Comisia Europeană a donat României 1,1 milioane de vaccinuri pentru micile rumegătoare, ovine și caprine. Când începe vaccinarea

Valoarea celor 1,1 milioane de doze de vaccin au o valoare de 1,3 milioane de lei. Dintre acestea, 300.000 sunt doze de Pestevac, vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare, iar 800.000 sunt doze de Jovivac, vaccin împotriva variolei ovine și caprine.

Guvernul României a fost nevoit să adopte o hotărâre de guvernul pentru acceptarea donației, deoarece valoarea acesteia depășește pragul de 500.000 de lei, prevăzut de Codul administrativ.

„Comisia Europeană a activat rezervele strategice de vaccinuri, la solicitarea autorităților române, deoarece pe teritoriul României evoluează infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare și variola ovină și caprină, boli care afectează sănătatea animalelor și generează riscuri epidemiologice și economice.

Potrivit deciziilor CE, circulația ovinelor și caprinelor vii către alte state membre și țări terțe este restricționată până la 31 decembrie 2026. Restricțiile afectează schimburile comerciale și generează pierderi economice pentru crescătorii de ovine și caprine.

Vaccinarea este considerată o măsură necesară pentru controlul și eradicarea bolilor, stabilizarea situației epidemiologice și crearea condițiilor pentru ridicarea progresivă a restricțiilor”, susțin reprezentanții guvernului.

Vaccinarea se va realiza în baza Planului oficial de vaccinare al României, transmis Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene și va începe imediat după ce toate vaccinurile vor ajunge în țară, mai transmite executivul.