VIDEO Donald Trump, sunete bizare în timpul unui miting electoral în Carolina de Sud. Președintele american și-a întrerupt discursul de mai multe ori

Într-unul dintre momentele discursului său, Trump a reluat ideea de a redenumi Oceanul Atlantic în „Oceanul Trump”.

Teo Voicu
VIDEO Donald Trump, sunete bizare în timpul unui miting electoral în Carolina de Sud. Președintele american și-a întrerupt discursul de mai multe ori

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Într-unul dintre momentele discursului său, Trump a reluat ideea de a redenumi Oceanul Atlantic în „Oceanul Trump”.

Președintele Donald Trump a reprodus mai multe sunete ciudate în timpul unui discurs susținut la un miting electoral în Carolina de Sud, trecând abrupt de la un subiect la altul și lăsând frazele neterminate. Liderul de la Casa Albă a imitat la un moment dat sunete de explozie și de împușcături.

Unul dintre momentele remarcate a avut loc când Trump a vorbit despre fosta guvernatoare a Carolinei de Sud, Nikki Haley, pe care a numit-o ambasadoare la Organizația Națiunilor Unite, potrivit The New Republic.

În loc să-i rostească numele, președintele a scos un sunet ciudat.

„Aș spune că 90% din motivul pentru care l-am ales pe guvernator — EUHH — am numit-o la Națiunile Unite, pentru că voiam ca acest tip să fie, voiam ca acel om să devină guvernator”, a spus Trump, potrivit înregistrării discursului.

Președintele a pronunțat sau a scris în mod repetat greșit numele lui Haley și că, în alte apariții publice, ar fi încurcat numele unor candidați pe care venise să-i susțină.

Un alt moment a apărut când Trump a vorbit despre atacurile militare americane asupra unor ambarcațiuni suspectate că ar fi implicate în traficul de droguri. El a afirmat că fluxul de droguri mortale transportate pe mare a scăzut cu 97%, apoi a imitat sunetul unor focuri de armă.

„Am redus cu 97% fluxul de droguri mortale care vin pe ocean și pe mare — piu, piu, piu. 97%”, a declarat președintele.

The New Republic subliniază că Trump repetă de luni de zile această cifră, însă comunicările Pentagonului citate de publicație nu confirmă afirmația în forma prezentată de liderul american.

Sunete de împușcături și explozii

Președintele american a făcut apoi referire la Iran și la fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, fără să-și ducă explicația până la capăt.

În loc să formuleze o frază completă, a imitat un sunet și a făcut un gest cu mâna, sugerând o mișcare descendentă.

„Oh, și când Iranul se termină. POC!”, a spus Trump, înainte să precizeze: „Petrolul”.

Războiul cu Iranul, care durează de aproape opt luni, a fost însoțit de o creștere susținută a prețurilor la energie. 

Evoluția costurilor reprezintă o provocare pentru republicani înaintea alegerilor intermediare din Statele Unite.

Trump confundă Premiul Nobel cu Premiul Pulitzer

Într-un alt moment al discursului său, Trump a reluat ideea de a redenumi Oceanul Atlantic în „Oceanul Trump”.

Președintele a susținut, de asemenea, că ar fi trebuit să primească Premiul Pulitzer pentru scrierile sale, confundându-l cu Premiul Nobel pentru Pace, distincție pe care și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a o obține.

În timpul mitingului, Trump a reacționat pozitiv în momentul în care cineva din public a agresat o persoană care îl întrerupsese.

Ulterior, președintele a făcut remarci la adresa senatorului republican Tim Scott.

 

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