George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că minte: Împăratul este gol / Ori minte Nicușor Dan, ori mint eu

George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că minte și că și-a depășit atribuțiile de președinte, după ce șeful statului a declarat că liderul AUR „spune tâmpenii”. Într-o conferință de presă susținută vineri, 13 noiembrie, Simion a reluat acuzațiile privind implicarea președintelui în schimbarea premierului și în blocarea manifestației de susținere a lui Călin Georgescu.

Liderul AUR a prezentat propria cronologie a evenimentelor politice din acest an. George Simion susține că Nicușor Dan ar fi fost direct implicat în înlăturarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier și în negocierile care au urmat. Acesta îl acuză pe șeful statului că ar fi încercat să-l instaleze pe Adrian Veștea la conducerea Guvernului. Ulterior, președintele ar fi propus numirea lui Siegfried Mureșan, deși ar fi știut că acesta nu va obține susținerea necesară. Potrivit liderului AUR, Nicușor Dan ar fi luat deja decizia de a-l desemna pe Luca Niculescu în funcția de premier.

„Considerăm afirmațiile sale ca fiind scandaloase. Considerăm că a depășit orice limită și poziția noastră este că Nicușor Dan minte. Continuu, într-una, repetat, de foarte, foarte multe ori: Nicușor Dan minte”, a declarat George Simion.

Președintele AUR a reluat și acuzația potrivit căreia Nicușor Dan ar fi intervenit pentru a împiedica organizarea manifestației de susținere a lui Călin Georgescu, programată sâmbătă.

„Nicușor Dan, repet, a dat ordin ca să nu existe o manifestație mare, amplă de susținere a lui Călin Georgescu”, a mai spus Simion.

George Simion: „Împăratul este gol”

Liderul AUR le-a cerut românilor să analizeze evenimentele politice din ultimele luni și să decidă cine spune adevărul. Simion susține că președintele a renunțat la rolul său de mediator și că acțiunile sale contrazic mesajele adresate alegătorilor AUR.

„Și, ca să lămuresc opinia publică, simpatizanți sau adversari politici, vreau să spun un lucru clar și sper să ajungă acest mesaj la populație: ori minte Nicușor Dan, ori mint eu cu privire la toată această cronologie și ce s-a întâmplat anul acesta. A treia posibilitate nu există”, a afirmat liderul AUR.

George Simion a mai spus că va continua să facă publice acuzațiile la adresa președintelui.

„Nu mă voi opri din a spune ceea ce vedem noi ca fiind adevărat. Împăratul este gol. Sperăm ca lumea să deschidă ochii și să vadă acest lucru”, a adăugat acesta.

Cum a răspuns Nicușor Dan acuzațiilor liderului AUR

Noul atac al lui George Simion vine după declarațiile făcute joi de Nicușor Dan, în timpul unei conferințe de presă la Dublin. Șeful statului a fost întrebat despre acuzația lansată miercuri de liderul AUR la Digi24. Simion susținuse că președintele ar fi dat ordin ca protestul de sâmbătă să fie interzis. Nicușor Dan a respins acuzațiile și a pus sub semnul întrebării credibilitatea liderului AUR.