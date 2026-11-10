De ce plătești întreținere pentru un apartament în care nu stă nimeni

Un apartament gol nu înseamnă și o factură zero la întreținere. Proprietarii care nu mai locuiesc într-un imobil sunt obligați să achite în continuare o serie de cheltuieli comune, chiar dacă nu folosesc locuința. Există însă și costuri de la care pot fi scutiți, dacă depun o cerere la asociația de proprietari.

Legea face o diferență clară între cheltuielile care țin de proprietatea asupra apartamentului și cele calculate în funcție de numărul de persoane sau de consumul efectiv. Astfel, chiar și o locuință nelocuită de luni întregi poate avea sume de plată pe lista de întreținere.

Avocatul Bogdan Buneci a explicat, pentru Digi24, că regulile sunt prevăzute în Legea nr. 196/2018, care stabilește obligațiile proprietarilor și modul de împărțire a cheltuielilor în blocurile de locuințe.

Ce cheltuieli rămân obligatorii

Proprietarii trebuie să contribuie la întreținerea și administrarea spațiilor comune, indiferent dacă locuiesc sau nu în apartament.

Printre costurile care rămân de achitat se numără:

Salariul administratorului și serviciile de contabilitate;

Curățenia casei scării și întreținerea spațiilor comune;

Reparațiile și verificările tehnice ale liftului;

Fondul de reparații al blocului;

Întreținerea instalațiilor și conductelor comune;

Cheltuielile pentru încălzirea spațiilor comune;

Serviciile de pază și îngrijirea spațiilor verzi, acolo unde există.

Aceste sume sunt repartizate potrivit criteriilor prevăzute de lege. Multe dintre ele sunt calculate în funcție de cota-parte indiviză de proprietate, nu de numărul persoanelor care locuiesc în apartament.

Fondul de reparații rămâne, de asemenea, obligatoriu. Banii sunt utilizați pentru lucrări la acoperiș, instalații, fațadă sau alte elemente comune ale clădirii.

De la ce cheltuieli poți cere scutire

În cazul unui apartament nelocuit, proprietarul poate solicita eliminarea anumitor costuri calculate în funcție de numărul persoanelor.

Una dintre acestea este taxa pentru colectarea deșeurilor menajere, în măsura în care serviciul este facturat pe persoană și regulile aplicabile permit scutirea.

De asemenea, dacă locuința are apometre și nu se înregistrează consum, proprietarul nu datorează contravaloarea apei pe care nu a utilizat-o. Pot rămâne însă de plată anumite cheltuieli comune, repartizate separat.

O altă diferență importantă privește liftul. Proprietarii pot beneficia, în condițiile legii, de scutire pentru energia electrică necesară funcționării ascensorului, atunci când aceasta este repartizată pe persoană.

În schimb, costurile de întreținere, verificare și reparare a liftului rămân în sarcina proprietarilor, chiar dacă apartamentele lor sunt goale.

Cum obții scutirea de la întreținere

Scutirea nu se acordă automat. Proprietarul trebuie să anunțe asociația că apartamentul nu mai este locuit și să depună o solicitare scrisă.

Potrivit articolului 82 din Legea nr. 196/2018, perioada pentru care se poate solicita scutirea de la cheltuielile repartizate pe persoană este stabilită conform hotărârii adunării generale și trebuie să fie de cel puțin 15 zile pe lună.

Asociația trebuie să aplice criteriile legale de repartizare și regulile aprobate pentru imobilul respectiv.

În cazul încălzirii centralizate, situația este diferită. Chiar dacă apartamentul nu este folosit și caloriferele sunt închise, proprietarul poate avea în continuare obligații de plată pentru energia termică repartizată în comun.

Ce faci dacă asociația îți calculează greșit întreținerea

Proprietarii care consideră că au fost puși să plătească sume nejustificate pot solicita explicații administratorului sau președintelui asociației.

Legea prevede un termen de 10 zile de la afișarea listei de plată pentru contestarea în scris a cheltuielilor. La rândul său, președintele asociației are obligația să răspundă în scris în cel mult 10 zile de la primirea contestației. Dacă problema nu este rezolvată, proprietarul poate sesiza compartimentul specializat din cadrul primăriei sau se poate adresa instanței.