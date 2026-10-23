Peste 50.000 de morți în Europa din cauza caniculei. Cercetătorii explică impactul poluării cu combustibili fosili

Peste 50.000 de persoane și-au pierdut viața în orașele din Europa din cauza temperaturilor extreme din această vară. Aceste date transformă anul 2026 în anul cu cele mai multe decese din istoria măsurătorilor pentru continentul european. Informațiile provin dintr-o analiză publicată în revista științifică Nature Health, citată de CNN.

Conform cercetătorilor, aproximativ două treimi din decese au o legătură directă cu schimbările climatice. Peste 32.600 de pierderi de vieți omenești sunt cauzate de poluarea cu combustibili fosili.

„Cred că putem fi destul de încrezători când afirmăm că vara anului 2026 a fost probabil cea mai gravă din istorie în ceea ce privește mortalitatea cauzată de căldură în mare parte din Europa”, a declarat Clair Barnes. Aceasta este cercetător în domeniul fenomenelor meteorologice extreme la Imperial College London și autor al rapoartelor.

Bilanț grav înaintea discuțiilor ONU privind clima

Acest raport apare cu doar câteva săptămâni înainte de reuniunea liderilor internaționali în Turcia. Acolo vor avea loc negocierile anuale ale ONU privind clima. De asemenea, un raport recent al ONU a avertizat că șansa lumii de a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius a dispărut.

„Suntem mult deviați de la obiectivul de a limita cele mai grave consecințe ale schimbărilor climatice, iar guvernele trebuie să realizeze că, fără acțiuni și coordonare mai rapide, lucrurile se vor înrăutăți”, a explicat Barnes.

Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire. Căldura extremă a afectat continentul de la sfârșitul lunii mai până la finalul lunii august a acestui an. A fost cea mai caldă vară înregistrată vreodată în Europa de Vest. Temperaturile au depășit cu aproximativ 2,9 grade Celsius media perioadei 1991-2020. În anumite zile, valorile au fost cu peste 12 grade Celsius mai mari decât cele obișnuite în unele țări.

Metodologia studiului și categoriile de vârstă afectate

Oamenii de știință au comparat temperaturile din 854 de orașe din 30 de țări europene cu valorile estimate pentru o lume fără schimbări climatice. Aceștia au calculat un total de 50.391 de decese asociate căldurii în aceste orașe. Zonele urbane analizate găzduiesc aproximativ 40% din populația țărilor studiate. Bilanțul este cel mai ridicat din ultimii 26 de ani și îl depășește pe cel din anii 2003 și 2022.

Sudul și vestul Europei au înregistrat cele mai mari probleme. Cu toate acestea, regiunile nordice, de obicei mai reci, au raportat la rândul lor mii de decese.

Cele mai mari rate de mortalitate au apărut la persoanele de 85 de ani sau mai în vârstă. Totuși, peste 800 de persoane cu vârste cuprinse între 20 și 44 de ani au murit din cauze asociate căldurii. Mii de victime aveau sub 65 de ani.

Raquel Nunes este profesor asociat la Universitatea din Warwick și nu a participat direct la cercetare. Aceasta a precizat că rezultatele contribuie la „dovezile tot mai numeroase despre cât de mortală poate fi căldura extremă, deși este descrisă ca un «ucigaș tăcut» din cauza impactului său care nu este întotdeauna vizibil imediat.”

Clair Barnes a avertizat că omenirea va vedea veri din ce în ce mai periculoase până la renunțarea la combustibilii fosili.

„Aceste cifre reprezintă un memento dur că verile noastre mai calde și mai extreme au un impact din ce în ce mai sever asupra sănătății publice”, a adăugat Barnes. Cercetătoarea a concluzionat clar: „În spatele acestor statistici sunt oameni reali ale căror vieți au fost pierdute și familii reale care îi plâng.”