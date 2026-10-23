Google a tăiat ilegal 250.000 de copaci în Finlanda pentru un centru de date. Șantierul a fost închis pentru încălcarea legislației

Compania Google a tăiat o suprafață de 330 de hectare de pădure lângă orașul Muhos, în nordul Finlandei. Constructorii au extras inclusiv stratul superior de sol fertil. Autoritatea de Autorizare și Supraveghere din Finlanda (LVV) a ordonat la începutul lunii octombrie oprirea temporară a lucrărilor.

Decizia a vizat amplasamentul din Muhos și un al doilea șantier situat la aproximativ 100 de kilometri distanță, în satul Otanmäki.

Motivul suspendării a fost lipsa evaluărilor de impact asupra mediului. Google a început defrișările înainte de a finaliza aceste proceduri legale. Lemnul rezultat din cele două locații nu poate fi vândut către fabricile de prelucrare, deoarece copacii au fost tăiați ilegal.

Reacția ecologiștilor și impactul asupra faunei

Mari Annala, ecologist în cadrul Asociației Finlandeze pentru Conservarea Naturii (SLL), a estimat că la Otanmäki au fost tăiați alți 150.000 de copaci. Ea a privit imaginile aeriene de la marginea fostei păduri.

„Nu se mai termină. Continuă și tot continuă”, a declarat Mari Annala.

Președintele consiliului de administrație al SLL, Hanna Halmeenpää, a criticat acțiunile companiei americane.

„La început nu am putut să cred. Nu am auzit niciodată ca vreo companie să fi făcut așa ceva în Finlanda. Au cumpărat o suprafață vastă de pământ și pur și simplu au început să o taie, pur și simplu așa. Este pură aroganță și este uimitor”, a afirmat reprezentanta SLL, citată de The Guardian.

Tăierile au perturbat ecosistemul local. Anni Ranta, o locuitoare din satul Otanmäki, a descris efectele asupra faunei.

„Am avut lupi care au venit în sat pentru că toate animalele sălbatice au plecat din pădure. Au fugit. Ceea ce mă îngrijorează la centrele de date este și zgomotul, deoarece aici este sol de rocă dură. Chiar și atunci când stăm aici și vorbim, se aude ca o tobă”, a explicat Anni Ranta. Femeia a adăugat că nu dorește aceste companii în Finlanda.

Justificările Google și contextul politic

Cele două centre de date reprezintă o componentă a unui proiect de infrastructură pentru inteligență artificială. Valoarea totală a investiției atinge 13 miliarde de euro. Premierul finlandez Petteri Orpo a susținut inițial acest proiect. El a declarat luna trecută că atragerea investițiilor reprezintă o prioritate absolută. Ulterior, premierul a descris incidentul de la Muhos drept un „duș rece”.

Managerul Google pentru Finlanda, Antti Järvinen, a prezentat scuze publice pentru defrișări. El a susținut că reprezentanții companiei au acționat „pe baza celei mai bune înțelegeri pe care o aveam a legislației la acel moment”.

Un purtător de cuvânt al companiei a confirmat oprirea oficială a lucrărilor pe data de 6 octombrie. Google a promis respectarea cerințelor impuse de autorități. Compania a propus plantarea de copaci pe o suprafață de 130 de hectare la Muhos, o măsură considerată insuficientă de către activiștii de mediu.

Limitele economice ale centrelor de date

Experții pun sub semnul întrebării beneficiile reale ale acestor proiecte pentru statul finlandez. Șeful departamentului de știința calculatoarelor de la Universitatea din Helsinki, Jussi Kangasharju, a explicat situația financiară.

„Realmente, pentru Finlanda, nu există beneficii. Sunt companii internaționale care deservesc clienți internaționali. Foarte puține taxe corporative merg către Finlanda. Centrele de date au, în cele din urmă, foarte puține beneficii pentru oricine altcineva, cu excepția operatorului centrului de date”, a punctat profesorul universitar.

Locuitorii din zonele afectate au exprimat nemulțumiri similare. Antti Jakonen, fost antreprenor din Muhos, a criticat modul de operare.

„A fost făcut în mod greșit. În stil american. Fără niciun sens. Fără niciun sens deloc”, a declarat el.

Pentti Korhonen, fost ghid montan, a observat că apa din pârâul local a devenit maro după distrugerea pădurii. „Nu este nevoie deloc de centre de date în Finlanda. Nicio nevoie deloc de centre de date”, a concluzionat acesta.