate, în timp ce, în opinia sa, Rusia nu arată în prezent că dorește cu adevărat încheierea războiului.

„Nu simt că rușii doresc cu adevărat, în acest moment, să pună capăt acestui război”, a spus președintele României.

Întrebat dacă războiul poate lua sfârșit în timpul mandatului președintelui american Donald Trump, Nicușor Dan a răspuns că speră acest lucru, dar a subliniat că este necesar acordul ambelor părți.

„Sper că da, pentru că mai sunt doi ani și jumătate. Sper că vom pune capăt curând. Dar cele două părți trebuie să fie de acord. Și nu văd Rusia, în acest moment, dispusă să facă acest lucru”, a afirmat șeful statului.

Contractul cu Starlink rămâne

Nicușor Dan a fost întrebat și despre contractul României cu Starlink, serviciul de internet prin satelit al companiei SpaceX, condusă de Elon Musk, în contextul discuțiilor privind întreruperile sau încetinirea serviciului pentru Ucraina. Președintele a exclus orice intenție de a renega sau de a rezilia acordul.

„Deloc. Contractul pe care îl avem este respectat de ambele părți. Nu am o evaluare tehnică a ceea ce s-a întâmplat între cele trei părți: Ucraina, Elon Musk și administrația americană. Dar, în ceea ce privește România, totul este în regulă”, a declarat Nicușor Dan.

El a precizat că relația dintre România și Starlink nu este afectată de disputa legată de accesul Ucrainei la serviciu. Afirmația vine după ce Bloomberg a menționat că România are un contract activ cu Starlink, o autorizație de telecomunicații și o filială importantă în București.

Poziția României

Interviul acordat Bloomberg conturează o poziție oficială a României bazată pe două direcții: consolidarea apărării și evitarea escaladării. Nicușor Dan a susținut că România trebuie să răspundă ferm provocărilor rusești, dar fără a oferi Moscovei un pretext pentru o confruntare directă.

Totodată, președintele a subliniat că Ucraina trebuie să participe la orice negociere privind viitorul său și că sprijinul european pentru Kiev trebuie să devină mai consistent. El a menționat că războiul afectează nu doar țările aflate în conflict, ci și întreaga regiune și economia globală.

„Toți dorim pacea, pentru că afectează nu doar țările aflate în conflict, ci și regiunea și, așa cum ați menționat, economia globală”, a spus Nicușor Dan în interviul pentru Bloomberg.