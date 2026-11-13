Ovidiu Vanghele, după ce i-a cerut scuze lui Nicușor Dan: Pentru adevărul ăsta mă voi bate până crăp

Jurnalistul Ovidiu Vanghele a revenit cu explicații după ce i-a cerut scuze președintelui Nicușor Dan pentru limbajul folosit la adresa sa. Acesta susține că mesajul său nu îl viza pe șeful statului la nivel personal, ci decizia de numire a procurorului general și justificarea oferită de președinte. Vanghele spune că își menține criticile și invocă documentele judiciare din două dosare privind agresiuni sexuale asupra unor copii.

Într-o postare pe Facebook, jurnalistul a făcut mai multe precizări după declarațiile oferite într-o discuție cu Petrișor Obae, la Pagina de Media. Acesta a explicat că scuzele adresate lui Nicușor Dan nu înseamnă că a renunțat la criticile sale privind decizia președintelui.

De ce i-a cerut Vanghele scuze lui Nicușor Dan

Jurnalistul spune că a ales să își ceară scuze după ce a constatat că președintele a interpretat cuvintele sale ca pe un atac personal. Vanghele consideră că gestul său era necesar, însă face distincția între relația cu omul Nicușor Dan și criticile la adresa șefului statului.

„La nivel personal, uman, persoana Ovidiu Vanghele și-a cerut scuze persoanei Nicușor Dan, constatând eu că omul ND a primit el, la nivel personal, invectiva. Mi se pare în continuare un gest de bun simț omenesc, deci obligatoriu”, a scris el.

Vanghele susține că atitudinea sa față de Nicușor Dan, înainte de semnarea decretului din 8 aprilie, arată că nu avea nimic împotriva acestuia la nivel personal. Jurnalistul a mai precizat că se aștepta ca președintele să facă diferența între o critică la adresa unei decizii și un atac la persoană. Potrivit acestuia, Nicușor Dan i-ar fi transmis că a înțeles contextul în care au fost făcute declarațiile ofensatoare, însă le-a luat personal.

Vanghele își menține acuzațiile privind numirea procurorului general

În centrul criticilor jurnalistului se află numirea procurorului Chiriac în funcția de procuror general, precum și explicațiile oferite ulterior de Nicușor Dan. Vanghele susține că, înainte de semnarea decretului, el și colegii săi de la proiectul jurnalistic Să fie lumină au prezentat public documente privind activitatea magistratului în două dosare de agresiuni sexuale asupra unor copii. Potrivit jurnalistului, procurorul Chiriac ar fi ignorat probele împotriva celor doi agresori, care între timp au fost condamnați definitiv la pedepse grele cu închisoarea.

Vanghele îl acuză pe Nicușor Dan că nu a ținut cont de informațiile făcute publice de jurnaliști atunci când a decis numirea procurorului general. Mai mult, acesta susține că președintele ar fi contrazis dovezile prezentate atunci când și-a justificat alegerea.

Jurnalistul afirmă că nu renunță la criticile sale, în ciuda scuzelor adresate președintelui. El invocă actele judiciare și condamnările definitive ale celor doi agresori în sprijinul acuzațiilor sale.

„Oamenii aia doi sunt acum la pușcărie pt ani buni pentru fapte demonstrate în justiție pe baza probelor văzute dar ignorate de proc Chiriac.”

Vanghele și-a încheiat mesajul cu precizarea că va continua să susțină ceea ce a dezvăluit în investigațiile sale jurnalistice.

„Ăsta e adevărul. Și pentru adevărul ăsta mă voi bate până crăp.”