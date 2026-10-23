Netanyahu ordonă armatei să pregătească izolarea completă a Cisiordaniei

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat vineri armatei să pregătească izolarea completă a Cisiordaniei ocupate, după un atac armat la Hebron în care cinci persoane au fost rănite, potrivit AFP.

Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să pregătească izolarea completă a Cisiordaniei ocupate. Decizia a fost luată după un atac armat petrecut în cursul dimineții la Hebron, în sudul teritoriului, în care cinci oameni au fost răniți, conform AFP.

Premierul a dispus o „blocadă imediată” în jurul orașului Hebron și a cerut armatei să pregătească, în aceeași zi, extinderea măsurii asupra întregului teritoriu palestinian. Într-un comunicat, Netanyahu a susținut că a fost evitat un „atac de mare amploare”.

Totodată, Netanyahu a decis ca Likud, partidul său de dreapta, să anuleze toate evenimentele de campanie electorală programate pentru vineri. Israelul organizează alegeri parlamentare marțea viitoare, adică pe 27 octombrie, iar tensiunile sunt în creștere în Cisiordania, ocupată de armata israeliană din 1967. Forțele de securitate israeliene sunt în stare de alertă.

Cum s-a desfășurat atacul de la Hebron

Vineri dimineața, doi atacatori îmbrăcați în negru au deschis focul asupra unor militari israelieni la Hebron. Unul dintre ei era înarmat cu un pistol-mitralieră, iar celălalt cu un pistol semiautomat. A urmat un schimb de focuri intens, în urma căruia cei doi au fost doborâți, potrivit relatării unui fotoreporter al AFP.

Presa israeliană a relatat că atacatorii au început să tragă la un punct de control al armatei, dintr-o intersecție importantă din nordul orașului. Militarii au ripostat, iar schimbul de focuri a durat circa 20 de minute. Un jurnalist al AFP a văzut cadavrele celor doi bărbați, pe care armata israeliană i-a descris drept „teroriști”, termen folosit de obicei pentru atacatorii palestinieni. După încetarea focului, un soldat israelian făcea de santinelă la fața locului.

Serviciul de ambulanță Magen David Adom a anunțat că incidentul s-a soldat cu cinci răniți, dintre care doi se află în stare critică. În imaginile difuzate de membri ai echipajelor de urgență se vedea un singur mort, întins pe jos lângă o benzinărie, în timp ce soldații israelieni patrulau în apropiere.

Hebron, cel mai mare oraș din Cisiordania

Hebron este cel mai mare oraș din Cisiordania și este împărțit în două sectoare. Unul dintre ele este controlat de autoritățile palestiniene, iar celălalt este locuit de coloniști evrei, apărați de armata israeliană. Blocada ordonată de Netanyahu vizează, în prima etapă, acest oraș, iar armata a primit sarcina de a pregăti extinderea ei la nivelul întregului teritoriu.

Reacția ministrului securității naționale

Ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, s-a deplasat la locul atacului. El a afirmat că întreaga Autoritate Palestiniană trebuie „dezmembrată” imediat.

„Nu trebuie să așteptăm să aibă loc un 7 octombrie”, a declarat Ben Gvir, făcând referire la atacul lansat în 2023 de gruparea islamistă Hamas din Fâșia Gaza. Potrivit acestuia, în Cisiordania va izbucni următorul război, iar Autoritatea Palestiniană trebuie dezmembrată și demilitarizată.

Atacul nu a fost revendicat

Atacul nu a fost revendicat imediat. Un comunicat al Hamas a apreciat că a fost „o operațiune eroică”, însă gruparea nu și-a asumat agresiunea.

Nici Netanyahu nu a învinovățit explicit Hamas. Premierul a promis însă că toți membrii mișcării islamiste palestiniene vor fi urmăriți „peste tot și tot timpul”.

Atacul a avut loc la Hebron, în sudul Cisiordaniei, în cursul dimineții. Doi atacatori au fost doborâți, iar cinci persoane au fost rănite, dintre care două în stare critică. Atacul nu a fost revendicat. Netanyahu a ordonat o blocadă a Hebronului și pregătirea izolării întregii Cisiordanii, iar Likud și-a anulat evenimentele de campanie din aceeași zi, cu alegerile parlamentare programate marțea viitoare.