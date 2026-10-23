„Siguranţa în şcoli nu este opţională”. Mesajul procurorului general, după atacurile din școli. Cum trebuie să intervină statul

Procurorul general Cristina Chiriac a transmis o poziție publică după seria recentă de cazuri de violență din unitățile de învățământ. În mesajul său, ea a cerut fermitate din partea statului, dar a atras atenția că acțiunile autorităților trebuie să respecte drepturile minorilor, prezumția de nevinovăție și principiul proporționalității.

Două atacuri, în două orașe

Reacția procurorului general a venit după două incidente grave petrecute în școli. Primul a avut loc la un liceu din Pitești, unde doi elevi au fost atacați cu maceta de un coleg. Celălalt caz s-a produs la Bistrița, unde un alt elev și o profesoară au fost atacați și răniți cu cuțitul de un elev în vârstă de 13 ani.

Un răspuns ferm, cerut de la stat

Pentru Cristina Chiriac, violența din școli nu poate fi acceptată, iar statul are datoria fundamentală de a apăra viața și integritatea elevilor și a profesorilor. Gravitatea incidentelor recente cere, în opinia sa, „un răspuns instituţional ferm, coordonat şi imediat”. Procurorul general a mai arătat că școala trebuie să își păstreze rolul de spațiu dedicat educației și siguranței, fără ca elevii și profesorii să fie expuși amenințărilor, agresiunilor sau unor acte de violență extremă.

Anchete rapide și răspundere în fața legii

Potrivit procurorului general, Ministerul Public nu își poate permite să trateze cu indiferență asemenea comportamente. Anchetarea oricărei fapte de natură penală cere, a precizat ea, maximă responsabilitate, profesionalism și celeritate.

Cât despre persoanele care au încălcat legea, acestea trebuie să dea socoteală potrivit regulilor stabilite de lege.

Mai mult decât o problemă a educației

Cristina Chiriac a subliniat că autoritățile trebuie să privească violența școlară dincolo de sfera educațională. Acolo unde se comit infracțiuni, fenomenul devine, potrivit procurorului general, și o chestiune de ordine publică și de aplicare a legii. „Semnalele de alarmă nu trebuie să fie ignorate până în momentul în care se produc tragedii”, a mai spus ea.

Cooperare între instituții

Procurorul general sprijină demersul Guvernului de a întări colaborarea dintre Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației și instituțiile care răspund de protecția minorilor. Prin această cooperare, riscurile ar urma să fie identificate din timp, faptele grave să poată fi prevenite, iar intervenția să devină eficientă, în limitele competențelor legale.

Fermitate, dar și prevenție

În încheierea mesajului, Cristina Chiriac a enumerat situațiile care cer o vigilență sporită și a insistat că aplicarea fermă a legii trebuie să meargă împreună cu prevenția și sprijinul psihologic.

„O atenţie deosebită trebuie acordată ameninţărilor formulate în mediul online, manifestărilor de extremism, accesului la obiecte periculoase şi oricăror indicii concrete privind pregătirea unor acte de violenţă.

În acelaşi timp, intervenţia autorităţilor trebuie să respecte drepturile minorilor, prezumţia de nevinovăţie şi principiul proporţionalităţii. Fermitatea în aplicarea legii nu exclude prevenţia, educaţia şi sprijinul psihologic.

Dimpotrivă, acestea trebuie să funcţioneze împreună. Siguranţa în şcoli nu este opţională. Este o obligaţie a statului şi un drept al fiecărui copil şi profesor”, a conchis procurorul general.