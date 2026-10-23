VIDEO Premierul Luca Niculescu acuză Rusia de escaladarea tensiunilor din Marea Neagră

Premierul Luca Niculescu a condamnat incidentul produs vineri în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, pe care l-a calificat drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație. Șeful Guvernului a pus evenimentul pe seama escaladării provocate de Rusia și a anunțat că România va continua coordonarea cu aliații pentru consolidarea securității maritime.
„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și, în mod specific, a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia”, a transmis premierul.
Luca Niculescu a precizat că a fost în contact permanent cu autoritățile române responsabile, iar prioritatea intervenției a fost salvarea persoanelor aflate în pericol și asigurarea siguranței marinarilor.
România se coordonează cu Bulgaria și Turcia
Premierul a anunțat că România va continua demersurile alături de aliații săi și va menține coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru protejarea libertății de navigație și a securității maritime în Marea Neagră.
„Vom continua demersurile cu aliații noștri și coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă”, a transmis șeful Guvernului.
România va primi dotări suplimentare prin NATO
În mesajul său, Luca Niculescu a anunțat și că România urmează să beneficieze de echipamente suplimentare în urma demersurilor făcute la nivelul NATO.
„Țara noastră urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor României la nivel aliat NATO”, a precizat premierul.
NATO
În 15 octormbrie secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că Alianța își consolidează măsurile de apărare pe flancul estic, inclusiv capacitățile de contracarare a dronelor, după discuțiile cu președintele României, Nicușor Dan, și premierul Bulgariei, Rumen Radev. Întâlnirea a vizat securitatea în regiunea Mării Negre și atacurile recente asupra navelor comerciale.
„NATO va continua să lucreze îndeaproape cu aliații noștri de la Marea Neagră, ajustând postura de descurajare și apărare după cum este necesar”, a transmis Mark Rutte într-o postare pe platforma X.
10 comentarii
Nu ma mir ca si premierul asta are misiunea de A FACE UITATE RADACINILE CONFLICTULUI din Ucraina, atunci cand „europenii” ucraineni au macelarit mii de rusi traitori in Ucraina si cand au incalcat acordurile pe care le semnasera la Minsk.
Ati luat iarasi teapa cu Luca. Pe ce argumente se bazeaza Luca? Nu poti afirma public ceva fara probe, altfel este gargara.Articol de propaganda ieftina.
Prima „mǎsurǎ” a lui Luca a fost sǎ dea un HG prin care se acceptǎ o donație de 1 milion de vaccinuri pentru oi, de la UE. Doar cǎ tot regulile UE (și cele din aproape toate statele din lume) INTERZIC importul de oi vaccinate. Deci a omorât și exportul de oi, care era o sursǎ importantǎ de venit a României. De ce au „donat” așa iute? Deoarece urma sǎ expire în curând interdicția României de a expirta oi, dupǎ fǎcǎtura cu „gripa micilor rumegǎtoare”. Ǎsta e Luca. Sǎ vedeți ce a „negociat” cu OCDE!
OiIe merg la EXPORT la arabi, nu in UE.
Nu numai.
Bolojan 2.
De doua zile in functie si deja o ia pe aratura,il mananca in dos si pe acesta de grija altora.De unde dracu gaseste romani toti ametiti astia.?
Eu ii sugerez primului ministru sa transmita acelasi protest si ucranilor. Ca ei au inceput atacarea in apele internationale a navelor civile de transport care nu erau sub pavilion rusesc si care veneau sau mergeau in Rusia.
Putin și rușii e de vină!
Nici o vorbuliță despre pagube. Orice navă scufundată produce poluare masivă iar zona în care se afla epava este interzisă pescuitului.