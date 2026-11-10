Arc peste timp la ISU Mureș. Un fost pompier a revenit printre autospeciale la vârsta de 102 ani

Pompierii mureșeni au primit o vizită inedită din partea unui fost camarad. Plutonierul adjutant în retragere Magyari Gligor s-a întors la unitate la venerabila vârstă de 102 ani. El a solicitat o vizită pentru a revedea autospecialele de intervenție.

Informația a fost publicată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș. Reprezentanții instituției au postat un mesaj special pe pagina oficială de Facebook.

„Sunt oameni pentru care meseria rămâne o parte importantă a vieții, chiar și după zeci de ani de la încheierea activității. Oameni care păstrează cu drag amintirea anilor petrecuți alături de camarazi și care ne arată, prin gesturi simple, cât de mult poate însemna apartenența la familia pompierilor.”, notează ISU Mureș în postarea publicată.

Magyari Gligor s-a născut la 9 septembrie 1924. El a intrat în rândurile pompierilor militari în anul 1950. A activat în acest domeniu timp de 27 de ani, până la pensionarea din anul 1977.

Evoluția tehnicii de intervenție

Pe parcursul carierei, el a ocupat funcțiile de conducător de autospecială și comandant de echipaj. Fostul subofițer a dorit să compare mașinile vechi cu echipamentele moderne. Reprezentanții ISU au subliniat diferențele tehnologice apărute în cele aproape cinci decenii.

„Reîntâlnirea sa cu autospecialele de intervenție a fost un moment deosebit pentru noi. În fața noastră se afla un om cu o experiență de viață impresionantă, un fost camarad care, la 102 ani, a ales să retrăiască o mică parte din amintirile profesiei căreia i-a dedicat 27 de ani.”, au transmis reprezentanții instituției.

Magyari Gligor a ales să retrăiască o mică parte din amintirile unei profesii solicitante. Pompierii prezenți au descris acest moment drept o conexiune profundă între generații. Totul a fost construit pe respect, camaraderie și devotament pentru meserie.

„Bucuria de a fi din nou aproape de lumea pompierilor a rămas aceeași. Am văzut legătura dintre generațiile de pompieri”, au adăugat militarii din Mureș.

Mesaj de respect pentru veterani

Conducerea și personalul inspectoratului i-au mulțumit pentru deceniile dedicate serviciului militar. Aceștia i-au transmis urări de sănătate, liniște sufletească și momente frumoase alături de apropiați.

„Domnule Magyari Gligor, vă mulțumim pentru vizită, pentru anii dedicați serviciului militar și pentru bucuria de a vă avea din nou printre noi!”, se arată în comunicatul oficial.

Vizita s-a încheiat cu o reasigurare a respectului față de toți veteranii armei. Oficialii ISU i-au transmis un mesaj clar de prețuire fostului lor camarad.

„A fost o onoare să vă îndeplinim această dorință. Vă reamintim că, indiferent câți ani trec, veți avea întotdeauna un loc în marea familie a pompierilor”, au conchis reprezentanții ISU Mureș.