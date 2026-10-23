Protestele transportatorilor rutieri din sudul Italiei au provocat perturbări majore în aprovizionarea cu alimente și carburanți, iar efectele se resimt puternic la Napoli. Rafturile mai multor supermarketuri au rămas parțial goale, numeroase benzinării au rămas fără combustibil, iar universitățile au fost nevoite să își adapteze activitatea pentru a limita problemele provocate de dificultățile de deplasare.

Potrivit publicației italiene Il Post, blocajele organizate de transportatori au împiedicat circulația camioanelor care asigură livrarea mărfurilor către magazine. Situația a devenit deosebit de dificilă în regiunea Campania, unde Napoli este unul dintre cele mai afectate centre urbane.

Printre produsele care lipsesc din magazine se numără laptele, ouăle, făina, conservele, fructele și legumele. Problemele sunt mai vizibile în cazul alimentelor proaspete, care trebuie livrate frecvent și nu pot fi înlocuite întotdeauna din stocurile existente. În unele unități comerciale, lipsa aprovizionării a fost amplificată de cumpărăturile făcute din teama că situația s-ar putea agrava.

Universitățile trec la cursuri online din cauza lipsei de carburant

Criza nu se limitează la magazine și la benzinării. Dificultățile de transport au afectat inclusiv activitatea instituțiilor de învățământ superior. Universitatea Federico II din Napoli a anunțat trecerea cursurilor obișnuite în mediul online începând de joi, 22 octombrie, până la noi dispoziții.

Măsura urmărește să îi protejeze pe studenții care nu mai pot ajunge în condiții normale la facultate din cauza problemelor de transport și să reducă dificultățile întâmpinate de angajați. Activitățile care necesită prezență fizică, precum laboratoarele, urmează să fie analizate separat, iar unele examene programate ar putea avea loc în continuare în sălile universității, dacă situația permite.

Și alte universități din zona orașului au luat măsuri pentru a adapta programul academic. În plus, angajații administrației locale au primit posibilitatea de a lucra de la distanță, pentru a limita deplasările care nu sunt absolut necesare.

Transportatorii protestează față de scumpirea carburanților

Protestele au început în sudul Italiei pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea costurilor cu motorina și benzina. Transportatorii susțin că scumpirea carburanților pune presiune pe activitatea firmelor și amenință viabilitatea economică a unor operatori.

Acțiunile de protest au inclus blocaje rutiere, coloane de camioane și oprirea circulației mărfurilor în puncte importante pentru distribuție. Printre zonele afectate s-au numărat și accesul către portul comercial din Napoli, unde blocarea unui punct de intrare a îngreunat deplasarea camioanelor.

Efectele se transmit rapid către populație deoarece o parte importantă a aprovizionării magazinelor depinde de transportul rutier. Atunci când livrările sunt întrerupte mai multe zile, stocurile de produse proaspete se epuizează, iar comercianții nu mai pot menține oferta obișnuită.

Guvernul italian încearcă să limiteze efectele crizei

Autoritățile italiene au fost nevoite să intervină pentru a încerca să deblocheze situația. Premierul Giorgia Meloni a anunțat măsuri de sprijin pentru transportatori, în contextul în care protestele au perturbat distribuția alimentelor și aprovizionarea cu combustibil. Potrivit Reuters, guvernul a aprobat un nou pachet de ajutoare care include credite fiscale suplimentare pentru transportatori, în valoare de 106 milioane de euro, peste cele 434 de milioane de euro anunțate anterior, precum și fonduri pentru agricultură și pescuit.