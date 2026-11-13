Guy Verhofstadt îi răspunde lui George Simion: Suveranitatea pe care o apără nu mai există în lumea de azi

Guy Verhofstadt, fost premier al Belgiei între 1999 și 2008, a venit în România la forumul Eurosfat pentru a lansa în țara noastră cartea „Înfrângerea trumpismului”. Evenimentul a fost dur criticat de AUR, care au lansat și un contra-forum. Liderul partidului, George Simion, a acuzat într-o postare publică asocierea prezidenției cu acest eveniment și a legat critica față de eveniment de un discurs despre „noi forme de dictatură.

În cadrul evenimentului de lansare, Guy Verhofstadt i-a răspuns în cadrul unui interviu pentru Cotidianul lui George Simion. Fostul premier belgian a spus că singura modalitate pentru ca statele din Europa să rămână suverane în actualul climat global este să lucreze împreună. „Europa” este singurul mod de a recăpăta suveranitatea națională, crede Verhofstadt.

Totodată, politicianul belgian a vorbit și despre „dictatura” din interiorul UE. Acesta desemnează dreptul de Veto ca fiind principalul element al dictaturii din interiorul UE. AUR și familia sa europeană susțin păstrarea dreptului la Veto, care permite unei singure țări să oprească acțiuni colective ale UE.

Guy Verhofstadt: Dreptul la veto din UE înseamnă dictatură

„Scuze, dar tiranic… Problema este că suveranitatea pe care ei o apără la nivel național nu mai există în lumea de astăzi.

România singură, Belgia singură, Franța, chiar și Franța singură, nu își mai pot apăra interesele singure împotriva Chinei, împotriva Rusiei, împotriva SUA uneori când Trump face lucruri prostești. Asta nu se mai poate face. Trebuie să o faceți împreună. Deci, dacă vă pasă cu adevărat de suveranitate, trebuie să o organizați la nivel european.

Așadar, modalitatea de a redobândi suveranitatea națională, știi care este? Europa. Aceasta este calea de a redobândi suveranitatea națională. Altfel, pur și simplu nu existați în această lume brutală de astăzi.

Și ei vorbesc despre dictatură. Dictatura există astăzi prin dreptul de veto, când cineva poate bloca alți 26 să facă ceva, să se apere, să facă, de exemplu, un pachet de sancțiuni împotriva lui Putin. Cineva poate bloca asta. Asta este dictatură.

Deci un veto înseamnă dictatură. Regula unanimității este dictatură. Este opusul (nr. a ce spun ei)”, i-a răspuns Guy Verhofstadt lui George Simion.

Ce spusese George Simion despre forumul Eurosfat

„Joi și vineri o să aibă loc o conferință a forțelor federaliste globaliste la care participă Nicușor Dan și ei spun că există 2026 de nuanțe de adevăr. Nu, adevărul este unul singur: acest guvern Luca Niculescu a fost votat de Ilie Bolojan, probabil pus tot de Ursula von der Leyen.

La acest eveniment la care participă Nicușor Dan vine să spună despre înfrângerea forțelor suveraniste și să lanseze o carte fostul premier al Belgiei, Guy Verhofstadt. Vom fi prezenți, dacă ni se va permite accesul, însă în replică AUR organizează alături de partenerii săi internaționali, peste 200 de străini care vor veni la București, un eveniment la Parlamentul României care se cheamă Forum Europa. Viziune, identitate, educație.

Mesajul nostru este clar: nu lăsăm Europa pradă Ursulei, lui Macron, lui Guy Verhofstadt și servitorilor lor din România. Evenimentul începe vineri de la ora 18:00 și ține până duminică seară. Invităm toți membrii și simpatizanții să participe la cursurile, dezbaterile și conferințele care transmit acest mesaj clar. Este și Europa noastră, este și viitorul nostru și al copiilor noștri.

Nu putem fi eliminați, scoși în afara legii cum vor unii, arestați, nu putem fi cenzurați, nu acceptăm noi și noi forme de dictatură. Noi alegem să rămânem fideli principiilor noastre și poporului român. Alegem să nu abdicăm de la crezul nostru. Dragii mei, nu vă temeți, îndrăzniți, împreună vom birui”, a spus George Simion, într-un clip postat pe Facebook, despre evenimentul din București la care participă și Guy Verhofstadt.

