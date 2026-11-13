FOTO Evacuare pe platforma Chimcomplex după oprirea accidentală a unui compresor. Cinci muncitori intoxicați cu clor. Locuitorii din zonă alertați de ISU Vâlcea

Pompierii militari din județul Vâlcea au intervenit vineri dimineață pe platforma chimică Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Autoritățile au fost alertate în legătură cu eliberarea unei cantități de clor dintr-un compresor industrial. Echipajele de stingere, prim ajutor și specialiștii în amenințări chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) au sosit rapid la fața locului.

Lor li s-au alăturat echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vâlcea.

Incidentul a afectat inițial trei persoane aflate în zonă. Ulterior, numărul victimelor a crescut la cinci.

„Au fost indentificaţi cinci salariaţi care au simţit probleme respiratorii (iritaţii şi tuse), aceştia au fost transportaţi la spital unde au fost diagnosticaţi cu intoxicări uşoare, toţi fiind conştienţi şi în afara oricărui pericol”, au precizat reprezentanții companiei.

Poliția a confirmat primele date referitoare la primele trei persoane preluate de SAJ și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean. Este vorba despre o femeie de 42 de ani și doi bărbați de 45, respectiv 30 de ani.

Răspunsul autorităților și măsurători în atmosferă

La scurt timp după declanșarea alarmei, comandantul intervenției a sesizat miros de clor în exteriorul combinatului. Măsurătorile efectuate de echipajele CBRN au indicat inițial o concentrație ridicată de clor, de 10 ppm (părți per milion), în exteriorul amplasamentului industrial. Pentru a gestiona situația, forțele locale au fost suplimentate cu echipaje CBRN de la inspectoratele pentru situații de urgență din județele Argeș și Dolj.

ISU Vâlcea a recurs la sistemul RO-Alert pentru avertizarea cetățenilor aflați pe o rază de 5 kilometri.

„Adăpostiţi-vă în locuinţe, evitaţi activităţile în aer liber, închideţi uşile şi ferestrele, astupaţi gurile de aerisire şi opriţi funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie!”, a transmis instituția.

Măsurile de precauție au inclus evacuarea personalului neesențial de la ICSI și CET, precum și dirijarea restului angajaților spre partea de est a platformei industriale. Poliția a impus restricții de circulație pe drumurile de acces către combinat. La distanțe cuprinse între 2 și 4 kilometri față de obiectiv, măsurătorile echipajelor CBRN au indicat ulterior valori zero pentru concentrația de clor.

Spre prânz, a fost transmis cel de-al patrulea mesaj RO-Alert. Textul a informat populația despre încetarea recomandărilor de izolare la domiciliu. Evoluția situației operative a devenit favorabilă, iar echipajele continuă monitorizarea.

Reacția conducerii Chimcomplex

Compania Chimcomplex a publicat un comunicat oficial. Incidentul a fost cauzat de oprirea accidentală a unui compresor de clor la ora 7:49. Avaria a provocat oprirea în lanț a instalațiilor subsecvente.

„A avut loc un incident cauzat de oprirea accidentală a unui compresor de clor ce a declanşat în lanţ oprirea instalaţiilor subsecvente, având ca singur efect secundar perturbarea fluxului tehnologic în faza de neutralizare, unde a fost înregistrată evacuarea accidentală în atmosferă a unei cantităţi mici de clor, aproximativ 15,5 kg”, a menționat sursa citată.

Comitetul pentru Situații de Urgență al companiei s-a activat la ora 8:00. Factorii de decizie au instituit un cod galben de alertă din cauza condițiilor meteorologice. Ceața densă a împiedicat dispersia rapidă a vaporilor toxici în straturile superioare ale atmosferei. Procedurile de închidere s-au derulat conform manualului de intervenție. La ora 8:35 platforma era închisă complet, scrie Chimcomplex în comunicatul de presă.

În prezent, combinatul și-a sistat toate operațiunile tehnologice, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului.