Comisia Europeană a donat României 1,1 milioane de vaccinuri pentru micile rumegătoare, ovine și caprine. Când începe vaccinarea

Vaccinurile au o valoare de 1,3 milioane de lei.

Alex Tudor - senior editor
Comisia Europeană a donat României 1,1 milioane de vaccinuri pentru micile rumegătoare, ovine și caprine. Când începe vaccinarea

Vaccinurile au o valoare de 1,3 milioane de lei.

Guvernul României a aprobat vineri o hotărâre prin care a acceptat o donație din partea Comisiei Europene. Este vorba despre 1,1 milioane de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR) și variolei ovine și caprine (VOC). Totodată, Guvernul a adoptat și transmiterea vaccinurilor în administrarea ANSVSA, în vederea implementării campaniei de vaccinare la nivel național.

Valoarea celor 1,1 milioane de doze de vaccin au o valoare de 1,3 milioane de lei. Dintre acestea, 300.000 sunt doze de Pestevac, vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare, iar 800.000 sunt doze de Jovivac, vaccin împotriva variolei ovine și caprine.

Guvernul României a fost nevoit să adopte o hotărâre de guvernul pentru acceptarea donației, deoarece valoarea acesteia depășește pragul de 500.000 de lei, prevăzut de Codul administrativ.

„Comisia Europeană a activat rezervele strategice de vaccinuri, la solicitarea autorităților române, deoarece pe teritoriul României evoluează infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare și variola ovină și caprină, boli care afectează sănătatea animalelor și generează riscuri epidemiologice și economice.

Potrivit deciziilor CE, circulația ovinelor și caprinelor vii către alte state membre și țări terțe este restricționată până la 31 decembrie 2026. Restricțiile afectează schimburile comerciale și generează pierderi economice pentru crescătorii de ovine și caprine.

Vaccinarea este considerată o măsură necesară pentru controlul și eradicarea bolilor, stabilizarea situației epidemiologice și crearea condițiilor pentru ridicarea progresivă a restricțiilor”, susțin reprezentanții guvernului.

Vaccinarea se va realiza în baza Planului oficial de vaccinare al României, transmis Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene și va începe imediat după ce toate vaccinurile vor ajunge în țară, mai transmite executivul.

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2 comentarii

  1. Vaccinarea cu aceste vaccinuri va face ca România SǍ NU MAI POATǍ EXPORTA oi în UE și aproape nicǎieri în lume. Aceasta este ideea. În UE și în majoritatea țǎrilor terțe importul de oi vaccinate este interzis.

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  2. 1.1 milioane de doze la 1.3 milioane lei… 1 leu doza? sa inteleg ca vaccinurile astea dau dependenta si peste doi ani le cumperi cu 20 de ron doza sau iti moare capra?

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