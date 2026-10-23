Nadia Comăneci, dincolo de legenda primului 10 perfect. Un dialog despre celebritate, performanţă şi viitorul sportului la Prima News

Nadia Comăneci nu mai are nevoie de prezentări. „Zeiţa de la Montreal” a schimbat istoria gimnasticii mondiale atunci când a obţinut primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice.

Au trecut cinci decenii de la acel moment, însă legenda sa continuă să inspire generaţii întregi.

Cele 17 secunde de la Montreal

Într-un an dedicat performanţei sale istorice, Nadia Comăneci vorbeşte despre semnificaţia celor 17 secunde care au făcut-o nemuritoare în sport, despre felul în care gestionează celebritatea şi despre oamenii care îşi amintesc şi astăzi exact unde se aflau atunci când tabela de la Montreal nu a putut afişa nota 10.

Dialogul merge dincolo de medaliile şi recordurile care au consacrat-o. Nadia rememorează plecarea din România, în noiembrie 1989, întoarcerea din 1994, întâmplările din culisele competiţiilor de la Praga şi Moscova, dar şi momentul retragerii din sport şi misiunea pe care şi-a asumat-o ulterior.

Mai mult decât o notă perfectă

Cum priveşte Nadia Comăneci lumea de astăzi, în care celebritatea se construieşte uneori în câteva secunde, prin intermediul reţelelor sociale? Ce diferenţiază notorietatea de performanţa autentică şi ce responsabilitate au cei care devin modele pentru generaţiile tinere?

Dincolo de nota 10, există o poveste despre curaj, sacrificiu, identitate şi responsabilitate. O poveste care continuă să fie relevantă şi la 50 de ani de la momentul de la Montreal.

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