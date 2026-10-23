Stelian Tănase, despre „capcana” întinsă lui Bolojan și „complicitatea” PSD – Nicușor Dan

Fostul prim-ministru Ilie Bolojan se va confrunta cu o ofensivă politică majoră după încheierea mandatului la Palatul Victoria. Istoricul și scriitorul Stelian Tănase anticipează o campanie intensă de discreditare orchestrată de Partidul Social Democrat (PSD), cu scopul de a diminua capitalul de încredere al liderului liberal în perspectiva viitoarelor alegeri.

Prezent la B1TV, Stelian Tănase a realizat o analiză a contextului politic actual. Analistul a explicat că atacurile au o miză electorală directă, în condițiile în care PSD înregistrează o imagine publică negativă în mediul online. El a subliniat că social-democrații primesc un volum uriaș de mesaje critice, comparativ cu alte formațiuni politice, iar noua guvernare reprezintă un test esențial de imagine pentru partid.

Măsurile economice și lipsa reformei statului

În evaluarea activității guvernamentale, Stelian Tănase a remarcat onestitatea fostului premier, dar a sancționat strategia economică aplicată. Analistul consideră că Ilie Bolojan a intervenit pentru a stabiliza bugetul de stat, însă a transferat costurile exclusiv către cetățeni, fără a tăia din aparatul bugetar.

„Bolojan a făcut ce a putut să salveze din ce se putea salva. Și s-a dovedit onest în sensul că ce a spus, aia a făcut. Și bine, și rău”, a declarat acesta.

Acesta a adăugat că liderul PNL a omis o componentă esențială a restructurării.

„A pus toată povara pe umerii populației, plătitori de taxe, salariați, pensionari, când eu aș fi văzut și o reformă a statului în paralel. Adică și birocrația asta uriașă care ne strânge de gât să plătească”, a detaliat acesta. Cu toate acestea, Tănase a punctat că respectarea promisiunilor publice i-a asigurat lui Bolojan o credibilitate rară pe scena politică din România.

Erodarea popularității și capcana politică

Perioada de cinci luni și jumătate petrecută în fruntea unui guvern interimar a generat costuri electorale majore pentru Ilie Bolojan. Stelian Tănase estimează că fostul prim-ministru a pierdut aproximativ 30% din susținerea publică pe care o avea în momentul adoptării moțiunii de cenzură.

Politologul a catalogat prelungirea mandatului la Palatul Victoria drept o stratagemă politică a adversarilor. „Șederea atât de neașteptată de lungă a lui Bolojan a fost o ambuscadă, o capcană întinsă de PSD în care a căzut, din păcate, fără să fie atent, pentru că era clar că șederea la guvern îl erodează foarte serios”.

Presupusul pact dintre Sorin Grindeanu și Nicușor Dan

Responsabilitatea pentru această criză politică prelungită aparține, în viziunea lui Stelian Tănase, unui acord neoficial la cel mai înalt nivel. Analistul a lansat ipoteza unei înțelegeri între prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, și președintele României, Nicușor Dan.

Obiectivul acestui pact ar fi fost menținerea lui Ilie Bolojan în funcție pentru a deconta electoral problemele economice curente. „A fost o înțelegere între ei, să-l țină pe Bolojan cât mai mult în Palatul Victoria”, a concluzionat Stelian Tănase, cu referire la blocajul care a amânat formarea unui nou executiv.