Captură de drone la Calafat: 24 de aparate fără acte, în drum spre Germania. Șoferul, amendat cu 15.000 de lei

Lucrătorii vamali au găsit la Calafat, într-o autoutilitară înmatriculată în Bulgaria, 24 de drone cu sisteme de filmare, fotografiere și transport, evaluate la peste un milion de lei. Șoferul nu a avut documente care să arate de unde provin bunurile, iar transportul urma să ajungă în Germania.

Controlul de lângă podul Calafat-Vidin

Autoritatea Vamală Română a anunțat vineri că autoutilitara a fost oprită în trafic și verificată în apropierea podului Calafat-Vidin.

Acțiunea a fost condusă de echipele mobile și canine ale Serviciilor Echipe Mobile Craiova și Calafat (SEM Craiova și SEM Calafat), alături de polițiști de frontieră din Sectorul Poliției de Frontieră Calafat (S.T.P.F. Calafat), structură a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Drone cu termoviziune, fără acte de proveniență

Dronele se aflau în compartimentul de marfă, împreună cu două baterii inteligente de zbor, au transmis reprezentanții Autorității Vamale Române:

„În urma verificării compartimentului de marfă al autoutilitarei, au fost descoperite 24 de drone şi două baterii inteligente de zbor, pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente justificative privind provenienţa bunurilor, ruta declarată verbal a transportului fiind Bulgaria-Germania.

Mai mult decât atât, echipamentele erau dotate cu camere de termoviziune şi aveau capacitate de a zbura la altitudine înaltă”, au afirmat aceștia.

Două aparate pentru contrabanda cu țigări

Potrivit vameșilor, două dintre echipamente erau drone de transport, de felul celor utilizate la contrabanda cu țigări, fiecare putând căra până la 80 de kilograme.

Bunuri confiscate și amendă de 15.000 de lei

Lucrătorii vamali au estimat valoarea totală a bunurilor la 1.011.000 de lei, iar acestea urmează să fie confiscate. Pentru neregulile constatate, șoferul a primit o amendă de 15.000 de lei.

În octombrie, Autoritatea Vamală Română a anunțat descoperirea a 76.000 de țigarete nedeclarate, cu timbru fiscal bulgăresc.

Pe 14 septembrie, în patru puncte vamale, vameșii și polițiștii de frontieră au descoperit migranți ascunși printre alune, țigări de contrabandă și pastile ilegale.