Diplomații occidentali aflați la Moscova se confruntă cu o supraveghere permanentă și izolare. Foști ambasadori din Statele Unite ale Americii și din state europene au descris condițiile de muncă din capitala Rusiei. Potrivit unei anchete realizate de jurnaliștii de la BBC, guvernele occidentale consideră că presiunea actuală depășește nivelul din timpul Războiului Rece.
Vladimir Putin a catalogat țările occidentale drept „neprietenoase”. În acest context, oficialii trimiși să mențină canalele de comunicare au devenit țintele unor campanii de intimidare. Războiul din Ucraina a ajuns în al cincilea an. Cinci diplomați au acceptat să vorbească pentru jurnaliștii britanici despre misiunile lor.
Lynne Tracy a reprezentat Statele Unite ale Americii la Moscova între anii 2023 și 2025. Ea a comparat această misiune cu experiența sa din Pakistan. Acolo, ea a supraviețuit unui atac armat în anul 2008.
„Să fiu ambasador în Rusia a fost probabil cea mai grea misiune din cariera mea”, a declarat Lynne Tracy. Fostul oficial american a explicat diferența majoră dintre cele două posturi. „Acolo, încă simțeam că există lucruri sub controlul meu. Ceea ce a făcut Moscova mai dificilă a fost nivelul ridicat de incertitudine”, a adăugat aceasta.
Metode de supraveghere și presiuni din partea FSB
Un fost diplomat european a povestit ce avertisment a primit înaintea preluării mandatului la Moscova. „Așteptați-vă la dispozitive de ascultare, așteptați-vă la camere în absolut fiecare cameră a casei voastre”, i-au transmis superiorii săi.
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) exercită presiuni asupra personalului local detașat la Moscova. Un alt fost ambasador a explicat că a fost nevoit să concedieze doi angajați ruși. Agenții FSB au încercat să îi recruteze pentru a oferi informații din interiorul misiunii diplomatice. Angajații au raportat incidentul la ambasadă, iar oficialii i-au concediat pentru a-i proteja. Diplomatul a precizat motivele deciziei: „Altfel, s-ar fi putut confrunta cu un fel de urmărire penală”.
Totodată, autoritățile de la Moscova intimidează constant cetățenii ruși din mediul academic și cultural. Aceștia sunt forțați să evite contactul cu diplomații occidentali. Activiștii pro-Kremlin au hărțuit invitații la reședința ambasadorului britanic în luna iunie, cu ocazia zilei de naștere a Regelui. Ulterior, participanții au fost interogați de poliție iar unul dintre oaspeți a recunoscut că a refuzat de atunci mai multe invitații la ambasadele occidentale din cauza fricii.
Stresul a determinat unii oficiali să renunțe complet la posturi. Un fost ambasador a descris atmosfera de la Moscova drept o „paranoia constantă”. El a mărturisit că, și după plecarea din Rusia, a continuat să privească peste umăr timp de mai multe luni.
Criza de personal și problemele financiare
Rusia a interzis angajarea cetățenilor străini în reprezentanțele diplomatice în anul 2021. Ambasada SUA a rămas cu un deficit major de personal tehnic iar problemele minore de infrastructură, precum o țeavă spartă, au devenit obstacole majore de administrare. Un diplomat a abordat această criză de personal cu un oficial rus. „El a spus: «măcar mai aveți bucătarul»”, a povestit reprezentantul european.
Sancțiunile financiare impuse de guvernele occidentale au complicat grav activitatea curentă a ambasadelor. Băncile rusești au fost excluse din rețeaua Swift. Companiile Mastercard și Visa și-au suspendat operațiunile din Rusia. În consecință, ambasadele au întâmpinat dificultăți majore în plata cheltuielilor operaționale.
Un fost ambasador a rămas pur și simplu fără fonduri pentru a-și plăti angajații. Situația s-a rezolvat abia după intervenția unui alt diplomat expulzat. Acesta din urmă și-a vândut mașina și a adus rublele la ambasadă într-o valiză.
„Este complet nebunesc. Dar trebuia să privești situația cu simțul umorului”, a relatat ambasadorul pentru BBC.
Lipsa dialogului diplomatic cu Rusia
Oficialii ruși nu își ascund atitudinea ostilă față de diplomații occidentali. Ei au acuzat în mod deschis reprezentanții țărilor „neprietenoase” de spionaj. Jurnalistul rus Alexei Venediktov a explicat tactica Kremlinului, prin care Moscova a interzis oficialilor ruși să mai discute cu reprezentanții ambasadelor occidentale.
Venediktov a dezvăluit un mesaj transmis oficialilor de la Kremlin. „Sunteți înțeleși greșit tocmai din cauza propriilor acțiuni – pentru că ambasadorii nu își pot face treaba”, le-a transmis jurnalistul.
Fostul ambasador francez Pierre Lévy a pledat împotriva retragerii trimișilor diplomatici imediat după invazie. El a argumentat la Paris că rolul diplomaților devine cu atât mai important cu cât relațiile se deteriorează. Această perspectivă este împărtășită de mulți alți lideri de misiuni.
7 comentarii
vai ,vai ! nu pot da ordine ca in romanika !
nu se pot amesteca asa cum vor in treburile interne .
pt ce sunt filmele cu M16 sau 07? ca sa nu mai vorbim de ce a aparut in presa zilele astea in Romania si legea care te pedepseste daca gasesti ”ceva”…oare in UK exista aceasta lege?
sa faca filme, mai ales acum cu AI, in care personajul isi da cu stangul in dreptul (mimandu-i pe Bojo, Starmer, Burnham). As Queen said „who would want the job ?”.
„Paranoia” este o afecțiune psihicǎ. Faptul cǎ rușii nu mai pot cǎlǎtori în occidentul colectiv, cǎ avioanele rusești nu mai pot zbura pe cerul occidental, cǎ rușilor li se confiscǎ averile și firmele din Europa, cǎ sunt excluși din SWIFT sau alte instrumente bancare internaționale și cǎ UE se preocupǎ doar de înarmare și rǎzboi, asta nu e paranoia. E demențǎ.
Gafa cu implicarea rușilor în alegerile din SUA a expulzat de acolo juma din ei.. Pan la urmă nu s-a adeverit nimic..
Adicã voi, cei ce vã plangeti cã rusu’ considerã „occidentul” țãri neprietenoase, la ce vã asteptati? Voi trimiteti ucranului rachete cu razã din ce in ce mai lungã care lovesc in profunzime pe teritoriul rus, voi oferiti coordonatele pt a lovi tintele, voi oferiti logistica de lupta impotriva rusului, voi le antrenati trupele ucranilor si le sustineti cu sute de miliarde si cu armament din ce in ce mai sofisticat care ucide militari si civili rusi etc., voi le inchideti consulate prin europa pe motive la fel de paranoice ca si ale rusului… Voi ati declarat sus si tare cã-i sprijiniti neconditionat pe ucrani ca sã-l slãbiti pe rus.. Si-atunci, la ce vã asteptati din partea lui? Aveti vreo mirare? Nu-l cunoasteti pe rus? Eu unu’ de rus nu mã mir, stiu ce asteptãri sã am. Mirarea mea este cât de perfid a devenit „occidentul” si cât de inconstientã a devenit atitudinea sa in fata unui inamic letal pe care singur si l-a creat (cãci rusul n-a amenintat nicio secundã europa sau SUA, ba mai mult, a desfiintat tratatul de la Varsovia si s-a retras din europa acum 35 de ani; cumva, in oglindã, SUA a desfiintat NATO si s-a retras din europa? Vezi sã nu! Dimpotrivã.. Intelegeti acum unde-i buba?)..
Diplomatii occidentali, dupa cum se stie, sunt civili. Nu li se vad gradele militare sau profesionale. Deci, diplomatii occidentali nu pot fi supravegheati de catre serviciile rusesti. Invers, totul este democratic… 😉