VIDEO Miniștrii responsabili de PNRR, convocați de Luca Niculescu la Guvern. „Obiectivul meu e să salvăm fiecare euro care mai poate fi salvat”

UPDATE – În cadrul întâlnirii au fost analizate în detaliu ultimele evoluții privind ultima cerere de plată.

Data de 6 noiembrie marchează finalizarea evaluării de către serviciile Comisiei Europene, urmând ca pe 20 noiembrie să fie adoptată decizia oficială. Totodată, s-a discutat situația Cererii de Plată nr. 5 (CP5), unde încă mai sunt în discuție 5 ținte și jaloane cu Comisia Europeană și care trebuie clarificate în cel mai scurt timp posibil.

Măsuri luate la ședința de vineri

Premierul a stabilit măsurile prioritare pentru dinamizarea procesului de rambursare:

– Accelerarea răspunsurilor la toate solicitările și observațiile Comisiei Europene, cu furnizarea unor documentații complet structurate și verificate;

– Rigoarea documentațiilor tehnice, în special în privința respectării principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” mediul (DNSH) și a demonstrării conforme a standardelor de eficiență energetică;

– Stabilitatea cadrului normativ, prin evitarea oricăror modificări legislative care ar putea afecta jaloanele deja adoptate sau care ar duce la reversibilitatea reformelor asumate;

– Modificări ale cadrului legislativ în vederea prelungirii termenului de efectuare a plăților de către ministere pentru beneficiarii proiectelor finanțate din PNRR în vederea creșterii absorbției fondurilor;

– Consolidarea capacității administrative, asigurând stabilitatea echipelor PNRR din ministere și suplimentarea acestora, după caz, astfel încât procesul de închidere a planului să fie dus la bun sfârșit fără blocaje.

Ministrul Alexandru-Mihai Ghigiu va avea, în perioada următoare, întrevederi dedicate PNRR cu responsabilii din Comisia Europeană.

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Premierul Luca Niculescu a anunțat că va convoca, după ședința de Guvern de vineri, o reuniune de evaluare cu miniștrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Al doilea subiect, astăzi, este legat de fondurile europene. Tot astăzi, după ședința de Guvern, am convocat o reuniune de evaluare cu miniștrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Avem termene foarte, foarte strânse, nu ne putem permite să pierdem bani europeni din cauza unor întârzieri, din cauza lipsei de coordonare”, a declarat Luca Niculescu, vineri, la începutul ședinței de Guvern.

„Obiectivul meu este foarte clar, să salvăm fiecare euro pe care România îl mai poate încasa prin PNRR, pentru că sunt bani care, după cum știți, înseamnă investiții, înseamnă investiții în spitale, în școli, în infrastructură, în modernizarea acestui stat, sunt bani, evident, de care România are nevoie”, a spus premierul Luca Niculescu.

El a spus că vrea să se asigure că fiecare ministru știe „exact ce are de făcut și cine răspunde pentru îndeplinirea angajamentelor și cât de rapid pot fi făcute aceste angajamente. După cum spuneam, termenul este foarte scurt”, a punctat el.

Ultima cerere de plată

România a depus oficial, la 30 septembrie, ultima cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către Comisia Europeană, în valoare netă de 4,347 miliarde de euro.

Valoarea totală a cererii, înainte de deducerea prefinanțării, este de 6,04 miliarde de euro.

Din suma netă solicitată, 2,582 miliarde de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 1,765 miliarde de euro sunt împrumuturi.

Termenul-limită pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR a fost 31 august 2026, iar cererile finale de plată au trebuit depuse până la 30 septembrie.

În această etapă, evaluarea Comisiei Europene este decisivă pentru stabilirea sumelor pe care România le va putea încasa efectiv. Fondurile aferente jaloanelor care nu vor fi validate nu vor mai putea fi recuperate prin PNRR, iar cheltuielile deja efectuate pentru proiectele respective vor trebui suportate din bugetul național, conform precizărilor făcute de Ministerul Finanțelor.