Diplomații occidentali aflați la Moscova se confruntă cu o supraveghere permanentă și izolare. Foști ambasadori din Statele Unite ale Americii și din state europene au descris condițiile de muncă din capitala Rusiei. Potrivit unei anchete realizate de jurnaliștii de la BBC, guvernele occidentale consideră că presiunea actuală depășește nivelul din timpul Războiului Rece.

Vladimir Putin a catalogat țările occidentale drept „neprietenoase”. În acest context, oficialii trimiși să mențină canalele de comunicare au devenit țintele unor campanii de intimidare. Războiul din Ucraina a ajuns în al cincilea an. Cinci diplomați au acceptat să vorbească pentru jurnaliștii britanici despre misiunile lor.

Lynne Tracy a reprezentat Statele Unite ale Americii la Moscova între anii 2023 și 2025. Ea a comparat această misiune cu experiența sa din Pakistan. Acolo, ea a supraviețuit unui atac armat în anul 2008.

„Să fiu ambasador în Rusia a fost probabil cea mai grea misiune din cariera mea”, a declarat Lynne Tracy. Fostul oficial american a explicat diferența majoră dintre cele două posturi. „Acolo, încă simțeam că există lucruri sub controlul meu. Ceea ce a făcut Moscova mai dificilă a fost nivelul ridicat de incertitudine”, a adăugat aceasta.

Metode de supraveghere și presiuni din partea FSB

Un fost diplomat european a povestit ce avertisment a primit înaintea preluării mandatului la Moscova. „Așteptați-vă la dispozitive de ascultare, așteptați-vă la camere în absolut fiecare cameră a casei voastre”, i-au transmis superiorii săi.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) exercită presiuni asupra personalului local detașat la Moscova. Un alt fost ambasador a explicat că a fost nevoit să concedieze doi angajați ruși. Agenții FSB au încercat să îi recruteze pentru a oferi informații din interiorul misiunii diplomatice. Angajații au raportat incidentul la ambasadă, iar oficialii i-au concediat pentru a-i proteja. Diplomatul a precizat motivele deciziei: „Altfel, s-ar fi putut confrunta cu un fel de urmărire penală”.

Totodată, autoritățile de la Moscova intimidează constant cetățenii ruși din mediul academic și cultural. Aceștia sunt forțați să evite contactul cu diplomații occidentali. Activiștii pro-Kremlin au hărțuit invitații la reședința ambasadorului britanic în luna iunie, cu ocazia zilei de naștere a Regelui. Ulterior, participanții au fost interogați de poliție iar unul dintre oaspeți a recunoscut că a refuzat de atunci mai multe invitații la ambasadele occidentale din cauza fricii.

Stresul a determinat unii oficiali să renunțe complet la posturi. Un fost ambasador a descris atmosfera de la Moscova drept o „paranoia constantă”. El a mărturisit că, și după plecarea din Rusia, a continuat să privească peste umăr timp de mai multe luni.

Criza de personal și problemele financiare

Rusia a interzis angajarea cetățenilor străini în reprezentanțele diplomatice în anul 2021. Ambasada SUA a rămas cu un deficit major de personal tehnic iar problemele minore de infrastructură, precum o țeavă spartă, au devenit obstacole majore de administrare. Un diplomat a abordat această criză de personal cu un oficial rus. „El a spus: «măcar mai aveți bucătarul»”, a povestit reprezentantul european.

Sancțiunile financiare impuse de guvernele occidentale au complicat grav activitatea curentă a ambasadelor. Băncile rusești au fost excluse din rețeaua Swift. Companiile Mastercard și Visa și-au suspendat operațiunile din Rusia. În consecință, ambasadele au întâmpinat dificultăți majore în plata cheltuielilor operaționale.

Un fost ambasador a rămas pur și simplu fără fonduri pentru a-și plăti angajații. Situația s-a rezolvat abia după intervenția unui alt diplomat expulzat. Acesta din urmă și-a vândut mașina și a adus rublele la ambasadă într-o valiză.

„Este complet nebunesc. Dar trebuia să privești situația cu simțul umorului”, a relatat ambasadorul pentru BBC.

Lipsa dialogului diplomatic cu Rusia

Oficialii ruși nu își ascund atitudinea ostilă față de diplomații occidentali. Ei au acuzat în mod deschis reprezentanții țărilor „neprietenoase” de spionaj. Jurnalistul rus Alexei Venediktov a explicat tactica Kremlinului, prin care Moscova a interzis oficialilor ruși să mai discute cu reprezentanții ambasadelor occidentale.

Venediktov a dezvăluit un mesaj transmis oficialilor de la Kremlin. „Sunteți înțeleși greșit tocmai din cauza propriilor acțiuni – pentru că ambasadorii nu își pot face treaba”, le-a transmis jurnalistul.

Fostul ambasador francez Pierre Lévy a pledat împotriva retragerii trimișilor diplomatici imediat după invazie. El a argumentat la Paris că rolul diplomaților devine cu atât mai important cu cât relațiile se deteriorează. Această perspectivă este împărtășită de mulți alți lideri de misiuni.