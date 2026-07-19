Comuna Mălini din județul Suceava, comuna Șanț din Bistrița-Năsăud și comuna Șotânga din Dâmbovița se pregătesc să marcheze zilele localităților cu spectacole și concerte finanțate din bani publici. Potrivit contractelor publicate în SEAP și consultate de Cotidianul, cele trei administrații locale au alocat împreună peste 76.000 de euro fără TVA, adică peste 92.000 de euro cu TVA inclus, pentru astfel de evenimente.

Peste 43.000 de euro dintr-un singur foc

Comuna Mălini, din județul Suceava, este locul în care s-a născut poetul Nicolae Labiș. Cu puțin peste 6.500 de locuitori, potrivit celui mai recent recensământ, comuna este condusă de social-democratul Petru Nistor.

Nistor a fost primar din partea PDL în mandatul 2012-2016, apoi a câștigat două mandate din partea PSD. În anul 2017, Petru Nistor a fost exclus din PSD. La alegerile din 2024 a candidat sub sigla PSD, unde a obținut peste 76% din voturi.

Comuna Mălini își serbeaza ziua obștească pe 15 august. Potrivit datelor consultate de Cotidianul din platforma achizițiilor publice (SEAP), edilul a scos din visteria comunei peste 35.563 de euro fără TVA pentru organizarea evenimentului. Cu tot cu TVA, suma depășește 43.000 de euro.

În octombrie 2017, procurorii DNA l-au pus sub control judiciar pe edilul comunei Mălini, acuzat de săvârșirea infracțiunilor de complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, potrivit unui comunicat al DNA.

20.000 de euro pentru o zi de sărbătoare într-o comună care a contractat un împrumut pentru a-și plăti facturile restante

Cu peste 3.200 de locuitori, comuna Șanț din județul Bistrița-Năsăud este condusă de liberalul Marian-Viorel Forogău. Ziua obștească este sărbătorită pe 30 august, iar edilul a alocat peste 19.700 de euro fără TVA pentru organizarea evenimentului.

Pachetul de servicii achiziționat cuprinde participarea artiștilor Ghiță Munteanu, Crina Barani, Ansamblului Folcloric „Dor Românesc”, Ansamblului Folcloric „Balada”, un spectacol pentru copii susținut de un magician, atmosferă de petrecere și dans alături de DJ Jonnessy și Aner, un show muzical cu Mr. Juve, servicii de sonorizare și lumini, foc de artificii și prezentator, potrivit descrierii din SEAP.

Publicația locală InfoBistrița scria, în decembrie 2025, că Primăria Șanț a contractat un împrumut de la Trezoreria Statului, în valoare de 2,8 milioane de lei, pentru a acoperi mai multe facturi neachitate în urma unor lucrări din comună.

O altă comună, același obicei

Și comuna Șotânga, din județul Dâmbovița, se pregătește de sărbătoare. Cu peste 7.000 de locuitori, comuna este condusă din anul 2004 de Constantin Stroe, ales din partea PSD.

Pentru ziua comunei, programată pe 8 august, edilul a alocat peste 21.000 de euro fără TVA.

Potrivit descrierii din SEAP, contractul vizează achiziționarea de servicii artistice pentru organizarea evenimentului „Ziua comunei Șotânga”, cu participarea artiștilor Cristina Turcu Preda, Jean de la Craiova, Simona Dinescu, Lino Golden și Raoul.

Pachetul include prezentator, sonorizare și lumini profesionale, artificii timp de 7-8 minute, transportul echipamentelor și al artiștilor, potrivit data.g4d.ro.