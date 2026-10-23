Ana Birchall avertizează că decizia CCR privind SAFE „poate deschide calea unor dosare” pentru Ilie Bolojan

Ana Birchall a reacționat după decizia Curții Constituționale a României (CCR) referitoare la Ordonanța de Urgență privind Programul SAFE. Fostul ministru al Justiției a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care a prezentat implicațiile juridice ale acestei hotărâri. Birchall a indicat posibilitatea deschiderii unui dosar penal pe numele lui Ilie Bolojan pe motivul depășirii atribuțiilor legale pe perioada interimatului la Palatul Victoria.

Ordonanța SAFE și contractele de achiziții

Ana Birchall a explicat distincția dintre actele normative aflate în vigoare. Ea a subliniat că ordonanța vizată de sesizarea lui Sorin Grindeanu are un obiect de reglementare separat de legea Programului SAFE.

„Voi aștepta să văd motivarea dar eu știam că Ordonanța SAFE nu este același lucru cu legea SAFE. Ordonanța SAFE atacată de Grindeanu reglementa în principal exproprieri, nu contractele SAFE! Ceea ce înseamnă că toate contractele de achiziții care au fost semnate au fost semnate in baza altei legislații”, a scris Ana Birchall pe contul de Facebook.

Fostul ministru a menționat un alt detaliu procedural. Magistrații constituționali au amânat decizia pe o altă sesizare. Aceasta a fost formulată de Avocatul Poporului și vizează aceeași ordonanță de urgență. Birchall anticipează o invalidare a documentului la următorul termen. În acest context, cabinetul condus de Luca Niculescu va adopta probabil o altă ordonanță pentru a corecta problemele tehnice pe care acest OUG încerca să le corecteze.

Răspunderea penală pentru un cabinet demis

În postare, Birchall explică limitele de competență ale unui executiv demis de Parlament. Conflictul juridic reclamat de Sorin Grindeanu a rămas fără obiect după instalarea noului guvern, susține aceasta. Totuși, hotărârea CCR stabilește un precedent referitor la mandatul unui premier demis.

„În schimb, ceea ce este însă interesant și nu văd că mulți au sesizat este faptul că, legal, prin această decizie a CCR se poate deschide chiar și calea a unor dosare (poate și a unui posibil dosar penal pentru Ilie Bolojan) pentru că nu a respectat competențele legale ale unui guvern demis”, a precizat fosta ministră a justiției.

Ea a respins o posibilă paralelă cu hotărârea CCR referitoare la OUG 13. Atunci, instanța a exclus răspunderea penală pentru adoptarea ordonanțelor de urgență. Situația actuală implică însă o altă încadrare juridică.

„Diferența legală este că Guvernul Bolojan era «guvern demis»”, a subliniat Birchall. Fostul demnitar a reluat motivația judecătorilor constituționali cu privire la acțiunile executivului interimar.

„CCR tocmai a confirmat că admis sesizarea lui Grindeanu în cazul conflictului dintre Guvern și Parlament pentru că: «Guvernul și-a exercitat competența de a adopta ordonanțe de urgență cu depășirea rolului său»! Exact ce spuneam mai sus: că Bolojan a ignorat moțiunea de cenzură și s-a comportat ca un PM cu puteri depline nu ca un PM demis, cu puteri legale limitate! Să înceapă balul!”, a concluzionat Ana Birchall.