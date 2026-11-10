Conductă de gaze spartă lângă un liceu din Craiova. Peste 200 de elevi și 30 de profeori, evacuați

Pompierii din Craiova au intrat în alertă marți dimineață. O conductă de gaze a cedat în timpul unor excavații. Un buldoexcavator a lovit rețeaua în zona Liceului „Petrache Trișcu”. Din primele informații, muncitorii reparau gardul unității de învățământ și au spart țeava de gaze din greșeală. Autoritățile au închis strada pentru a evita o posibilă explozie.

Intervenția de urgență și evacuarea unei grădinițe

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dolj a luat măsuri imediate de protecție. Salvatorii au delimitat perimetrul afectat. Zeci de persoane au părăsit clădirea școlii din motive de securitate.

„În aceste momente, intervenim în zona Liceului «Petrache Trişcu» din municipiul Craiova, în urma fisurării unei conducte de gaze, ca urmare a unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator. La faţa locului se intervine cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă şi o autospecială CBRN. Pentru prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, pompierii au balizat şi delimitat zona, iar preventiv au dispus evacuarea elevilor din şase săli de clasă, aproximativ 200 de elevi şi 30 de cadre didactice.”, a anunțat ISU Dolj, conform news.ro.

Echipa operatorului de distribuție a gazelor naturale a oprit imediat alimentarea iar muncitorii au izolat conducta afectată.

Incidentul a afectat și alte instituții din apropiere. O grădiniță a fost evacuată din cauza sistării gazelor, scrie digi24.ro. Unitatea a rămas fără căldură și gaze, iar personalul nu a mai putut pregăti mâncarea pentru copii.

Avaria a fost remediată rapid

Reprezentanții Prefecturii Dolj au monitorizat operațiunea de reparație la fața locului. Ei au anunțat oprirea scurgerii de gaz și înlocuirea robinetului avariat.

„Estimăm că lucrările vor mai dura aproximativ o jumătate de oră, apoi, după ce se vor face și ultimele verificări și se va stabili că pericolul a fost înlăturat, copiii și cadrele didactice vor putea relua activitatea în clădirile liceului. Forțele de intervenție și echipele Distrigaz vor rămâne la locul intervenției până la finalul intervenției, după restabilirea stării de normalitate”, au arătat reprezentanții Prefecturii.

Intervenția s-a încheiat cu succes după înlocuirea componentelor defecte. Conducerea liceului a primit informarea oficială din partea autorităților. Elevii s-au întors în siguranță la cursuri, iar activitatea școlară a revenit la normal.