Progrese și tensiuni în negocierile pentru pacea din Ucraina. Ce au discutat trimișii lui Trump cu liderul de la Kremlin

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, au încheiat recent o rundă importantă de discuții la Kremlin cu liderul rus Vladimir Putin, după o serie de negocieri purtate în Abu Dhabi. Această misiune diplomatică intensă vine într-un moment critic pentru conflictul din Ucraina, aducând în prim-plan atât perspectivele unui posibil armistițiu, cât și divergențele majore legate de viitoarea arhitectură de securitate a Europe.

Evaluarea oficialilor americani în privința întâlnirii de la Moscova

Discutând despre reuniunea de la Kremlin, emisarii americani au subliniat că procesul diplomatic înregistrează pași importanți înainte.

Potrivit CNN, Steve Witkoff a declarat la plecarea din Moscova:

„Cred că s-au înregistrat progrese astăzi… Am reluat negocierile trilaterale și am stabilit o nouă rundă de întâlniri”. Această dinamică reînnoită este privită de Washington drept un semnal pozitiv pentru impulsionarea dialogului direct.

De cealaltă parte, reprezentanții Kremlinului, prin intermediul consilierului Iuri Ușakov, au apreciat discuțiile drept utile și substanțiale. Moscova a susținut propunerea unei misiuni umanitare comune într-un oraș din estul Ucrainei, dar a reiterat poziții ferme referitoare la respingerea extinderii NATO și la respingerea oricărei prezențe militare occidentale post-conflict pe teritoriul ucrainean.

Poziția președintelui Volodimir Zelenski

În paralel cu vizita la Moscova, oficialii americani și-au îndreptat atenția spre Europa, deplasându-se la Dublin pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a adoptat o poziție rezervată, salutând eventualul schimb de prizonieri convenit în cadrul discuțiilor preliminare, însă a subliniat că Ucraina nu va ceda teritoriile ocupate în schimbul păcii.

Totodată, Zelenski și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventuale înțelegeri de culise privind o nouă schemă de securitate europeană negociată fără participarea directă și decisivă a statelor de pe continent.

Rolul Europei în următoarele etape ale negocierilor

Una dintre mizele majore ale actualei runde diplomatice o reprezintă cooptarea reprezentanților europeni în următoarele faze ale tratativelor. În timp ce Washingtonul și Kievul susțin o implicare activă a partenerilor europeni pentru a garanta stabilitatea pe termen lung, Moscova manifestă rezerve privind participarea directă a Uniunii Europene, invocând sprijinul militar constant acordat Ucrainei.

În ciuda obstacolelor diplomatice și a divergențelor profunde privind statutul teritorial și garanțiile de securitate, reluarea dialogului sub medierea trimișilor americani deschide o fereastră de oportunitate politică pentru conturarea unui viitor acord de încetare a focului.