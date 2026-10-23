Pierderi medii cu 22% mai mari în primul an după montarea caselor automate. De ce unele supermarketuri se întorc la casieri

Un studiu din Marea Britanie indică faptul că pierderile de inventar urcă, în medie, cu 22% în primul an după instalarea caselor self-checkout, iar lanțuri americane precum Dollar General și Target și-au modificat deja sistemul de plată.

Mai multe rețele de supermarketuri, după ce au investit sume considerabile în case de marcat automate pentru a reduce costurile cu personalul și a scurta timpul de achitare, își revizuiesc opțiunea și revin la casieri.

Furturile și articolele scanate incorect diminuează economiile estimate, iar studiile recente arată că pierderile de inventar cresc după introducerea acestor sisteme.

Cu 22% mai multă marfă pierdută în primul an

În primul an de la instalarea caselor de marcat automate, retailerii au înregistrat, în medie, cu 22% mai multe pierderi din inventar.

Concluzia provine dintr-un studiu publicat în iunie 2026 de Universitatea din Leicester, din Marea Britanie, împreună cu organizația ECR Retail Loss. Echipa condusă de profesorul Matt Hopkins a analizat datele a 39 de retaileri, cu afaceri anuale cumulate de aproximativ un trilion de euro.

Față de magazine similare care nu au adoptat această tehnologie, unitățile echipate cu sisteme self-checkout pierd, în medie, cu 33% mai mult din inventar, arată același raport.

Cele două valori nu măsoară același lucru. Procentul de 22% descrie evoluția pierderilor după apariția caselor automate, în timp ce cifra de 33% compară magazine care încasează prin sisteme diferite.

Nu numai furturile epuizează rafturile

Furtul reprezintă doar una dintre cauze. La aceste pierderi contribuie și produsele lăsate nescanate, cele identificate greșit, precum și dificultățile întâmpinate de clienți în utilizarea aparatelor. Cercetarea a arătat că între 1% și 4,8% dintre tranzacțiile efectuate la casele automate includ articole care nu au trecut prin scanner.

Micii comercianți americani folosesc mai rar casele automate

Un semnal similar vine din Statele Unite, de la micii comercianți intervievați de compania americană Toast.

Conform sondajului publicat în septembrie 2026, 36% dintre cei 340 de factori de decizie chestionați folosesc sisteme self-checkout, în scădere de la 43% cu un an înainte. Au fost incluse afaceri cu magazine alimentare, de proximitate și de băuturi din SUA, cu cel mult 16 unități, iar în acest eșantion tehnologia este utilizată tot mai puțin.

Totuși, renunțarea la casele automate nu înseamnă un pas înapoi în digitalizare. Același sondaj arată că 75% dintre respondenți intenționează să investească mai mult în tehnologie în următoarele 12 luni, comparativ cu 64% cu un an mai devreme.

Comercianții iau în calcul, de pildă, etichete electronice de preț și procesarea automată a facturilor.

Dollar General a redus casele automate în 12.000 de magazine

Printre cele mai cunoscute exemple se numără Dollar General, rețea americană de magazine cu prețuri mici, care a ales în 2024 o strategie diferită pentru a limita pierderile de marfă.

În documentele financiare, compania a precizat că, în aproximativ 12.000 de magazine, casele self-checkout au fost scoase din uz ori folosite cu restricții, iar unele terminale au fost transformate în case asistate de angajați. Decizia a fost determinată atât de pierderile de inventar, inclusiv furturile, cât și de dorința de a oferi clienților o experiență mai bună.

La un an după această schimbare, în primul trimestru din 2025, marja brută raportată de Dollar General a ajuns la 31%, cu 0,78 puncte procentuale peste nivelul din aceeași perioadă a anului precedent.

Îmbunătățirea s-a datorat, între altele, scăderii pierderilor de inventar și ajustării adaosurilor comerciale, astfel că efectul nu poate fi atribuit exclusiv noului mod de plată.

Clienții deserviți de casieri revin

Casele tradiționale pot crește loialitatea clienților față de un magazin, arată un studiu al Universității Drexel din Philadelphia, Statele Unite, publicat în ianuarie 2024 în revista științifică Journal of Business Research.

Pe baza a cinci cercetări, autorii au observat că persoanele care plătesc la un casier sunt mai dispuse să revină în același magazin decât cele care folosesc self-checkout-ul. Efectul este mai pronunțat la coșuri de peste 15 produse și se reduce atunci când oamenii cumpără doar câteva articole.

Diferența provine din munca transferată de magazin asupra cumpărătorului. Dacă la casa clasică este asistat de un angajat, la cea automată clientul scanează, ambalează și plătește singur.

Potrivit cercetătorilor, fidelitatea depinde de efortul economisit de client și de impresia că primește serviciile pe care le așteaptă de la magazin, un element important pentru retailerii care vor să își păstreze clienții și să obțină cumpărări repetate.

Limita de zece produse introdusă de Target

În martie 2024, retailerul american Target a limitat utilizarea caselor self-checkout la cumpărături de cel mult zece produse, schimbând astfel modul de plată în majoritatea celor aproape 2.000 de magazine pe care le deține în Statele Unite. În același timp, compania a deschis mai multe case operate de angajați, pentru cei cu coșuri mai mari sau pentru cei care preferă asistența unui casier.

Datele publicate de Target în mai 2025 arată că tranzacțiile, luate împreună la casele automate și la cele tradiționale, s-au finalizat cu aproape 8% mai repede.

Satisfacția clienților a crescut cu cinci puncte în privința timpului de așteptare la plată și cu trei puncte în privința interacțiunii cu angajații. Compania a mai raportat o majorare a ponderii clienților care folosesc casele cu personal. Fiind date comunicate chiar de retailer, ele nu indică exact cât a contat fiecare măsură separat.

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