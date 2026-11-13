Pană globală Microsoft. Outlook, Teams și Copilot, blocate în peste 70 de țări

O pană informatică de proporții globale a paralizat serviciile esențiale ale gigantului tehnologic Microsoft, lăsând sute de mii de utilizatori, companii, școli și unități medicale din 74 de țări fără acces la e-mail și la instrumentele de comunicare la locul de muncă. Deși compania a dat asigurări că nu este vorba despre un atac cibernetic, eforturile de remediere s-au dovedit mai complicate decât se anticipa inițial.

Extinderea rapidă a avariei în peste 70 de țări

Potrivit datelor publicate de Euronews, întreruperea serviciilor a izbucnit joi, 12 noiembrie 2026, și s-a transformat într-o criză globală în mai puțin de o oră, afectând produsele Microsoft în 74 de țări și teritorii.

Platforma de monitorizare a defecțiunilor tehnice Downdetector a înregistrat un val masiv de sesizări, cele mai multe vizând serviciul de poștă electronică Outlook, platforma de colaborare Microsoft Teams, asistentul bazat pe inteligență artificială Copilot și suita cloud Microsoft 365.

În Statele Unite, vârful crizei a fost atins imediat după ora 13:00 (ora Coastei de Est), când aproximativ 130.000 de utilizatori au raportat simultan imposibilitatea de a-și accesa conturile de Outlook. Deși numărul sesizărilor a scăzut treptat spre seară, ajungând la circa 37.000 de raportări în jurul orei 18:00, problema a continuat să persiste și vineri dimineață. Hărțile publicate de Downdetector au confirmat că incidentul a lovit puternic utilizatorii din America de Nord și de Sud, dar și din zone extinse din Europa, Asia și Africa.

Inițial, reprezentanții Microsoft au comunicat că investighează problemele de conectivitate „în regiunea Americilor”, însă ulterior au fost nevoiți să admită că defecțiunea afectează „conectivitatea serviciilor Microsoft 365 pentru utilizatorii din orice regiune”. Având în vedere că peste 430 de milioane de oameni din întreaga lume folosesc suita Microsoft 365 în activitatea zilnică, amploarea reală a blocajului a avut un impact imediat asupra economiei globale.

Școli, spitale și instituții guvernamentale, blocate de lipsa accesului la e-mail

Relatările în timp real colectate de BBC News evidențiază modul în care avaria a perturbat activitatea unor sectoare critice, în special în Marea Britanie.

Un medic de familie (GP) a declarat pentru corespondenții BBC că întreruperea comunicării electronice riscă să genereze „probleme majore la nivelul sistemului național de sănătate (NHS)”, unde fluxul de informații medicale și programări depinde în mare măsură de infrastructura Microsoft.

În paralel, numeroase unități de învățământ au raportat blocaje în comunicarea cu părinții și personalul administrativ, fiind nevoite să emită anunțuri urgente prin care le solicitau părinților să contacteze secretariatele exclusiv telefonic, și nu prin e-mail.

Nici instituțiile politice nu au fost ocolite: reprezentanții Parlamentului britanic au confirmat că sistemele de poștă electronică au fost afectate, precizând oficial că „au fost puse în aplicare măsuri alternative de comunicare” pentru a asigura continuitatea activității legislative.

În mediul de afaceri, reacțiile angajaților și ale managerilor au oscilat între frustrare și resemnare. Ester, o angajată din comitatul Lancashire, a povestit pentru BBC că echipa sa nu a putut desfășura nicio activitate productivă pe parcursul dimineții, colegii întrebând dacă pot pleca acasă.

Pe de altă parte, Martin, un om de afaceri afectat de pană, a mărturisit cu umor amar că la început a simțit o „adevărată fericire” când s-a trezit și a văzut că nu a primit niciun e-mail, însă entuziasmul a dispărut rapid când și-a dat seama că „astăzi este o zi crucială pentru a încheia o tranzacție comercială”.

Ce a acuzat defecțiunea. Remediere dificilă, în ciuda eforturilor depuse

Din punct de vedere tehnic, Microsoft a explicat că pana nu a fost provocată de un atac cibernetic sau de o breșă de securitate, ci de o „încărcare ridicată” la nivelul unei părți a infrastructurii sale de servere din mai multe regiuni.

Această suprasolicitare a generat erori de conectivitate în lanț, inclusiv asupra instrumentelor externe care se bazează pe conectorii Microsoft 365, cum ar fi funcțiile de integrare ale rivalilor din domeniul inteligenței artificiale, OpenAI și Anthropic.

Misiunea inginerilor s-a dovedit însă extrem de dificilă. Într-un comunicat transmis anterior, compania a recunoscut deschis că măsurile aplicate pentru rezolvarea defecțiunii nu au funcționat „conform așteptărilor”. Pentru a limita efectele și a stabiliza rețeaua, Microsoft a luat decizia de a opri temporar toate actualizările și modificările de configurație ale sistemelor.

„Urmărim cu agresivitate toate căile posibile pentru a reduce impactul. Am suspendat toate implementările, redirecționăm traficul suplimentar de pe infrastructura afectată și repornim serverele cu probleme pentru a le readuce în funcțiune”, au transmis reprezentanții Microsoft pe platforma X.

Primele semne de stabilizare

Vineri dimineață, 13 noiembrie, gigantul tech a anunțat că încep să apară „primele semne de stabilizare și creștere a capacității”, însă a avertizat că serviciile nu au revenit încă complet la normal. Pentru a preveni pierderea mesajelor importante blocate în tranzit, Microsoft a extins perioada de așteptare (timeout) pentru livrarea e-mailurilor întârziate la 48 de ore.

Expertul în securitate cibernetică Troy Hunt, citat de BBC, a avertizat că astfel de incidente majore pot avea consecințe pe termen lung, scoțând la iveală vulnerabilitatea extremă a companiilor și a instituțiilor publice care depind de un singur furnizor de servicii cloud.

Totodată, specialiștii în securitate le recomandă utilizatorilor să rămână vigilenți în zilele următoare, deoarece infractorii cibernetici profită adesea de haosul creat de penele globale pentru a lansa campanii de phishing sub pretextul unor false notificări de „restabilire a contului Microsoft”.