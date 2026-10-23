O nouă eră în tratarea cancerului. Vaccinul personalizat ARNm și medicamentul Keytruda scad aproape la jumătate riscul de deces în cazul melanomului

Companiile farmaceutice Merck și Moderna au publicat rezultatele unui studiu clinic avansat. Datele arată că un vaccin experimental cu tehnologie ARNm (ARN mesager) reduce cu 42% riscul de recidivă a melanomului. Tratamentul scade, de asemenea, riscul de deces pentru pacienții aflați în stadii avansate ale bolii.

Vaccinul poartă denumirea „intismeran autogene” până la primirea unui nume comercial oficial. Pacienții incluși în studiu au primit acest ser împreună cu medicamentul deja aprobat Keytruda. Combinația a oferit o protecție superioară comparativ cu administrarea exclusivă a medicamentului Keytruda după intervenția chirurgicală. Rezultatele complete vor fi prezentate sâmbătă la un congres medical din Madrid.

Medicul Michael Postow conduce secția de melanom la Memorial Sloan Kettering Cancer Center. El a explicat importanța acestui progres medical pentru televiziunea CNN.

„Acest nou vaccin este ceva ce nu am mai văzut până acum din perspectiva eficienței pe care a demonstrat-o și a modului în care funcționează”, a declarat doctorul Postow.

Tehnologie personalizată pentru fiecare pacient

Vaccinul experimental folosește aceeași tehnologie ARNm care a stat la baza serurilor pentru COVID-19 de la Moderna. Totuși, noul produs nu antrenează sistemul imunitar pentru a lupta cu un virus, ci ajută organismul să atace mai puternic celulele canceroase.

Tratamentul este conceput special pentru fiecare individ. Medicii secvențiază o mostră din tumora extrasă chirurgical. Apoi, experții dezvoltă vaccinul pe baza markerilor genetici cu cele mai mari șanse să declanșeze un răspuns imun.

„Acest vaccin personalizat împotriva cancerului este un tip specific de tratament care stimulează răspunsul imunitar al organismului doar împotriva celulelor canceroase prezente acolo. Prin urmare, este o stimulare imunitară mult mai bine direcționată, exact împotriva tumorii individuale a pacientului respectiv”, a detaliat medicul Postow, citat de CNN.

Pacienții primesc tratamentul pentru a preveni extinderea bolii, proces cunoscut drept terapie adjuvantă. Medicamentul Keytruda ajută sistemul imunitar să atace celulele canceroase care anterior reușeau să rămână ascunse. În cazul pacienților cu melanom în stadiul IIIC, cancerul s-a extins deja la ganglionii limfatici.

„Ne-am dori ca intervenția chirurgicală singură să fie curativă. Dar știm din foarte, foarte multe studii că pacienții în acea situație au o probabilitate foarte mare ca boala să revină într-un anumit loc, fie în alți ganglioni limfatici, fie în alte părți ale corpului, cum ar fi oasele, ficatul, plămânii sau creierul”, a adăugat specialistul oncolog.

Experiența pacienților și reacția piețelor financiare

Beth Ryzyk are 59 de ani și a participat la acest studiu clinic. Ea a primit un diagnostic de melanom în stadiul IIIC în luna decembrie a anului 2023. Pacienta a primit o injecție intramusculară la fiecare trei săptămâni, pentru un total de maximum nouă doze. În același timp, ea a beneficiat de perfuzii intravenoase cu Keytruda la fiecare șase săptămâni, timp de aproximativ un an.

La mai bine de un an de la finalizarea tratamentului, pacienta nu mai are cancer. „Sunt bine. Uneori chiar uit de asta. Este mereu undeva în mintea ta, dar medicii urmăresc situația”, a declarat femeia.

Ea a precizat că trăiește bucuria pensionării și explorează lumea alături de soțul ei. Aceasta a descris perioada drept „punctul ideal”, deoarece copiii sunt mari și nu au încă nepoți. „Putem pur și simplu să ne ridicăm și să plecăm. Așa că plecăm”, a concluzionat ea.

Rezultatele din studiu reflectă o perioadă medie de aproximativ doi ani de la finalizarea tratamentului. Companiile au precizat că este prea devreme pentru a măsura rata generală de supraviețuire.

Totuși, medicii au observat deja o „tendință favorabilă” în acest sens. Merck și Moderna poartă discuții cu autoritățile din Statele Unite în vederea unei aprobări rapide. De asemenea, firmele testează tehnologia pentru cancerele pulmonare sau pancreatice.

În ciuda succesului medical evident, piețele financiare au reacționat cu prudență la publicarea datelor. Acțiunile Moderna au scăzut joi cu 18%, iar acțiunile Merck s-au depreciat cu 1,8%.

Analistul financiar Trung Huynh a punctat că rezultatele nu au fost la fel de puternice ca într-un studiu anterior mai mic. Cu toate acestea, specialistul anticipează o aprobare a autorităților americane în cursul anului viitor.