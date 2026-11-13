Dan Motreanu: IMM-urile și start-upurile românești pot obține granturi și finanțări prin noul Fond European pentru Competitivitate

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu afirmă că întreprinderile mici și mijlocii din România ar putea beneficia de granturi, împrumuturi, garanții și investiții de capital prin noul Fond European pentru Competitivitate, aflat în prezent în negocieri la nivelul Uniunii Europene.

Întreprinderile mici și mijlocii, start-up-urile inovatoare și companiile românești care investesc în tehnologie ar putea avea acces la noi surse de finanțare europeană începând cu viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene. Miza este reprezentată de Fondul European pentru Competitivitate, unul dintre principalele instrumente financiare propuse de Comisia Europeană pentru perioada 2028-2034.

Subiectul a fost abordat de Dan Motreanu, europarlamentar PNL, membru al Grupului PPE și al Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) din Parlamentul European, într-un document dedicat negocierilor privind noul fond european și oportunitățile pe care acesta le poate oferi companiilor românești.

Mizele negocierilor

Potrivit europarlamentarului, una dintre mizele importante ale negocierilor este ca întreprinderile din toate statele membre, inclusiv cele din România, să poată beneficia efectiv de noile resurse financiare.

„În Grupul PPE susținem consolidarea competitivității și securității europene, dar și măsuri concrete pentru ca întreprinderile din toate statele membre, inclusiv companiile românești din regiunile mai puțin dezvoltate, să aibă acces real la aceste finanțări și să participe la marile proiecte industriale europene”, afirmă Dan Motreanu.

Granturi, credite și investiții pentru firme

Potrivit documentului, noul Fond European pentru Competitivitate ar putea finanța proiecte din energie curată, sănătate, biotehnologie, agricultură, tehnologie digitală, securitate, apărare sau industrie avansată.

Pentru firmele românești, oportunitățile nu se limitează la granturile clasice, susține Dan Motreanu.

„Companiile românești, inclusiv IMM-urile și start-upurile, ar putea beneficia de finanțări pentru propriile investiții, dar și de oportunități de participare la proiecte industriale și tehnologice alături de întreprinderi din alte state membre”, arată acesta.

În document sunt enumerate mai multe forme de sprijin financiar pe care le-ar putea accesa firmele.

„Fondul European pentru Competitivitate va putea oferi mai multe forme de sprijin financiar: granturi nerambursabile, împrumuturi, garanții europene și investiții de capital”, precizează europarlamentarul.

Acesta explică faptul că finanțările vor fi acordate prin apeluri de proiecte lansate la nivel european, iar companiile vor putea participa individual sau în parteneriat cu alte firme și organizații din Uniunea Europeană.

„Firmele românești vor putea concura pentru granturi destinate dezvoltării de tehnologii inovatoare, modernizării și extinderii capacităților de producție în sectoare strategice, în condițiile stabilite pentru fiecare apel”, afirmă Dan Motreanu.

Start-upurile de inteligență artificială, printre potențialii beneficiari

Documentul prezintă și exemple de proiecte care ar putea obține finanțare prin viitorul instrument european.

„O companie românească ar putea solicita finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea unei noi tehnologii industriale, iar un start-up care creează soluții de inteligență artificială sau dispozitive medicale ar putea primi sprijin pentru testarea și dezvoltarea produselor sale”, explică eurodeputatul.

În paralel, companiile ar putea beneficia și de instrumentele financiare disponibile prin InvestEU.

„Prin instrumentul InvestEU, firmele ar putea avea acces la împrumuturi, garanții europene și investiții de capital, inclusiv prin intermediul băncilor și fondurilor de investiții, pentru dezvoltarea și extinderea afacerilor”, arată Dan Motreanu.

În practică, acest lucru ar putea însemna credite mai ușor de obținut pentru companiile care vor să își extindă activitatea sau investiții pentru firmele aflate la început de drum.

Bruxelles-ul promite mai puțină birocrație

Un alt element evidențiat de europarlamentar este intenția Comisiei Europene de a simplifica accesul la fonduri.

„Pentru simplificarea accesului la finanțare, este prevăzut și un portal unic, o platformă online care va reuni într-un singur loc informațiile despre finanțările europene disponibile, condițiile de participare și termenele de depunere, astfel încât companiile să poată identifica mai ușor oportunitățile de finanțare și să afle cum pot solicita fondurile”, precizează documentul prezentat de Dan Motreanu.

În plus, rețeaua europeană „EU for Business” ar urma să ofere servicii de sprijin pentru întreprinderi în toate regiunile Uniunii Europene.

„IMM-urile din România ar putea beneficia de consiliere pentru identificarea finanțărilor, găsirea partenerilor europeni, accesul la tehnologii și dezvoltarea afacerilor”, arată europarlamentarul.

Condiția esențială: acces real la fonduri

În opinia lui Dan Motreanu, succesul noului Fond European pentru Competitivitate va depinde de capacitatea sa de a oferi oportunități reale companiilor din toate statele membre, nu doar celor din economiile deja dezvoltate.

„Este esențial să existe mecanisme care să faciliteze participarea efectivă a întreprinderilor noastre, nu doar posibilitatea formală de a depune proiecte”, afirmă europarlamentarul.

Acesta susține că România trebuie să profite de noul val de investiții europene pentru a-și consolida competitivitatea economică și pentru a integra mai multe companii românești în proiectele industriale și tehnologice dezvoltate la nivel european.

„România trebuie să joace un rol mai important în dezvoltarea industriei și tehnologiilor europene. Companiile, universitățile și centrele noastre de cercetare trebuie să beneficieze de noile oportunități de finanțare și să participe activ la marile proiecte industriale și tehnologice ale Uniunii Europene”, concluzionează Dan Motreanu.