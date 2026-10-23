FOTO Cozi la magazinele Apple, ca în primele zile ale iPhone-ului. Noul iPhone Duo, primul telefon pliabil al companiei, a ajuns oficial în magazine

Cumpărătorii au venit cu ore bune înainte de deschiderea magazinelor Apple

iPhone Duo este disponibil de astăzi în magazinele fizice Apple și la comercianții terți. Lansarea a fost marcată și de prezența unor reprezentanți ai companiei. Noul CEO, John Ternus, a fost la magazinul Apple din Austin, Texas, iar șeful de marketing Greg Joswiak a participat la evenimentul de la magazinul de pe Fifth Avenue, din New York.

În comunicatul de lansare, Apple îi invită pe cei interesați să vină în magazine pentru a testa și cumpăra telefonul.

Primele recenzii laudă ecranul interior, dar critică dimensiunea celui exterior

Primele recenzii, publicate în această săptămână, apreciază experiența generală de utilizare și ecranul interior al iPhone Duo. Printre nemulțumirile semnalate se numără ecranul exterior, considerat destul de mic, și greutatea telefonului, despre care recenzenții spun că ar fi putut fi mai redusă.

Apple nu este primul producător care lansează un telefon pliabil, dar intrarea companiei pe această piață ar putea contribui la creșterea segmentului. Analiștii estimează că iPhone Duo ar putea deveni liderul pieței în următorii unu-doi ani.

iPhone Duo 2 ar putea primi Face ID și o cameră telefoto

Chiar înainte de lansarea oficială a primului model, au apărut informații despre generația următoare, astfel că Bloomberg scrie că iPhone Duo 2, așteptat anul viitor, ar urma să includă Face ID și o cameră telefoto.

Telefonul are un ecran interior de 7,6 inchi, destinat inclusiv vizionării de conținut, jocurilor și folosirii simultane a mai multor aplicații. Când este pliat, utilizatorii au la dispoziție un ecran exterior de 5,4 inchi. Apple spune că a adaptat sistemul iOS 27 pentru formatul pliabil, cu funcții care permit deschiderea a două aplicații una lângă alta. Compania a anunțat și că telefonul folosește cipul A20 Pro și are o balama proiectată pentru a susține ecranul atunci când dispozitivul este deschis.

„iPhone Duo este cea mai transformatoare schimbare adusă iPhone-ului de la modelul original”, a declarat John Ternus, CEO-ul Apple, la prezentarea telefonului.