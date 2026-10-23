POLITICO Val de proteste în Europa. Inflația, criza imobiliară și costul energiei amenință stabilitatea guvernelor înaintea alegerilor

Europa traversează o perioadă de tensiuni sociale fără precedent în istoria recentă, conform unei analize publicate de POLITICO. Creșterea accelerată a chiriilor, prețurile mari la energie și inflația ridicată provoacă stagnare economică pe continent.

Totodată, costurile de împrumut s-au majorat considerabil în Franța, Italia, Spania și Grecia. Sumele destinate investițiilor în educație sau subvențiilor agricole ajung acum la creditori. Consecințele acestei crize se reflectă în revoltele din marile orașe franceze, blocajele de trafic din Italia și taberele de protest din piețele spaniole.

Autoritățile din Paris și Roma au mobilizat deja forțe de securitate suplimentare pentru a preveni extinderea violențelor, dar soluțiile reale întârzie să apară din cauza resurselor bugetare limitate.

Protestele din Franța și criza generațională

În Franța, studenții s-au aliat cu sute de mii de cetățeni pentru a denunța costul vieții. Situația din a doua cea mai mare economie a Uniunii Europene ridică semne de întrebare pentru stabilitatea întregului bloc comunitar.

„Nicio altă generație nu a cunoscut, în ultimii 50 de ani, atât de multe provocări”, a declarat deputatul ecologist francez Pouria Amirshahi. Parlamentarul a acuzat autoritățile statului că au ignorat cererile inițiale ale tinerilor. „Cererile inițiale au fost foarte simple și practice. Hârtie igienică în băi, tavane care să reziste, profesori la clasă”, a explicat acesta. Deputatul a avertizat că situația din Franța rămâne critică și a cerut democrațiilor europene să acorde maximă atenție acestui fenomen.

Marie Hyland, cercetător la agenția europeană Eurofound, a precizat că actuala criză subminează contractul social. Tinerii europeni riscă să nu mai atingă nivelul de prosperitate al părinților lor.

Tensiuni extinse în Spania, Italia și Albania

Problemele depășesc granițele franceze. Economistul german Carsten Brzeski a explicat că impactul costului vieții rămâne similar în toată Europa. În Spania, evacuarea din casa unde trăia cu chirie a unei pensionare a declanșat demonstrații masive față de prețurile locuințelor. Acestea au crescut cu 80% din anul 2015 până în 2025, în timp ce salariile s-au majorat cu doar 30%. Protestele s-au extins rapid și în Portugalia.

În Albania, studenții au ieșit în stradă pentru a reclama sărăcia, corupția și lipsa investițiilor în educație. Manifestanții au cerut demisia întregii clase politice. În Italia, zeci de mii de tineri au mărșăluit în orașele din nord. După mai multe episoade de violență, premierul Giorgia Meloni a trimis 500 de militari pentru a apăra orașul Milano. „A manifesta este un drept, a ne devasta orașele nu este”, a declarat Meloni.

În Spania, conservatorii ar putea forma un guvern cu partidul Vox după viitoarele alegeri anticipate. Totuși, activiștii promit continuarea acțiunilor civice. „Oricine guvernează, acest lucru nu se va opri. Politica se întoarce acolo unde ar fi trebuit să fie mereu: în stradă și la oameni”, a declarat Valeria Racu, reprezentantă a Sindicatului Chiriașilor din Madrid.

Iarna scumpirilor și riscurile pentru Germania

Scăderea temperaturilor va complica și mai mult situația. Phuc-Vinh Nguyen, expert la Institutul Jacques Delors, a avertizat asupra expirării subvențiilor pentru energie, introduse pe fondul războiului din Iran.

„Germania se numără printre țările de urmărit deoarece rezervele sale de gaz se află la niveluri istoric de scăzute”, a explicat Nguyen. Economistul Carsten Brzeski confirmă acest risc sistemic. El a arătat că Germania deține deocamdată fonduri pentru a atenua șocul financiar.

„Cea mai mare diferență între Franța și Germania este că, în acest moment, Germania are buzunare fiscale mai adânci. Dar ceea ce se întâmplă în prezent în Franța se poate întâmpla cu ușurință peste câțiva ani în Germania”, a concluzionat Brzeski.