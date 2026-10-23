VIDEO Premierul Luca Niculescu acuză Rusia de escaladarea tensiunilor din Marea Neagră

Premierul Luca Niculescu a condamnat incidentul produs vineri în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, pe care l-a calificat drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație. Șeful Guvernului a pus evenimentul pe seama escaladării provocate de Rusia și a anunțat că România va continua coordonarea cu aliații pentru consolidarea securității maritime.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și, în mod specific, a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia”, a transmis premierul.

Luca Niculescu a precizat că a fost în contact permanent cu autoritățile române responsabile, iar prioritatea intervenției a fost salvarea persoanelor aflate în pericol și asigurarea siguranței marinarilor.

România se coordonează cu Bulgaria și Turcia

Premierul a anunțat că România va continua demersurile alături de aliații săi și va menține coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru protejarea libertății de navigație și a securității maritime în Marea Neagră.

„Vom continua demersurile cu aliații noștri și coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă”, a transmis șeful Guvernului.

România va primi dotări suplimentare prin NATO

În mesajul său, Luca Niculescu a anunțat și că România urmează să beneficieze de echipamente suplimentare în urma demersurilor făcute la nivelul NATO.

„Țara noastră urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor României la nivel aliat NATO”, a precizat premierul.

NATO

În 15 octormbrie secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că Alianța își consolidează măsurile de apărare pe flancul estic, inclusiv capacitățile de contracarare a dronelor, după discuțiile cu președintele României, Nicușor Dan, și premierul Bulgariei, Rumen Radev. Întâlnirea a vizat securitatea în regiunea Mării Negre și atacurile recente asupra navelor comerciale.

„NATO va continua să lucreze îndeaproape cu aliații noștri de la Marea Neagră, ajustând postura de descurajare și apărare după cum este necesar”, a transmis Mark Rutte într-o postare pe platforma X.