Cine este și ce avere are Oleg Ungureanu, viitorul șef de cabinet al lui Luca Niculescu

Oleg Ungureanu a fost consul la Lyon până vineri.

Alex Tudor - senior editor
Cine este și ce avere are Oleg Ungureanu, viitorul șef de cabinet al lui Luca Niculescu

FOTO: Oleg Ungureanu / Facebook

Oleg Ungureanu a fost consul la Lyon până vineri.

Guvernul României l-a rechemat vineri pe Oleg Ungureanu, consulul general al României la Lyon. Potrivit surselor Cotidianul, acesta a fost rechemat pentru că ar urma să fie numit șef al Cancelariei premierului Luca Niculescu.

Oleg Ungureanu a fost numit în funcția de consul la Lyon în august 2023.

Acesta a mai fost diplomat și la Paris, dar și la Bruxelles. În Belgia a coordonat secția consulară a Ambasadei României în Belgia.

Potrivit ultimei declarații de avere, publicate în 2024, Oleg Ungureanu are un teren intravilan de 450 mp în Măgurele și un apartament de 73 mp în București.

Acesta mai nota în 2024 că are un Audi Q2 fabricat în 2022. Acesta mai declarat și trei conturi în bancă. Trei dintre ele cu sume modeste, iar al patrulea cu 12.400 de euro.

În 2024, Oleg Ungureanu declara venituri de 41.700 de euro și 22.300 de lei de la Ministerul Afacerilor Externe. Soția sa încasa la acel moment un venit anual de 57.000 de euro de la Comisia Europeană.

În ceea ce privește funcția de director de cabinet al prim-ministrului, aceasta va fi ocupată de Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion.

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4 comentarii

  2. Asta e problema mereu: cât câștigǎ unul sau altul sau ce avere are. E o manipulare pentru a distrage atenția oamenilir, iar între timp țara se ruineazǎ.

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    1. In acest guvern se aduna toti francofonii romani care au lucrat in tari francofone. Vor vorbi intre ei, numai in franceza ca sa nu mai priceapa si altii. La agapele lor va veni si E. Macron.

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